Новосибирский астрофотограф запечатлел северное сияние над Сибирью

Его сила оценивалась в Кр8 по девятибалльной шкале

15 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел полярное сияние, которое можно было увидеть ночью 13 августа в Новосибирской области. Кадры он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"В ночь с 12 на 13 августа небо было насыщено не только Персеидой: мощное полярное сияние, оцененное в Кр8 по девятибалльной шкале, пробивалось сквозь облака", — рассказал он.

Сам метеорный поток будет наблюдаться в течение двух недель. При этом еще раз понаблюдать полярное сияние во всей своей красе у жителей Сибири, вероятно, получится. Утром 14 августа на Солнце случилась новая мощная вспышка, которая может задеть Землю — отклонение от линии между светилом и планетой составляет всего 2 градуса.