Новосибирский депутат вышел на борьбу с гололедом при помощи огнемета

По его словам, существует ещё один метод, который не должен наносить вред асфальту

19 марта 2023, 10:09, ИА Амител

Кадр из видео

В Новосибирске депутаты ищут инновационный подход к борьбе с гололёдом. Об этом сообщает "Подъём".

Василий Стрекалов вышел на борьбу с наледью, вооружившись, в прямом смысле этого слова. Мужчина попытался растопить лёд огнеметом.

Депутат заявил, что этот метод позволяет осушить дорогу полностью.