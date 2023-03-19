Новосибирский депутат вышел на борьбу с гололедом при помощи огнемета
По его словам, существует ещё один метод, который не должен наносить вред асфальту
19 марта 2023, 10:09, ИА Амител
Кадр из видео
В Новосибирске депутаты ищут инновационный подход к борьбе с гололёдом. Об этом сообщает "Подъём".
Василий Стрекалов вышел на борьбу с наледью, вооружившись, в прямом смысле этого слова. Мужчина попытался растопить лёд огнеметом.
Депутат заявил, что этот метод позволяет осушить дорогу полностью.
"Мы нашли ещё одно интересное решение, один житель мне написал. Это виброплита, которой асфальт трамбуют. Есть определённая насадка, которая как раз таки позволяет лёд долбить, не нанося ущерб асфальту. Сейчас это будем изучать", – добавил Стрекалов.
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