Чтобы перейти Обь, алтайские горожане обматывают ноги пакетами

Люди просят обустроить для прохода какой-нибудь мостик или приспособление

19 марта 2023, 08:30, ИА Амител

В Камне-на-Оби люди переходят Обь вброд босиком, оборачивая ноги пакетами, пишут "Каменские известия".

"Жители правобережья сетуют, что на короткий период, пока по реке ещё ходить можно, власти могли бы обустроить для прохода какой-нибудь мостик или приспособление. Ведь мусорные пакеты для женщин и детей – не совсем приемлемое решение", – отмечает издание.

Напомним, 18 марта закрыли ледовую переправу через Обь в Камне-на-Оби. Однако пешим переходом люди ещё пользуются, несмотря на призывы не выходить на весенний лёд.

17 марта в Камне-на-Оби автомобиль ушёл под воду возле берега реки Оби – на выезде с ледовой переправы.