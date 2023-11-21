Останки более 10 человек нашли под рестораном в Москве

Предположительно, люди, чьи останки выкопали, умерли 20-30 лет назад

21 ноября 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во время земляных работ в 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы рабочие нашли останки десяти человек под зданием ресторана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации прокуратуры, останки десяти черепов были закопаны на глубине около 3,5 метра. Предположительно, люди, чьи кости раскопали рабочие, умерли около 20-30 лет назад.

Следственный комитет начал проверку по данному факту. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что иностранного студента на Алтае осудят за вербовку людей в террористическую организацию.