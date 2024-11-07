Новосибирский физрук, ушедший на СВО, получил медаль "За отвагу"

После реабилитации от травмы он собирается вернуться в часть

07 ноября 2024, 19:05, ИА Амител

Патроны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

35-летний новосибирский физрук Иван Никитин получил медаль "За отвагу" за участие в СВО и считает 1 января своим вторым днем рождения. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Иван с детства занимался спортом и в 16 лет стал призёром городских соревнований по гиревому спорту. Окончил факультет физической культуры НГПУ, став чемпионом Сибири по пауэрлифтингу, и работал преподавателем в Новосибирском техническом колледже имени А.С. Покрышкина.

Он строил школьный спортзал, проводил соревнования и привлекал студентов к пауэрлифтингу. Женился, купил авто, но в августе 2023 года подписал контракт в ВДВ. На СВО служил пулеметчиком и гранатометчиком, участвовал в эвакуации раненых и брал опорники.

В бою 1 января 2024 года был ранен в спину, но продолжал защищать позицию до прибытия эвакуации. Сейчас мужчина на реабилитации, перенес пять операций и учится на инженера БПЛА. Планирует вернуться в часть инструктором и выполнять другие задачи.