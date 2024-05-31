Новосибирский микроминиатюрист подковал блоху, снятую с кота
В новой работе мастер исправил ошибки, допущенные в первый раз
31 мая 2024, 16:30, ИА Амител
Мастер-миниатюрист Владимир Анискин, известный своими уникальными работами по всему миру, подковал блоху, снятую с кота. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По его словам, в прошлом году к нему обратился дом-музей Лескова из Орла. Они хотели заполучить в экспозицию подкованную блоху и спросили, сможет ли Анискин ее сделать.
"Я согласился из большой любви к творчеству писателя, взял деньги только за оформление работы. Но в целом это был мой подарок музею", – отметил миниатюрист.
К созданию подкованной блохи Владимир приступил лишь весной 2024 года. В ней он исправил ошибки, допущенные в первый раз. Он использовал более контрастный материал для подковы и гвоздей – белую краску и позолоту.
Насекомое ничем не покрыто, как может показаться, глядя на работу – оно блестит благодаря хитину. Однако Владимир все равно потрудился над оформлением, сделав специальную лунку в камне, куда прикрепил блоху.
"Решение сделать углубление связано с оптикой. Блоха объемная, если приклеить ее на одну плоскость, то под микроскопом тело потеряет резкость, а лапки, наоборот, будут в фокусе. Это технические нюансы, которые обычно остаются за кадром, – отметил творец.
На готовом экспонате написано: "Блошка Муся. Спонсор – кот Кузя". Зрителям понравилось, поскольку звучит это весело.
16:32:28 31-05-2024
Как блоха? Жива? Бегает?
16:40:34 31-05-2024
Ну что ж, молодец. Даже на блохе смог заработать!
16:43:37 31-05-2024
автор своего кота блохам на растерзание отдал?
16:45:07 31-05-2024
непонятно зачем это делают, но миниатюры всегда вызывают восторг!
19:12:39 31-05-2024
Элен без ребят (16:45:07 31-05-2024) непонятно зачем это делают, но миниатюры всегда вызывают вос... Так для восторжения и делают.
19:24:59 31-05-2024
Современный Левша!))
09:10:45 01-06-2024
Как мерзко это выглядит и звучит так же(снял с кота, ещё бы с крысы!)! Я даже не подозревала! Конечно, наверное, это все очень сложно делается, но зачем? Это не искусство, потому, что отвращает картинка. Искусство должно быть прекрасным!