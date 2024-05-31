Новосибирский микроминиатюрист подковал блоху, снятую с кота

В новой работе мастер исправил ошибки, допущенные в первый раз

31 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Подкованная блоха, работа Владимира Анискина / Фото: "КП-Новосибирск"

Мастер-миниатюрист Владимир Анискин, известный своими уникальными работами по всему миру, подковал блоху, снятую с кота. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По его словам, в прошлом году к нему обратился дом-музей Лескова из Орла. Они хотели заполучить в экспозицию подкованную блоху и спросили, сможет ли Анискин ее сделать.

"Я согласился из большой любви к творчеству писателя, взял деньги только за оформление работы. Но в целом это был мой подарок музею", – отметил миниатюрист.

К созданию подкованной блохи Владимир приступил лишь весной 2024 года. В ней он исправил ошибки, допущенные в первый раз. Он использовал более контрастный материал для подковы и гвоздей – белую краску и позолоту.

Насекомое ничем не покрыто, как может показаться, глядя на работу – оно блестит благодаря хитину. Однако Владимир все равно потрудился над оформлением, сделав специальную лунку в камне, куда прикрепил блоху.

"Решение сделать углубление связано с оптикой. Блоха объемная, если приклеить ее на одну плоскость, то под микроскопом тело потеряет резкость, а лапки, наоборот, будут в фокусе. Это технические нюансы, которые обычно остаются за кадром, – отметил творец.

На готовом экспонате написано: "Блошка Муся. Спонсор – кот Кузя". Зрителям понравилось, поскольку звучит это весело.