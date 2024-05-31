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Новосибирский микроминиатюрист подковал блоху, снятую с кота

В новой работе мастер исправил ошибки, допущенные в первый раз

31 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Подкованная блоха, работа Владимира Анискина / Фото: "КП-Новосибирск"
Подкованная блоха, работа Владимира Анискина / Фото: "КП-Новосибирск"

Мастер-миниатюрист Владимир Анискин, известный своими уникальными работами по всему миру, подковал блоху, снятую с кота. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По его словам, в прошлом году к нему обратился дом-музей Лескова из Орла. Они хотели заполучить в экспозицию подкованную блоху и спросили, сможет ли Анискин ее сделать.

"Я согласился из большой любви к творчеству писателя, взял деньги только за оформление работы. Но в целом это был мой подарок музею", – отметил миниатюрист.

К созданию подкованной блохи Владимир приступил лишь весной 2024 года. В ней он исправил ошибки, допущенные в первый раз. Он использовал более контрастный материал для подковы и гвоздей – белую краску и позолоту.

Насекомое ничем не покрыто, как может показаться, глядя на работу – оно блестит благодаря хитину. Однако Владимир все равно потрудился над оформлением, сделав специальную лунку в камне, куда прикрепил блоху.

"Решение сделать углубление связано с оптикой. Блоха объемная, если приклеить ее на одну плоскость, то под микроскопом тело потеряет резкость, а лапки, наоборот, будут в фокусе. Это технические нюансы, которые обычно остаются за кадром, – отметил творец.

На готовом экспонате написано: "Блошка Муся. Спонсор – кот Кузя". Зрителям понравилось, поскольку звучит это весело.

Новосибирская область

Комментарии 7

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Костя

16:32:28 31-05-2024

Как блоха? Жива? Бегает?

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Гость

16:40:34 31-05-2024

Ну что ж, молодец. Даже на блохе смог заработать!

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Гость

16:43:37 31-05-2024

автор своего кота блохам на растерзание отдал?

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Элен без ребят

16:45:07 31-05-2024

непонятно зачем это делают, но миниатюры всегда вызывают восторг!

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Гость

19:12:39 31-05-2024

Элен без ребят (16:45:07 31-05-2024) непонятно зачем это делают, но миниатюры всегда вызывают вос... Так для восторжения и делают.

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Гость

19:24:59 31-05-2024

Современный Левша!))

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Гость

09:10:45 01-06-2024

Как мерзко это выглядит и звучит так же(снял с кота, ещё бы с крысы!)! Я даже не подозревала! Конечно, наверное, это все очень сложно делается, но зачем? Это не искусство, потому, что отвращает картинка. Искусство должно быть прекрасным!

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