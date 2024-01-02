Новосибирский школьник покончил с собой в новогоднюю ночь
Причиной стал отказ родителей подарить компьютер из-за плохих оценок в лицее
02 января 2024, 18:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь в Новосибирске. Как сообщает Telegram-канал Baza, причиной стал отказ родителей подарить на Новый год компьютер из-за плохой успеваемости в лицее.
Тело 14-летнего подростка обнаружили в его комнате за 20 минут до полуночи – его нашла мать, которая хотела позвать сына к новогоднему столу. Мальчик оставил предсмертную записку, адресованную своим родителям:
"В этом виноваты вы. Скажите всем моим близким, что я их очень любил. С Новым, 2024 годом", – говорилось в ней.
19:50:56 02-01-2024
Мы таких ультиматумов родителям не ставили. Что они могли, то и покупали Что за дети пошли?
20:36:03 02-01-2024
Вы цены на компьютеры видели?
21:40:37 02-01-2024
Цинично, конечно, но что бы из него выросло? В этом возрасте человек уже сформирован психологически...капризы, нестабильная психика, нежелание понять родителей, уважать их мнение... Это какая-то нереальная трагедия нашего времени...воспитываются зацикленные на себе не приспособленные к жизни потерянные поколения... ((((
22:51:34 02-01-2024
Гость (21:40:37 02-01-2024) Цинично, конечно, но что бы из него выросло? В этом возрасте... Это точно. поколение инфантильных избалованных потребителей
22:09:54 02-01-2024
А что дальше то? Если купят компьютер, то всего равно застрянет в компьютере, а не на учёбе. Увы, не жаль ребёнка.
03:15:58 03-01-2024
Печально. Наверняка ему комп для игрушек понадобился. Хотел наказать родителей за свою неуспеваемость. А на деле сам себя обнулил. Родители не должны себя винить. Через лет 5 он стaл бы конючить у родителей Rolls Royce Boat Tail.
03:25:37 03-01-2024
Не ребенок должен вас понимать, а вы ребенка. Только потому что вы были ребенком, а ребенок еще не был взрослым.
03:35:45 03-01-2024
На другом сайте сказано, что ему поставили условие: исправить 15 двоек и тогда будет компьютер. Он исправил, выполнив своё обещание, родители в свою очередь по каким-либо причинам не выполнили. К тому же у мальчика возникали недопонимания с родителями и не было близких друзей. Наверняка у него ещё имелись какие-то причины свести счëты с жизнью, но СМИ выставляют это будто он самоубился именно из-за отказа в покупке. Нет. Это послужило лишь катализатором накопившегося и его психика попросту не выдержала. Не будет себя человек "просто так" убивать. А вы и дальше смейтесь над "слабым" поколением.
08:48:35 03-01-2024
Гость (03:35:45 03-01-2024) На другом сайте сказано, что ему поставили условие: исправит... Если в таком возрасте не было близких друзей, значит было что-то с психикой. Нормальному человеку не так просто покончить с собой. Поколение действительно слабое. В наше время вечерами толпы подростков проводили время у турников на школьном поле. Сейчас если одного там увидишь, то это уже удача.
10:52:31 03-01-2024
Гость (08:48:35 03-01-2024) Если в таком возрасте не было близких друзей, значит было чт... Сейчас все школьные площадки спортивные заборами огорожены. А ребятни на открытых площадка предостаточно. У турников очередей нет потаму что время дутиков прошло.
11:58:40 03-01-2024
Гость (10:52:31 03-01-2024) Сейчас все школьные площадки спортивные заборами огорожены. ... Центральный вход в школу всегда открыт. Ума не хватает пройти через него? Турники - это не вовсе дутики, а сила и выносливость.
12:58:54 03-01-2024
Гость (10:52:31 03-01-2024) У турников очередей нет потаму что время дутиков прошло. Зато пришло время лиц невнятной ориентации, которая формируется благодаря трехнутым на всю голову яжмамашкам!
18:28:16 03-01-2024
Гость (08:48:35 03-01-2024) Если в таком возрасте не было близких друзей, значит было чт... У меня до 25 не было друзей. А близких до 30+ Но выскажусь иначе: страшно, что он поставил свою жизнь ниже какой-то глупой материальной прилады (компьютера). А в тайге в палатке нужен компьютер? А в море с аквалангом? Почему жизнь так сужена вокруг "ящика с возможностями"?! Зачем взрослые создали культ из этого? (Я не о его родителях, о мире вокруг). Ему бы позже его купили, а лет через 5 он сам бы его купил (если уж так нужно, и даже в случае, если бы его так и не купили родители). Мне отец запрещал трогать машину и не учил на ней ездить, сделав посмешищем на многие годы. Но я живу. Меня пол-школы ненавилело (на районе, гопники и их отпрыски) и ничего. Драки были каждые 2-3 дня. Я женщина, кстати.
10:17:01 03-01-2024
Гость (03:35:45 03-01-2024) А вы и дальше смейтесь над "слабым" поколением. И буду смеяться. Пока не убьет истественный отбор всех дураков!
04:50:23 04-01-2024
Гость (03:35:45 03-01-2024) На другом сайте сказано, что ему поставили условие: исправит... Совсем не смеюсь. Это трагедия. Как жаль, что нельзя всё венуть
09:32:23 03-01-2024
Страшная трагедия…. Вы просто представьте себя на месте родителей. Не дай Бог никому крещенному… Да вообще никому… Бедный ребенок… Натворил такое…
10:34:12 03-01-2024
Гость (09:32:23 03-01-2024) Страшная трагедия…. Вы просто представьте себя на месте роди... Нормально.....одним больным меньше.....чище планета.
10:31:38 03-01-2024
Ну и детишки пошли, туши свет.
11:35:54 03-01-2024
Очень жаль ребёнка и родителей. Терпения им все это пережить.
15:48:08 04-01-2024
Может родителям надо начать общаться со своими детьми, а не тупо диктовать условия