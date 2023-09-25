Сибиряк убил двух своих детей и покончил с собой

Мужчина поссорился с женой на почве бракоразводного процесса и решил отомстить

25 сентября 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Омской области 36-летний мужчина убил двух своих детей и брата супруги, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла вечером 24 сентября в рабочем поселке Любино.

"Местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, трех и пяти лет, после чего покончил с собой", – рассказали в ведомстве.

30-летняя супруга смогла убежать, прихватив двух других детей в возрасте одного года и семи лет.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту "убийства двух и более лиц, в том числе малолетних".

Напомним, ранее в Барнауле мать убила двоих детей, трехлетнего и восьмимесячного мальчиков, и покончила с собой.