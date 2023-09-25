Сибиряк убил двух своих детей и покончил с собой
Мужчина поссорился с женой на почве бракоразводного процесса и решил отомстить
25 сентября 2023, 17:49, ИА Амител
В Омской области 36-летний мужчина убил двух своих детей и брата супруги, сообщает региональный СК.
Трагедия произошла вечером 24 сентября в рабочем поселке Любино.
"Местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей, трех и пяти лет, после чего покончил с собой", – рассказали в ведомстве.
30-летняя супруга смогла убежать, прихватив двух других детей в возрасте одного года и семи лет.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту "убийства двух и более лиц, в том числе малолетних".
Напомним, ранее в Барнауле мать убила двоих детей, трехлетнего и восьмимесячного мальчиков, и покончила с собой.
18:31:41 25-09-2023
Это что смертельный флешмоб такой чтоли? то одна бабенция убила и суициднулась,то мужик и себя и детей и невиновного.
18:37:16 25-09-2023
Че, кукуху у всех рвёт что-ли??
18:43:20 25-09-2023
Плодовитая бабёшка, да и вёрткая (увернулась от обстрела). Такие куковать не будут.
20:03:08 25-09-2023
Четверых детей от такого психа успела родить... и о чём думала?
07:32:27 26-09-2023
Совсем с ума посходили... Дети-то при чем?!
08:46:22 26-09-2023
Я думаю все эти вещи ,происходящие сейчас чуть ли не постоянно,это отражение общего настроения в обществе,когда нет никаких надежд на будущее и полная безысходность,когда утрачены духовные ценности и царит власть золотого тельца.
09:04:51 26-09-2023
Афиноген (08:46:22 26-09-2023) Я думаю все эти вещи ,происходящие сейчас чуть ли не постоян... Таки я вас умоляю, поменьше трагизма. У кого-то поехала крыша на фоне пьянки, такое было всегда, даже при царе батюшке.
09:21:30 26-09-2023
Мимопроходящий (09:04:51 26-09-2023) Таки я вас умоляю, поменьше трагизма. У кого-то поехала крыш... Дорогуша,а вам не кажется что эти события приобрели характер типичного явления?Я ,в советское время ,даже не слышал о подобных вещах.Скажите ,что была цензура и не давали информации?Нет ,милейший ,настроение было у людей противоположное нынешнему,жизнь была жизнью ,а не прозябанием.
09:51:27 26-09-2023
Афиноген (09:21:30 26-09-2023) Дорогуша,а вам не кажется что эти события приобрели характе... А вы в советское время знакомы были с маргинальными слоями общества?? Я вас уверяю - там ничего не изменилось. Вы же понимаете, что в топике идет речь не о главреже омского драматического театра?
10:17:07 26-09-2023
Мимопроходящий (09:51:27 26-09-2023) А вы в советское время знакомы были с маргинальными слоями о... Я жил тогда в обычном обществе и ,конечно,видел и ваши маргинальные слои общества.Были отбросы и тогда.Но и там было как то подконтрольно и не так беспредельно.А вы считаете этого мужичка или женщину ,которая отравила детей и выбросилась с этажа представителями маргинального слоя?Я думаю .что это далеко не так.Я думаю ,что это обычные люди у которых не выдержала психика.Мы живём в таких условиях ,при которых сложно устоять против разного рода негативных обстоятельств которые нам подбрасывают наши "благодетели."А если ,ещё и личные какие то передряги то совсем тяжко.Скажу ещё раз-общество тогда было другое,не чета нынешнему ,и люди,соответственно тоже.
11:38:44 26-09-2023
Афиноген (09:21:30 26-09-2023) Дорогуша,а вам не кажется что эти события приобрели характе... А я слышал, учился в 80-е годы, и неоднократно слышал, например у нас у одноклассницы мать облила себя бензином и подожгла, сгорела нифиг и это был наверное год 83-ий, не помню уже точно. Десятикласник выпускник в нашей же школе застрелил из пистолета своего же одноклассника. Все было, просто не афишировалась как сейчас
13:11:39 26-09-2023
Гость (11:38:44 26-09-2023) А я слышал, учился в 80-е годы, и неоднократно слышал, напри... Но это были единичные эксцессы,я бы сказал исключительные.Я не говорю ,что тогда не было совсем убийств и самоубийств.Это было,но сейчас то ,что творится?Чуть ли не каждый день сообщения о трагедиях,да ещё и каких.Ваши мысли не на что не наводит такая ситуация с многочисленными самоубийствами?
13:42:33 26-09-2023
Афиноген (13:11:39 26-09-2023) Но это были единичные эксцессы,я бы сказал исключительные.Я ... Сейчас каждый такой случай обсуждается везде. А в СССР не печатали о таких случаях. Чтобы не нервировать население.
15:14:29 26-09-2023
Гость (13:42:33 26-09-2023) Сейчас каждый такой случай обсуждается везде. А в СССР не пе... Не печатали ,потому что оно не являлось каким то массовым и типичным,а сейчас ,я смотрю ,такие вещи перешли в строй обыденных событий.Разницу понимаете?
15:34:26 26-09-2023
Афиноген (13:11:39 26-09-2023) Но это были единичные эксцессы,я бы сказал исключительные.Я ... Чувак, ты конкретно передергиваешь. Если ты чего-то там не знал и видел - это вовсе не означает, что этого не было.
16:05:58 26-09-2023
Мимопроходящий (15:34:26 26-09-2023) Чувак, ты конкретно передергиваешь. Если ты чего-то там не з... Да нет,редиска,не передёргиваю ,всё как есть, так и изложил.А сам ,я так предполагаю,о советском времени только по книжкам да из пропаганды черпанул?Или ботом подвизаешься?
13:40:53 26-09-2023
Афиноген (09:21:30 26-09-2023) Дорогуша,а вам не кажется что эти события приобрели характе... Дорогуша, когда кажется - креститься надо. Или лечиться у психолога.
15:16:17 26-09-2023
Гость (13:40:53 26-09-2023) Дорогуша, когда кажется - креститься надо. Или лечиться у пс... Ничего умнее ляпнуть не смог?Поднатужься.
13:39:26 26-09-2023
Афиноген (08:46:22 26-09-2023) Я думаю все эти вещи ,происходящие сейчас чуть ли не постоян... Глупости какие. Если у вас лично депрессия, идите к психологу или в церковь. Но проецировать СВОИ настроения на других не надо.
15:26:58 26-09-2023
Гость (13:39:26 26-09-2023) Глупости какие. Если у вас лично депрессия, идите к психолог... К сожалению это не мои настроения или какая то там депрессия,это объяснение этих происшествий исходя из общего настроения нашего нынешнего общества.А то что у вас там может всё прекрасно и удивительно это не является общим показателем.Да ,есть у нас сегодня "счастливые" и мы уже начинаем догадываться к какому сословию они относятся.Я живу не в облаках ,а среди простого народа и вижу всю эту "благодать".
11:22:07 26-09-2023
Такое явление называется расширенное самоубийство, человек в очень большом стрессе может такое совершить. И не надо всех самоубийц в маргиналы записывать, может случиться с каждым. Психика не выдерживает огромного давления ситуации, может человек потерял работу, ипотека, кредиты, отбирают жилье и т.д. В СССР такое было крайне редко, так как человек был уверен, что не останется без работы, без жилья, без медпомощи, без поддержки окружающих. Причин для таких стрессов не было, только если семейная жизнь могла человека на самоубийство толкнуть (у нас так сосед по дому в гараже угорел, жена довела).
13:45:46 26-09-2023
Гость (11:22:07 26-09-2023) Такое явление называется расширенное самоубийство, человек в... Причин для стрессов не было? Это когда одного родителя забрали как врага народа, второй умер, а дети остались сиротами? Или когда семья умирает от голода, потому что кормильца забрали?
15:32:37 26-09-2023
Гость (13:45:46 26-09-2023) Причин для стрессов не было? Это когда одного родителя забра... Что вы несёте ахинею?Это когда было ?При царе горохе?70е-80е годы-какие там репрессии?Народ жил с уверенностью в завтрашнем дне и совсем с другим настроением .Перспектива тогда была и надежда на лучший завтрашний день.
16:41:39 26-09-2023
Гость (13:45:46 26-09-2023) Причин для стрессов не было? Это когда одного родителя забра... больше слушайте всякой официальной ахинеи, они вам напоют про "ужасное" прошлое, лишь бы их за холку не взяли. Много семей врагов народа знаете? Там как копнуть, то вор тырил из кассы магазина как из своего кармана, то бандит по лесам людей грабил и убивал, а все "невинные" жертвы советской власти, уже давно не верю всем этим сказкам, придуманным в 90-е годы. Разбор дел нормально не вели, просто всех чохом объявили невиновными и количество заключенных увеличили в десятки раз. Почитайте про фейк 90-х расстрельную тюрьму "Серебрянку", от начала и до конца выдумки, а все уши и развесили. И почему семья должна была умереть с голода, если не было одного из родителей? Что мама без рук или не считала нужным работать? Так бы вся страна вымерла. Во время войны в Волчиху в Алтайский край в эвакуацию приехали ленинградские инженеры с женами, так они еще себе прислугу по поселку искали, их жены вообще не работали, и даже домашним хозяйством не занимались. До сих пор об этом старожилы вспоминают, какие белоручки приехали и это тогда, когда вся страна либо воевала, либо в тылу работала. Потом этих жен правда счетоводами в колхозную контору устроили, вот ведь наверное, эти жены "страдали" от непосильной работы в конторе и "стресс" испытывали. Еще раз повторюсь, для депрессии в СССР причин было мало, на улице никто не жил, коммуналка дешевая, работу найти пара пустяков, еще и копаешься в ней, в поликлиниках по 3 недели талона не ждешь как сейчас, профилактории и санатории копейки, а сейчас цена такая, что не подступишься, все школы без охранников, одна техничка справлялась со школьниками, без паспорта по всей стране проехать можно было, и никто даже бы и не спросил его, сама так на поезде ездила (и билеты продавали без паспорта), а сейчас и на автобус в соседнюю область паспорт нужен. Сейчас жизнь один сплошной стресс, вот люди и не выдерживают всю эту "благодать".
08:24:01 27-09-2023
Гость (16:41:39 26-09-2023) больше слушайте всякой официальной ахинеи, они вам напоют пр... Подтверждаю всё вами изложенное ,всё так и было.Это нынешнему ворью ,чтобы как то оправдаться ,надо тень на плетень навести.