Новосибирский школьник рассказал, как Владимиру Путину руку пожал

Его анкету выбрали из нескольких сотен

06 сентября 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на маму школьника

Новосибирский 15-летний лицеист Глеб Егоренков рассказал, как попал на открытый урок "Разговор о важном" с участием президента России Владимира Путина, пишет "КП-Новосибирск".

"Я активно участвую в различных конкурсах, состою в "Движении первых". Мне стало интересно попробовать свои силы и здесь. Знаю, что заявки подавали ребята и из других школ Новосибирской области", – рассказал Глеб.

Его анкету выбрали из нескольких сотен, потом он успешно прошел онлайн-собеседование.

Школьников пригласили на очную программу в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске. В первый день у них прошли встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, также приезжал помощник президента Андрей Фурсенко. Позже ребят отправили на Всероссийский открытый урок – там Глеб выступил и попросил президента об общем фото.

"После открытого урока я пожал Путину руку, а автограф не попросил. Все подходили к нему по очереди, просили, что-то передавали, фотографировались. Потом мы выстроились для общего фото. Но мне как-то важнее был разговор с ним, чем автограф", – отметил Глеб.

Напомним, в открытом уроке с Владимиром Путиным поучаствовала и алтайская школьница Мария Лебедева.