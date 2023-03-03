Путин восхищён героизмом брянского мальчика, чей подвиг хотят рассказывать в школах

В Кремле планируют наградить 10-летнего школьника

03 марта 2023, 18:37, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В Кремле собираются наградить мальчика, спасшего двух девочек во время нападения украинских диверсантов на Брянскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, 2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину с тремя детьми, убила водителя и ранила 10-летнего Фёдора. Мальчик не растерялся: помог девочкам выбраться из машины и сказал им спрятаться, затем остановил проезжающую машину и попросил о помощи.

"Мы все – и в Кремле, и президент, – мы восхищены геройством мальчика. Своевременно, разумеется, каким-то образом геройство будет отмечено", – отметил Песков.

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика в цикл "Разговоры о важном". Такие уроки проводят в школах с сентября 2022 года, главные темы – патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение и прочее.