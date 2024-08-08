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Новосибирский военком рассказал о том, кого точно не возьмут на СВО

Он отметил, что важнейшим фактором является состояние здоровья

08 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Камуфляж / Фото: pxhere.com/ru/photo/1012951
Камуфляж / Фото: pxhere.com/ru/photo/1012951

В Новосибирской области наблюдается большой интерес к службе в Вооружённых Силах России. Каждый месяц сотни добровольцев обращаются в местные военкоматы, чтобы принять участие в специальной военной операции.

Однако не всем желающим удаётся заключить контракт на военную службу. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев в интервью программе "Вести Новосибирск" рассказал, что для участия в СВО есть определённые требования. Например, кандидаты должны быть здоровы, особенно важно отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что служба связана с повышенными физическими нагрузками.

Кудрявцев также отметил, что современное поколение чётко осознаёт свою миссию как защитников Родины и семей. Мужчины, которые приходят в военкоматы, чувствуют ответственность не только за своих близких, но и за страну в целом.

Новосибирская область СВО

Комментарии 7

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Гость

10:45:07 08-08-2024

Радует, что в Новосибирской области хилых на фронт не берут, что с них толку. Как говорится, ни Богу свечка, ни черту кочерга.

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Гость

10:47:04 08-08-2024

А мы знаем

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Грыша

10:55:27 08-08-2024

Кто не хочет и есть деньги-того и не возьмут...

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Кхм...

11:59:49 08-08-2024

Стопицоттыщ добровольцев штурмуют один из новосибирских военкоматов.
🤣

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Участник СВО

12:49:38 08-08-2024

В разных военкоматах разные требования и единовременные выплаты разные от 100 тысяч в Новосибирске, Алтай до 1 млн в Москве, Сахалине. Есть желание, призовут не взирая на возраст до 65 лет и состояние здоровья. Посмотрите любые ролики с передовой и поймёте, что здесь хватает как каличей, так и стариков.

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Гость

14:18:45 08-08-2024

Участник СВО (12:49:38 08-08-2024) В разных военкоматах разные требования и единовременные выпл... В Москве, уже почти два миллиона дают.

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Гость

16:55:24 08-08-2024

Подозрительная новость

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