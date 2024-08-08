Новосибирский военком рассказал о том, кого точно не возьмут на СВО

Он отметил, что важнейшим фактором является состояние здоровья

08 августа 2024, 10:32, ИА Амител

Камуфляж / Фото: pxhere.com/ru/photo/1012951

В Новосибирской области наблюдается большой интерес к службе в Вооружённых Силах России. Каждый месяц сотни добровольцев обращаются в местные военкоматы, чтобы принять участие в специальной военной операции.

Однако не всем желающим удаётся заключить контракт на военную службу. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев в интервью программе "Вести Новосибирск" рассказал, что для участия в СВО есть определённые требования. Например, кандидаты должны быть здоровы, особенно важно отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что служба связана с повышенными физическими нагрузками.

Кудрявцев также отметил, что современное поколение чётко осознаёт свою миссию как защитников Родины и семей. Мужчины, которые приходят в военкоматы, чувствуют ответственность не только за своих близких, но и за страну в целом.