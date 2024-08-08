Новосибирский военком рассказал о том, кого точно не возьмут на СВО
Он отметил, что важнейшим фактором является состояние здоровья
08 августа 2024, 10:32, ИА Амител
В Новосибирской области наблюдается большой интерес к службе в Вооружённых Силах России. Каждый месяц сотни добровольцев обращаются в местные военкоматы, чтобы принять участие в специальной военной операции.
Однако не всем желающим удаётся заключить контракт на военную службу. Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев в интервью программе "Вести Новосибирск" рассказал, что для участия в СВО есть определённые требования. Например, кандидаты должны быть здоровы, особенно важно отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что служба связана с повышенными физическими нагрузками.
Кудрявцев также отметил, что современное поколение чётко осознаёт свою миссию как защитников Родины и семей. Мужчины, которые приходят в военкоматы, чувствуют ответственность не только за своих близких, но и за страну в целом.
10:45:07 08-08-2024
Радует, что в Новосибирской области хилых на фронт не берут, что с них толку. Как говорится, ни Богу свечка, ни черту кочерга.
10:47:04 08-08-2024
А мы знаем
10:55:27 08-08-2024
Кто не хочет и есть деньги-того и не возьмут...
11:59:49 08-08-2024
Стопицоттыщ добровольцев штурмуют один из новосибирских военкоматов.
🤣
12:49:38 08-08-2024
В разных военкоматах разные требования и единовременные выплаты разные от 100 тысяч в Новосибирске, Алтай до 1 млн в Москве, Сахалине. Есть желание, призовут не взирая на возраст до 65 лет и состояние здоровья. Посмотрите любые ролики с передовой и поймёте, что здесь хватает как каличей, так и стариков.
14:18:45 08-08-2024
Участник СВО (12:49:38 08-08-2024) В разных военкоматах разные требования и единовременные выпл... В Москве, уже почти два миллиона дают.
16:55:24 08-08-2024
Подозрительная новость