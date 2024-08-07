В Алтайском крае на поддержку бойцов СВО и их семей направили около 2 млрд рублей

По словам Томенко, эта сумма касается решения жилищных вопросов и многих других

07 августа 2024, 19:52, ИА Амител

Telegram-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае на поддержку участников спецоперации и их семей в первой половине 2024 года направили порядка 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в Telegram-канале.

"В нашем крае действует более 40 различных мер поддержки для участников СВО и их семей, которые сейчас проходят сложнейшие испытания. Всем краевым службам поставлена задача подходить к каждому случаю, ко всем вопросам, которые возникают у людей, индивидуально. Нюансов много, и я сам часто вникаю в конкретные ситуации, держу связь с некоторыми семьями военнослужащих", – написал он.

Томенко заявил, что недавно принял решение о выделении средств, чтобы помочь приобрести жилье семье участника спецоперации Евгения Шишанова, который погиб во время выполнения воинского долга на территории ДНР. Мужчина находился в очереди на получение жилищного сертификата для детей-сирот, а помощь его жене с двумя сыновьями в вопросе жилья – обязанность властей.

"Только за первое полугодие этого года участники СВО и их семьи в нашем крае получили материальную помощь в размере чуть меньше двух миллиардов рублей. В том числе это касается и решения жилищных вопросов, и многих других. Кроме того, есть возможность получения медицинской, психологической, юридической помощи – бесплатно или на льготных условиях", – добавил губернатор.

Томенко подчеркнул, что если кому-то из бойцов или их родных нужна помощь, а у семьи еще нет куратора, то они могут обратиться в контакт-центр министерства соцзащиты края по телефону 8 (3852) 27-36-01. Кроме того, продолжает работу филиал фонда "Защитники Отечества". С ним можно связаться по телефону 8 (3852) 55-67-77.