В Алтайском крае на поддержку бойцов СВО и их семей направили около 2 млрд рублей
По словам Томенко, эта сумма касается решения жилищных вопросов и многих других
07 августа 2024, 19:52, ИА Амител
В Алтайском крае на поддержку участников спецоперации и их семей в первой половине 2024 года направили порядка 2 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко в Telegram-канале.
"В нашем крае действует более 40 различных мер поддержки для участников СВО и их семей, которые сейчас проходят сложнейшие испытания. Всем краевым службам поставлена задача подходить к каждому случаю, ко всем вопросам, которые возникают у людей, индивидуально. Нюансов много, и я сам часто вникаю в конкретные ситуации, держу связь с некоторыми семьями военнослужащих", – написал он.
Томенко заявил, что недавно принял решение о выделении средств, чтобы помочь приобрести жилье семье участника спецоперации Евгения Шишанова, который погиб во время выполнения воинского долга на территории ДНР. Мужчина находился в очереди на получение жилищного сертификата для детей-сирот, а помощь его жене с двумя сыновьями в вопросе жилья – обязанность властей.
"Только за первое полугодие этого года участники СВО и их семьи в нашем крае получили материальную помощь в размере чуть меньше двух миллиардов рублей. В том числе это касается и решения жилищных вопросов, и многих других. Кроме того, есть возможность получения медицинской, психологической, юридической помощи – бесплатно или на льготных условиях", – добавил губернатор.
Томенко подчеркнул, что если кому-то из бойцов или их родных нужна помощь, а у семьи еще нет куратора, то они могут обратиться в контакт-центр министерства соцзащиты края по телефону 8 (3852) 27-36-01. Кроме того, продолжает работу филиал фонда "Защитники Отечества". С ним можно связаться по телефону 8 (3852) 55-67-77.
17:21:59 08-08-2024
Жене и 2-м детям погибшего сироты (Крутихинский район) , с выигранным процессом в отношении жилья, и по-сути, наследникам имущественных прав на квартиру, вопрос решили???
17:53:09 08-08-2024
Сейчас прочитал новость, что губернатор Томенко решит квартирный вопрос семьи погибшего Шишанова....Это хорошо....но надо решить вопрос со службами, что отказали по принципу " нет сироты - нет квартиры" очень радикально!