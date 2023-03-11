Новую амбулаторию городской поликлиники № 1 открыли в Барнауле

Принимать пациентов начнут с 13 марта

11 марта 2023, 17:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле на улице Краевой, 45, открыли новую амбулаторию городской поликлиники № 1, сообщили в мэрии.

В новом здании расположены детское и взрослое отделения, дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Приём будут вести терапевты, педиатры и узкие специалисты.

В детской и взрослой поликлиниках есть свои гардеробы и регистратуры, санузлы, в том числе для инвалидов. Также в здании откроется пункт "Аптеки Алтая".

Начать приём первых пациентов планируют здесь уже с 13 марта.