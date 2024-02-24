Новую барнаульскую поликлинику показали на выставке в Москве
Мероприятие провели Михаил Мурашко и Татьяна Голикова
24 февраля 2024, 18:09, ИА Амител
Виктор Томенко в поликлинике № 14 / Фото: t.me/tomenko_22
Новая барнаульская поликлиника № 14 была представлена на выставке "Россия" в Москве, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
По его словам, презентация состоялась 24 февраля в рамках Дня здоровья.
"В Москве организовали прямое включение по видеосвязи из недавно достроенного корпуса поликлиники. Мероприятие провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко", – рассказал глава региона.
Томенко назвал новую поликлинику "самой большой в крае": она рассчитана на 900 посещений в смену, а приписаны к ней более 120 тысяч человек.
18:18:23 24-02-2024
Много шума. А толку ноль.
20:15:12 24-02-2024
В поликлинике №14 на сегодня нет 12 терапевтов, возможно и больше. Полных фактических данных по врачам на сайте поликлиники нет, на сайте поликлиники уже 20 дней после открытия не исправлена необходимая пациентам информация. Чиновникам важно показать только красивые картинки и цифры, совести нет.
21:16:13 24-02-2024
Баба Таня арбидольщица не засиделась у кормушки ?
08:14:38 25-02-2024
А если бы еще и музей показали
08:46:16 25-02-2024
Попова в Москву
09:25:59 25-02-2024
лучше бы старую показали, на Калинина, например. и, желательно, в кабинете Генпрокурора. кстати, в эту новую поликлинику поуходили последние узкие специалисты из других поликлиник, и там теперь полный ахтунг.
12:25:31 25-02-2024
Буквально на этой недели посетили 14 пол ку.
Возмущению предела нет.
Показуха чистой воды.
Где специалисты?
Коридоры коридоры и пустота ааа
12:47:29 25-02-2024
Где бы ещё врачей взять, пусть не супер, обычных.
15:26:21 25-02-2024
стыд какой, специалистов нет, чем хвастались.....
15:57:03 25-02-2024
Эмма (15:26:21 25-02-2024) стыд какой, специалистов нет, чем хвастались........ Стены есть, коридоры есть, кабинеты есть. А врачи будут ... скоро. Не всё сразу.