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Новую барнаульскую поликлинику показали на выставке в Москве

Мероприятие провели Михаил Мурашко и Татьяна Голикова

24 февраля 2024, 18:09, ИА Амител

Виктор Томенко в поликлинике № 14 / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко в поликлинике № 14 / Фото: t.me/tomenko_22

Новая барнаульская поликлиника № 14 была представлена на выставке "Россия" в Москве, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

По его словам, презентация состоялась 24 февраля в рамках Дня здоровья.

"В Москве организовали прямое включение по видеосвязи из недавно достроенного корпуса поликлиники. Мероприятие провели зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко", – рассказал глава региона.

Томенко назвал новую поликлинику "самой большой в крае": она рассчитана на 900 посещений в смену, а приписаны к ней более 120 тысяч человек.

Алтайский край здравоохранение

Комментарии 10

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Гость

18:18:23 24-02-2024

Много шума. А толку ноль.

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Гость

20:15:12 24-02-2024

В поликлинике №14 на сегодня нет 12 терапевтов, возможно и больше. Полных фактических данных по врачам на сайте поликлиники нет, на сайте поликлиники уже 20 дней после открытия не исправлена необходимая пациентам информация. Чиновникам важно показать только красивые картинки и цифры, совести нет.

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Гость

21:16:13 24-02-2024

Баба Таня арбидольщица не засиделась у кормушки ?

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Гость

08:14:38 25-02-2024

А если бы еще и музей показали

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Грыша

08:46:16 25-02-2024

Попова в Москву

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Элен без ребят

09:25:59 25-02-2024

лучше бы старую показали, на Калинина, например. и, желательно, в кабинете Генпрокурора. кстати, в эту новую поликлинику поуходили последние узкие специалисты из других поликлиник, и там теперь полный ахтунг.

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гость

12:25:31 25-02-2024

Буквально на этой недели посетили 14 пол ку.
Возмущению предела нет.
Показуха чистой воды.
Где специалисты?
Коридоры коридоры и пустота ааа

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Юрий

12:47:29 25-02-2024

Где бы ещё врачей взять, пусть не супер, обычных.

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Эмма

15:26:21 25-02-2024

стыд какой, специалистов нет, чем хвастались.....

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Гость

15:57:03 25-02-2024

Эмма (15:26:21 25-02-2024) стыд какой, специалистов нет, чем хвастались........ Стены есть, коридоры есть, кабинеты есть. А врачи будут ... скоро. Не всё сразу.

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