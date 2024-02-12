В Барнауле 500 пациентов не прикрепили к новой поликлинике № 14

Речь идет о тех жителях города, которые не проживают в районе работы медицинского учреждения

12 февраля 2024, 20:12, ИА Амител

Поликлиника № 14 в Барнауле / Фото: vk.com/denisov_gp14

Новая поликлиника № 14 после открытия столкнулась с беспрецедентным числом пациентов и 500 жителям пришлось отказать в прикреплении, для того что не увеличить нагрузку на врачей. Об этом на странице во "ВКонтакте" рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.

"После открытия столкнулись с ситуацией, когда обслуживаться у нас захотели пациенты, не проживающие на нашей территории. Таких за прошедшую неделю оказалось беспрецедентное число – около 500 человек. Всем им было отказано в прикреплении", – рассказал медик.

По словам врача, подобное решение приняли из-за необходимости обеспечить доступ к врачам для пациентов, которые живут в зоне ответственности медицинского учреждения. Если прикреплять людей из других районов, то нагрузка на специалистов вырастет, а местные жители будут испытывать сложности.

Как отметили в Минздраве Алтайского края, отказ получили люди, уже прикрепленные к другим поликлиникам. Граждане, которые проживают в районе медицинского учреждения, однако прописаны в другом районе, должны принести подтверждающие документы на право прикрепления к учреждению. Полный список документов, отметили в ведомстве, жители города могут уточнить в регистратуре.