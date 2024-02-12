В Барнауле 500 пациентов не прикрепили к новой поликлинике № 14
Речь идет о тех жителях города, которые не проживают в районе работы медицинского учреждения
12 февраля 2024, 20:12, ИА Амител
Новая поликлиника № 14 после открытия столкнулась с беспрецедентным числом пациентов и 500 жителям пришлось отказать в прикреплении, для того что не увеличить нагрузку на врачей. Об этом на странице во "ВКонтакте" рассказал главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.
"После открытия столкнулись с ситуацией, когда обслуживаться у нас захотели пациенты, не проживающие на нашей территории. Таких за прошедшую неделю оказалось беспрецедентное число – около 500 человек. Всем им было отказано в прикреплении", – рассказал медик.
По словам врача, подобное решение приняли из-за необходимости обеспечить доступ к врачам для пациентов, которые живут в зоне ответственности медицинского учреждения. Если прикреплять людей из других районов, то нагрузка на специалистов вырастет, а местные жители будут испытывать сложности.
Как отметили в Минздраве Алтайского края, отказ получили люди, уже прикрепленные к другим поликлиникам. Граждане, которые проживают в районе медицинского учреждения, однако прописаны в другом районе, должны принести подтверждающие документы на право прикрепления к учреждению. Полный список документов, отметили в ведомстве, жители города могут уточнить в регистратуре.
21:11:18 12-02-2024
Все правильно. Своих хватает. Итак записаться на прием к врачу проблема, зачем нам еще посторонние.
22:38:35 12-02-2024
Гость (21:11:18 12-02-2024) Все правильно. Своих хватает. Итак записаться на прием к вр... Тогда выписывайтесь из 3-ей, Ньюбарнаульцы.
08:23:29 13-02-2024
Гость (21:11:18 12-02-2024) Все правильно. Своих хватает. Итак записаться на прием к вр... А посторонние это кто?И в магазины другие ходить запретить!
10:07:19 13-02-2024
Гость (08:23:29 13-02-2024) А посторонние это кто?И в магазины другие ходить запретить!... ой. ну что за глупые рассуждения, есть нормативы нагрузки на врача, отказы обоснованные, а вам бы главное поныть и еще ПРАВА покачать, а мозг включать иногда тоже надо и не гундеть бес причины, это тоже признак дурачины
21:46:27 12-02-2024
А у нас вот в центре вообще коллапс - понаехали из деревень студенточки, от мамок оторвались, да и давай беременеть. Из - за них тоже трудно попасть
06:28:45 13-02-2024
Гость (21:46:27 12-02-2024) А у нас вот в центре вообще коллапс - понаехали из деревень ... куда Вам сложно попасть? Чтобы забеременеть?
08:36:41 13-02-2024
Гость (06:28:45 13-02-2024) куда Вам сложно попасть? Чтобы забеременеть?... На анализы трудно попасть, на ЭКГ, ко всем специалистам, на лечение и т.д., ведь беременным кучу анализов сдавать, и их в первую очередь обслуживают. Центровые поликлиники, в частности 3я работают с очень большой нагрузкой. Однако, всё равно - это самая хорошая поликлиника
16:23:04 13-02-2024
Гость (21:46:27 12-02-2024) А у нас вот в центре вообще коллапс - понаехали из деревень ... ну так имеют право и понаехать и забеременеть, и медпомощью воспользоваться. А кто им запретит? ))
22:26:51 12-02-2024
Правильно, этих 500 нужно выгнать из нашего аула, к себе, по прописке. Не чего им тут делать.
23:15:13 12-02-2024
Надо открепиться, а то только отчёты получаю: то привился, то диспансеризацию прохожу. Хотя живу в другом городе давно.
23:57:21 12-02-2024
К поликлинике №14 будет приписано 150 тысяч и более, пока построят новую на Попова - Энтузиастов. Так что +- 0,5 тысяч практически ничего не значит. Эти 500 человек приписались к поликлиникам в центре, теперь возвращаются домой, ближе ходить.
01:49:43 13-02-2024
Ещё бы в школы брали только местных. А то понаедут на жыпах утром не пройти не проехать к школе. Оттого и пробки в городе.
08:15:30 13-02-2024
Гость (01:49:43 13-02-2024) Ещё бы в школы брали только местных. А то понаедут на жыпах ... А если нет ни школы ни поликлиники в населенном пункте,они куда?
08:06:08 13-02-2024
Смотрите, по закону человек может зарегистрироваться в любом районе города, а фактически проживать в другом. Скорее всего, эти 500 чел. как раз живут рядом с новой поликлиникой, поэтому хотят приписаться к ней.
08:19:41 13-02-2024
Гость (08:06:08 13-02-2024) Смотрите, по закону человек может зарегистрироваться в любом... Сказано же - дай подтверждение. Договор аренды тот же самый.
09:14:11 13-02-2024
Гость (08:19:41 13-02-2024) Сказано же - дай подтверждение. Договор аренды тот же самый.... Если договор официально в налоговой заверен. А так филькину грамоту я могу сто штук нарисовать.
08:53:34 13-02-2024
Не надо было рекламу делать что лучшая поликлиника с лучшим оборудованием,
09:04:17 13-02-2024
Отказ спокойно обжалуется в суде. Кто понастойчивее пойдет и ему все прикрепят. Привыкли что люди наши терпилы, вот и пользуются и отказывают. Закон един.
09:44:04 13-02-2024
Гость (09:04:17 13-02-2024) Отказ спокойно обжалуется в суде. Кто понастойчивее пойдет и... Прикрепить могут. Но если вызвать врача на дом в др.район города, то оплачиваете ему такси туда - обратно. Врач не обязан к вам ехать за 10км
09:55:34 13-02-2024
Гость (09:44:04 13-02-2024) Прикрепить могут. Но если вызвать врача на дом в др.райо... За всю жизнь ни разу не вызывала на дом. Такси оплатить не сложно если прижмет.
09:30:04 13-02-2024
Принцип прикрепления к поликлинике по месту регистрации отменен. Никаких объяснений по поводу смены поликлиники не требуется. Для получения медицинской помощи амбулаторно в рамках программы ОМС пациент имеет право не чаще, чем 1 раз в год осуществлять выбор медицинской организации из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы.
09:31:24 13-02-2024
Закон об обязательном медстраховании допускает, что прикрепиться к поликлинике можно по месту фактического проживания. Причем не подтверждая это какими-либо документами. Например, приезжий из другого города нашел работу и снимает жилье, но временную регистрацию не оформил. Поликлиника не может ему отказать в прикреплении из-за отсутствия прописки.
09:56:31 13-02-2024
Врач не обязан к вам ехать за 10км - Куда он собрался ехать? я живу в соседнем доме от поликлиники, прописка в Новосибе. Он туда поедет?