Новую лыжную базу построят в Республике Алтай

Сейчас специалисты разрабатывают документацию

05 июня 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: пресс-служба Республики Алтай

В Республике Алтай на 2024 год запланировано строительство новой лыжной базы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что спортивный объект построят в рамках реализации проекта "Спорт – норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография".

Саму базу, а также благоустроенную территорию при ней возведут по адресу ул. Ленина, 269, в Горно-Алтайске.

Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию.

