Томенко заявил, что в Алтайском крае спортом занимаются более 1 миллиона человек

По словам губернатора, он и сам любит тренировки – бегает ежедневно по 15 километров

03 июня 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Больше 1 миллиона человек в Алтайском крае занимаются спортом, и с каждым годом их число растёт. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале. По его словам, в этом заслуга большого количества спортивных мероприятий – от сельских до краевых.

"Я и сам занимаюсь спортом с удовольствием. Стараюсь не пропускать тренировки – каждый день бегаю по 15 километров. Очень помогает сохранять бодрость и позитивный настрой!" – отметил глава региона.

По словам политика, 3 июня он побывал на краевой спартакиаде предпринимателей и на открытии летнего фестиваля спорта наших медиков. Там он "получил огромный заряд энергии и пожелал успехов всем спортсменам".

"В крае мы много делаем для того, чтобы занятия спортом были доступны каждому. За пять лет потратили на развитие спортивной инфраструктуры – в том числе на строительство и ремонт спортшкол, оздоровительных комплексов, стадионов, катков – около 1,5 миллиарда рублей. Только в прошлом году в крае прошло больше 3000 спортивных мероприятий! А будет, я уверен, ещё больше. Всем – спорт!" – заключил он.

Напомним, 12 мая Виктору Томенко исполнилось 52 года. Свой день рождения он начал с 13-километровой пробежки.