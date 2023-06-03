Томенко заявил, что в Алтайском крае спортом занимаются более 1 миллиона человек
По словам губернатора, он и сам любит тренировки – бегает ежедневно по 15 километров
03 июня 2023, 18:45, ИА Амител
Больше 1 миллиона человек в Алтайском крае занимаются спортом, и с каждым годом их число растёт. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко в своём телеграм-канале. По его словам, в этом заслуга большого количества спортивных мероприятий – от сельских до краевых.
"Я и сам занимаюсь спортом с удовольствием. Стараюсь не пропускать тренировки – каждый день бегаю по 15 километров. Очень помогает сохранять бодрость и позитивный настрой!" – отметил глава региона.
По словам политика, 3 июня он побывал на краевой спартакиаде предпринимателей и на открытии летнего фестиваля спорта наших медиков. Там он "получил огромный заряд энергии и пожелал успехов всем спортсменам".
"В крае мы много делаем для того, чтобы занятия спортом были доступны каждому. За пять лет потратили на развитие спортивной инфраструктуры – в том числе на строительство и ремонт спортшкол, оздоровительных комплексов, стадионов, катков – около 1,5 миллиарда рублей. Только в прошлом году в крае прошло больше 3000 спортивных мероприятий! А будет, я уверен, ещё больше. Всем – спорт!" – заключил он.
Напомним, 12 мая Виктору Томенко исполнилось 52 года. Свой день рождения он начал с 13-километровой пробежки.
21:40:16 03-06-2023
Гкбер немножко путает спорт и физкультуру
22:52:06 03-06-2023
Да он обманывает всех. В АК 2 миллиона человек проживает и 1 миллион спортом занимается? Хрень какая то, многие еле еле концы сводят, и интересно когда им спортом заниматься гражданин Губернатор?
00:18:37 04-06-2023
Молодец! Я сам люблю бегать, но 15 км в день для здоровья кажется многовато.
08:42:44 04-06-2023
Я понимаю офисные работники, зад растрясти и кофе выгнать. Не уж то их у нас столько аграрно-индустриальном в крае?