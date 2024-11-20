Новую модельную библиотеку откроют в Тальменском районе

Читателей планируют пригласить в стены обновленного пространства 6 декабря

20 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Фото: Минкультуры Алтайского края

В селе Луговое Тальменского района откроют современную модельную библиотеку. По предварительной информации, она распахнет свои двери для читателей 6 декабря. Об этом сообщает Минкультуры Алтайского края.

В 2023 году в библиотеке сделали капитальный ремонт на спонсорские средства: заменили пол, окна и двери, также обновили электрику и установили натяжной потолок с освещением. По итогу площадь библиотеки увеличилась в два раза. Теперь это светлое и теплое помещение с современным дизайном.

А в 2024 году учреждение победило в краевом конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках госпрограммы "Развитие культуры Алтайского края". Из краевого бюджета на это выделили 1,9 млн рублей. На эти деньги приобрели современное техническое оборудование и новую мебель согласно дизайн-проекту. Для читателей оборудовали индивидуальные посадочные места, а также зону для встреч и общения. А для детей появилось отдельное уютное пространство с новыми книгами и интерактивными играми.

Также обновился фонд библиотеки – теперь здесь можно почитать новинки художественной и отраслевой литературы, появилось много новых детских книг. А бесплатный доступ к электронным ресурсам позволит получить ответы на любой запрос.

Сейчас модельную библиотеку готовят к открытию, которое запланировано на 6 декабря.

Для справки: первые модельные библиотеки начали открываться по всей России в 2019 году рамках национального проекта "Культура". Это благоустроенные пространства с современным оборудованием, в которых можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере, а также посетить мастер-класс. Такие учреждения чаще всего появляются на месте уже существующих после капитального ремонта.