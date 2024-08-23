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Скульптуру Михутки открыли в Барнауле

Волонтерский проект "Михутка" обновил фигуру у подножия Нагорного парка

23 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Новую скульптуру Михутки открыли в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня, 23 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие новой скульптуры, посвященной знаменитому персонажу – Михутке. Фигура установили взамен старой у лестницы любимого многими барнаульцами Нагорного парка.

Автор скульптуры Михаил Половников сделал её абсолютно бесплатно.  

"Мне очень нравится всё то, что делает этот проект. И что его олицетворением является медведь, такой добрый. Вообще это моя первая работа такого масштаба. Михутка можно сказать исполнил и мою мечту", - отметил скульптор.

На открытии также присутствовали представители администрации и организаций, которые помогают проекту. Нечаянно на церемонию заглянули и молодожены. Они шли на фотосессию в Нагорный парк и сделали несколько снимков с новой скульптурой.

Михутка - это не просто персонаж, а настоящий символ добра и помощи в Барнауле. Это волонтёрский проект, созданный группой единомышленников, чтобы помогать детям, особенно тем, кто нуждается в особом внимании. В прошлом году мы делали с Михуткой интервью, в котором рассказывается история проекта.

Михутка / Фото: Екатерина Смолихина

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Барнаул фоторепортажи

Комментарии 5

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Гость

18:34:35 23-08-2024

ужас какой позор. скульпторов на весь край не нашлось?! всем, кто там собрался и пафос эитот устроил - не стыдно самим такое ТАКОЕ показывать людям при свете дня?

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Гость

11:22:14 24-08-2024

А попа-то зачем притащили?

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Элен без ребят

12:10:12 26-08-2024

Гость (11:22:14 24-08-2024) А попа-то зачем притащили? ... да, и чоповцев с кулаками.

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Гость

15:49:33 24-08-2024

Культура скульптур у нас безнадёжно деградировала.

Надо его вместе с Алёнкой поставить

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Гость

19:48:17 24-08-2024

Так вроде там уже стояла скульптура Михутки? Если не ошибаюсь, с год назад уже видел.

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