Скульптуру Михутки открыли в Барнауле
Волонтерский проект "Михутка" обновил фигуру у подножия Нагорного парка
23 августа 2024, 15:00, ИА Амител
Сегодня, 23 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие новой скульптуры, посвященной знаменитому персонажу – Михутке. Фигура установили взамен старой у лестницы любимого многими барнаульцами Нагорного парка.
Автор скульптуры Михаил Половников сделал её абсолютно бесплатно.
"Мне очень нравится всё то, что делает этот проект. И что его олицетворением является медведь, такой добрый. Вообще это моя первая работа такого масштаба. Михутка можно сказать исполнил и мою мечту", - отметил скульптор.
На открытии также присутствовали представители администрации и организаций, которые помогают проекту. Нечаянно на церемонию заглянули и молодожены. Они шли на фотосессию в Нагорный парк и сделали несколько снимков с новой скульптурой.
Михутка - это не просто персонаж, а настоящий символ добра и помощи в Барнауле. Это волонтёрский проект, созданный группой единомышленников, чтобы помогать детям, особенно тем, кто нуждается в особом внимании. В прошлом году мы делали с Михуткой интервью, в котором рассказывается история проекта.
18:34:35 23-08-2024
ужас какой позор. скульпторов на весь край не нашлось?! всем, кто там собрался и пафос эитот устроил - не стыдно самим такое ТАКОЕ показывать людям при свете дня?
11:22:14 24-08-2024
А попа-то зачем притащили?
12:10:12 26-08-2024
Гость (11:22:14 24-08-2024) А попа-то зачем притащили? ... да, и чоповцев с кулаками.
15:49:33 24-08-2024
Культура скульптур у нас безнадёжно деградировала.
Надо его вместе с Алёнкой поставить
19:48:17 24-08-2024
Так вроде там уже стояла скульптура Михутки? Если не ошибаюсь, с год назад уже видел.