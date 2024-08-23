Волонтерский проект "Михутка" обновил фигуру у подножия Нагорного парка

23 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Новую скульптуру Михутки открыли в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня, 23 августа, в Барнауле состоялось торжественное открытие новой скульптуры, посвященной знаменитому персонажу – Михутке. Фигура установили взамен старой у лестницы любимого многими барнаульцами Нагорного парка.

Автор скульптуры Михаил Половников сделал её абсолютно бесплатно.

"Мне очень нравится всё то, что делает этот проект. И что его олицетворением является медведь, такой добрый. Вообще это моя первая работа такого масштаба. Михутка можно сказать исполнил и мою мечту", - отметил скульптор.

На открытии также присутствовали представители администрации и организаций, которые помогают проекту. Нечаянно на церемонию заглянули и молодожены. Они шли на фотосессию в Нагорный парк и сделали несколько снимков с новой скульптурой.

Михутка - это не просто персонаж, а настоящий символ добра и помощи в Барнауле. Это волонтёрский проект, созданный группой единомышленников, чтобы помогать детям, особенно тем, кто нуждается в особом внимании. В прошлом году мы делали с Михуткой интервью, в котором рассказывается история проекта.