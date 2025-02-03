Новую суперполиклинику в Барнауле построят на двух гектарах земли

Под строительство отдали расположенный по соседству пустырь

03 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Проект новой поликлиники № 9 в Барнауле

Участок для будущей суперполиклиники в Барнауле "нарастили", отдав под строительство соседний пустырь площадью более одного гектара. Таким образом решили проблему с парковкой для посетителей. Об этом сообщает "Толк".

Администрация Барнаула после общественных обсуждений утвердила обновленную версию проекта планировки квартала 2033 – территории в границах улиц Попова, Энтузиастов, 65 лет Победы и Сергея Семенова. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Барнаула. Так, участок для второй в городе суперполиклиники на 700 посещений в смену вырастет вдвое за счет пустующей по соседству территории. К уже существующему участку площадью 10,9 тыс. кв. м "прирежут" еще один – площадью 10,3 тыс. кв. м. Это неразграниченная земля, расположенная между домами № 41 и 49 по ул. Энтузиастов.

Общая площадь участка под медучреждение составит 21,2 тыс. кв. м. Больше кардинальных изменений не планируется.

Здание поликлиники "усадят" на участок треугольной формы по ул. Попова, 128. Сбоку от него запроектирован гараж-стоянка, здесь же зарезервированы парковочные места для посетителей и сотрудников.

Отдельная же парковка разместится на участке, который планируют добавить к уже существующему. Ради исключения дефицита мест для автомобилей и запустили процедуру внесения правок в документ.

"Правки внесли, предположительно, по просьбе регионального Минздрава", – пишет издание.

Напомним, современную поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посетителей в сутки, построят в Барнауле в квартале 2033 по адресу Попова, 128. Это будет одно из самых современных медицинских учреждений краевой столицы. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула 24 января.

Медучреждение будет рассчитано 700 посещений в смену. 150 из них придется на женскую консультацию. Главной идеей строительства стало расположение всех отделений и медслужб на одном участке. Сейчас ситуация совсем другая: поликлиника раздроблена и находится в шести разных помещениях, пять из которых – на первых этажах жилых домов.