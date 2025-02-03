Новую суперполиклинику в Барнауле построят на двух гектарах земли
Под строительство отдали расположенный по соседству пустырь
03 февраля 2025, 11:30, ИА Амител
Участок для будущей суперполиклиники в Барнауле "нарастили", отдав под строительство соседний пустырь площадью более одного гектара. Таким образом решили проблему с парковкой для посетителей. Об этом сообщает "Толк".
Администрация Барнаула после общественных обсуждений утвердила обновленную версию проекта планировки квартала 2033 – территории в границах улиц Попова, Энтузиастов, 65 лет Победы и Сергея Семенова. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Барнаула. Так, участок для второй в городе суперполиклиники на 700 посещений в смену вырастет вдвое за счет пустующей по соседству территории. К уже существующему участку площадью 10,9 тыс. кв. м "прирежут" еще один – площадью 10,3 тыс. кв. м. Это неразграниченная земля, расположенная между домами № 41 и 49 по ул. Энтузиастов.
Общая площадь участка под медучреждение составит 21,2 тыс. кв. м. Больше кардинальных изменений не планируется.
Здание поликлиники "усадят" на участок треугольной формы по ул. Попова, 128. Сбоку от него запроектирован гараж-стоянка, здесь же зарезервированы парковочные места для посетителей и сотрудников.
Отдельная же парковка разместится на участке, который планируют добавить к уже существующему. Ради исключения дефицита мест для автомобилей и запустили процедуру внесения правок в документ.
"Правки внесли, предположительно, по просьбе регионального Минздрава", – пишет издание.
Напомним, современную поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посетителей в сутки, построят в Барнауле в квартале 2033 по адресу Попова, 128. Это будет одно из самых современных медицинских учреждений краевой столицы. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула 24 января.
Медучреждение будет рассчитано 700 посещений в смену. 150 из них придется на женскую консультацию. Главной идеей строительства стало расположение всех отделений и медслужб на одном участке. Сейчас ситуация совсем другая: поликлиника раздроблена и находится в шести разных помещениях, пять из которых – на первых этажах жилых домов.
11:33:46 03-02-2025
Главное чтоб не полчилось как с художественным музеем.
12:28:24 03-02-2025
для начала бы в существующие поликлиники врачей набрали, а то что толку от той же №14 здание большое а персонала нет , и талончики к профильным врачам по месяцу-два ждать
13:41:35 03-02-2025
мимопроходил (12:28:24 03-02-2025) для начала бы в существующие поликлиники врачей набрали, а т... На самообслуживание надо переходить.
12:37:11 03-02-2025
Не получилось как с развязкой на Змеиногорском тракте1515
13:13:04 03-02-2025
Из-за секвестирования бюджета и дальнейшего удорожания, проекты с приставками мега, супер, гипер (и прочие приставки), развязки, мосты и музеи сиротеют на глазах.
13:40:31 03-02-2025
Гость (13:13:04 03-02-2025) Из-за секвестирования бюджета и дальнейшего удорожания, про... будут супер ФАПы. Россия просто не может не развиваться.
14:14:57 03-02-2025
В Советское время новое здание 9 поликлиники построили в 4 раза быстрее.
14:42:06 03-02-2025
Нет бы порадоваться - вы только гундеть. Очень хорошая новость, для быстрорастущего района особенно. А то вспомнили советские времена. А 90-е забыли уже? Как тазиками зарплаты получали. Заметьте, не торговый центр на таком "жирном" куске земли, а социально - значимый объект!!! Спасибо!!!
14:46:12 03-02-2025
Неужели можно будет попасть к эндокринологу и офтальмологу? Меньше чем за 2 месяца
15:53:32 03-02-2025
Гость (14:46:12 03-02-2025) Неужели можно будет попасть к эндокринологу и офтальмологу? ... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
04:16:14 04-02-2025
Псевдо барнаульцы из Днепра уже проюписались в комментах Толка. Желчь льют годами, а извиняться за несбывшиеся прогнозы неудач и упадка хронически не желают. Переживем.