"Важный для города проект". Как будет выглядеть новая поликлиника № 9 в Барнауле

Проект рассмотрели на заседании градсовета города

25 января 2024, 14:14, ИА Амител

Проект новой поликлиники № 9 в Барнауле

Современную поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посетителей в сутки, построят в Барнауле в квартале 2033 по адресу Попова, 128. Это будет одно из самых современных медицинских учреждений краевой столицы. Проект рассмотрели на заседании градсовета Барнаула, которое прошло 24 января.

Какой будет новая поликлиника?

Эскизы подготовил институт "Алтайгражданпроект" по заданию регионального "Единого стройзаказчика". Новый корпус разместится на участке 1,1 гектара. Проект планировки участка на пересечении улиц Попова и Энтузиастов разработали ранее бюро "Архи-Групп" и "Граффит". Медицинское учреждение будет рассчитано на 100 тысяч человек и 700 посещений в смену, 150 из которых придется на женскую консультацию. Еще в августе 2022-го мэр города Вячеслав Франк и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов провели совещание на месте будущего строительства учреждения. Площадку они одобрили: в оживленном районе к поликлинике будет много удобных подъездных путей.

Главная идея строительства – все отделения и медслужбы поликлиники № 9 будут расположены на одном участке. Сейчас ситуация совсем другая: медучреждение раздроблено и находится в шести разных помещениях, пять из которых – на первых этажах жилых домов. Из-за этого далеко не всегда жители Индустриального района могут получить необходимую помощь быстро.

Как пояснил в ходе градсовета главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров, общая площадь трехэтажного здания составит около 5,8 тысячи квадратных метров. Вдоль поликлиники сделают парковку: 22 места – для персонала, а для посетителей – 28. Само здание будет выполнено в нейтральных светлых тонах.

Также планируется сделать вдоль улицы Попова специальный карман, чтобы автомобилисты могли высаживать пассажиров и не заезжать на территорию медицинского комплекса. На территории поликлиники будут участок для утилизации медицинских отходов, хозчасть, администрация, а также гараж на 12 легковых автомобилей.

Учитывая возможности площадки, рядом с поликлиникой запроектируют сквер, в котором смогут отдыхать посетители учреждения и персонал. Предусмотрена вечерняя подсветка.

Сколько будет стоить новая поликлиника – пока неизвестно.

Как проект поликлиники оценили эксперты градсовета?

Архитекторы единогласно поддержали проект. Так, например, член градсовета Сергей Боженко подчеркнул, что здание выполнено в лучших образцах советской монументальной архитектуры.

"Внутренние планировочные решения авторы также прекрасно выполнили. Проект необходимо принимать и как можно быстрее преступить к его реализации", – уверен Сергей Боженко.

Это мнение поддержал и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Впрочем, в качестве варианта он предложил поработать над цветовым решением фасада.

"Если посмотреть на объекты медкластера, которые находятся в нагорной части города, то они оптимистичнее выглядят. А здесь немного серая гамма. Если это возможно, то необходимо "встроить" какие-то жизнеутверждающие пятна на фасаде", – предложил Виктор Четошников.

Первый заместитель главы города Барнаула Андрей Федоров отметил, что строительство современной поликлиники уже давно ждут жители Индустриального района.