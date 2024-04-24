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Новые автобусы выйдут 24 апреля на обкатку в Барнауле

Она пройдет по маршруту № 1

24 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Новые барнаульские автобусы / Фото: Минтранс АК
Новые барнаульские автобусы / Фото: Минтранс АК

В Барнауле 24 апреля выйдут на обкатку новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 10:00 по улицам города начинается стажировка водителей для работы на новых автобусах. Она пройдет по маршруту № 1.

"Стажировка необходима для изучения водителями трассы следования автобусного маршрута, изучения потенциально опасных, аварийных участков, а также для ревизии оборудования при дальнейшей эксплуатации транспортного средства на линии", – отметили в городской администрации.

Всего для Алтайского края закупили 41 новый автобус.

Ранее сообщалось, что в Барнауле они выйдут на маршруты в фирменном стиле. 

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

10:52:19 24-04-2024

Офигеть!

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Газелист.

11:25:23 24-04-2024

2 дня назад писали,что требу.тся водители и кондукторы.Набрали? Или автобусы поедут без кондукторов? Или с кондукторами,но без водителей?

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Александр Орешин

12:22:49 24-04-2024

Газелист. (11:25:23 24-04-2024) Или с кондукторами, но без водителей? Смысле? Это обкатка, не на маршруте. Естественно за рулем водитель.

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Гость

11:48:28 24-04-2024

Маршрут автобуса № 1 почему сняли???

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Александр Орешин

12:24:10 24-04-2024

Гость (11:48:28 24-04-2024) Маршрут автобуса № 1 почему сняли???... Про маршрут № 10 уже забыли? Ведь, этот маршрут уже нет несколько месяцев, а маршрут № 1 еще не так давно ходил, но выпуск 1-2 автобуса.

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Гость

12:40:35 24-04-2024

.... они выйдут на маршруты в фирменном стиле.
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А какой в Барнауле фирменный стиль? Набивать полный автобус и ругаться с пассажирами?

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Гость

13:37:00 24-04-2024

Они че там на эти автобасы гастарбайтеров набрали чели? Они чего ни города ни маршрутов не знают, или водилам вчера только права "подарили"? Раньше по одному дню давали на обкатку и то что бы замеры по расходу топлива снять для последующей отчетности. Че их за зря гонять пустыми то!?

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Водитель

14:46:37 24-04-2024

Водителей не могут найти, никто не хочет

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Гость

21:51:05 24-04-2024

Водитель (14:46:37 24-04-2024) Водителей не могут найти, никто не хочет... Ну так кто купил, тот пусть и садится за руль, не? Не зря снег выпал сегодня, ох не зря. А так, хоть бы к 1 июня вышли на маршруты, если история как с трамваями не повторится.

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Гость

09:01:26 25-04-2024

Вначале нужно аккуратно обдолбить как будто они белорусские)

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