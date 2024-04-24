Новые автобусы выйдут 24 апреля на обкатку в Барнауле
Она пройдет по маршруту № 1
24 апреля 2024, 10:30, ИА Амител
Новые барнаульские автобусы / Фото: Минтранс АК
В Барнауле 24 апреля выйдут на обкатку новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 10:00 по улицам города начинается стажировка водителей для работы на новых автобусах. Она пройдет по маршруту № 1.
"Стажировка необходима для изучения водителями трассы следования автобусного маршрута, изучения потенциально опасных, аварийных участков, а также для ревизии оборудования при дальнейшей эксплуатации транспортного средства на линии", – отметили в городской администрации.
Всего для Алтайского края закупили 41 новый автобус.
Ранее сообщалось, что в Барнауле они выйдут на маршруты в фирменном стиле.
10:52:19 24-04-2024
Офигеть!
11:25:23 24-04-2024
2 дня назад писали,что требу.тся водители и кондукторы.Набрали? Или автобусы поедут без кондукторов? Или с кондукторами,но без водителей?
12:22:49 24-04-2024
Газелист. (11:25:23 24-04-2024) Или с кондукторами, но без водителей? Смысле? Это обкатка, не на маршруте. Естественно за рулем водитель.
11:48:28 24-04-2024
Маршрут автобуса № 1 почему сняли???
12:24:10 24-04-2024
Гость (11:48:28 24-04-2024) Маршрут автобуса № 1 почему сняли???... Про маршрут № 10 уже забыли? Ведь, этот маршрут уже нет несколько месяцев, а маршрут № 1 еще не так давно ходил, но выпуск 1-2 автобуса.
12:40:35 24-04-2024
.... они выйдут на маршруты в фирменном стиле.
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А какой в Барнауле фирменный стиль? Набивать полный автобус и ругаться с пассажирами?
13:37:00 24-04-2024
Они че там на эти автобасы гастарбайтеров набрали чели? Они чего ни города ни маршрутов не знают, или водилам вчера только права "подарили"? Раньше по одному дню давали на обкатку и то что бы замеры по расходу топлива снять для последующей отчетности. Че их за зря гонять пустыми то!?
14:46:37 24-04-2024
Водителей не могут найти, никто не хочет
21:51:05 24-04-2024
Водитель (14:46:37 24-04-2024) Водителей не могут найти, никто не хочет... Ну так кто купил, тот пусть и садится за руль, не? Не зря снег выпал сегодня, ох не зря. А так, хоть бы к 1 июня вышли на маршруты, если история как с трамваями не повторится.
09:01:26 25-04-2024
Вначале нужно аккуратно обдолбить как будто они белорусские)