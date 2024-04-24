Новые автобусы выйдут 24 апреля на обкатку в Барнауле

Она пройдет по маршруту № 1

24 апреля 2024, 10:30, ИА Амител

Новые барнаульские автобусы / Фото: Минтранс АК

В Барнауле 24 апреля выйдут на обкатку новые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 10:00 по улицам города начинается стажировка водителей для работы на новых автобусах. Она пройдет по маршруту № 1.

"Стажировка необходима для изучения водителями трассы следования автобусного маршрута, изучения потенциально опасных, аварийных участков, а также для ревизии оборудования при дальнейшей эксплуатации транспортного средства на линии", – отметили в городской администрации.

Всего для Алтайского края закупили 41 новый автобус.

Ранее сообщалось, что в Барнауле они выйдут на маршруты в фирменном стиле.