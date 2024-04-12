Новые автобусы выйдут на маршруты в Барнауле в специальном дизайне с Домом под шпилем
Автобусы украшает надпись "Время нового транспорта"
12 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края
Новые автобусы, закупленные для Барнаула, выйдут на маршруты в фирменном стиле, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.
"Вот так выглядят новые автобусы, закупленные для Барнаула: комфортные, вместительные, современные", – отметили в ведомстве.
Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10. Кадровый резерв водительского состава для работы уже сформирован.
Ранее министр транспорта Алтайского Антон Воронов рассказал, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс".
12:20:08 12-04-2024
К черту эти понты, обеспечьте хотя бы минимально необходимое количество.
12:20:15 12-04-2024
>комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидячих места и еще 24 на подножках, а все остальное занято поручнями, колесными арками и еще не понятно чем?
13:34:53 12-04-2024
Гость (12:20:15 12-04-2024) >комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидя... А расстояния между сидениями как будто для Вьетнама проектировались... Для людей ростом полтора метра в прыжке.
16:12:00 12-04-2024
Гость (12:20:15 12-04-2024) >комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидя... Уж явно лучше, чем карбюраторный пазик или газель-маршрутка.
12:24:19 12-04-2024
их нужно на садоводческие маршруты! Бабушки рады будут.
13:02:44 12-04-2024
Мы бабушки и дедушки не приучены к комфорту.
13:44:53 12-04-2024
Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону центра. Мало того что остановился не доехав до остановки( 41 стоял) мы добежали до него ( пр сегодняшнем гололеде), а он закрыл двери и уехал, потом почти минуту стоял у светофора. Если вы нас( пассажироа) так ненавидете зачем идете работать водителями. Вчера 35 подошел переполненный из первой двери пассажиры выходили так он чуть не стукнул дверями и потом всю дорогу ворчал какое я имею право заходить в первую дверь, она только на выход работает.
14:06:13 14-04-2024
Гость (13:44:53 12-04-2024) Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону ... Вы номера запоминайте и звоните в городскую администрацию дежурному.
Я так делаю. Воспитывать надо водителей.
13:51:07 12-04-2024
Шпиль, конечно узнаваемый символ Барнаула, но так ли он необходим, может без него еще на один автобус бы денег хватило ))))
20:43:25 15-04-2024
Гость (13:51:07 12-04-2024) Шпиль, конечно узнаваемый символ Барнаула, но так ли он необ... 1 Нефаз стоит порядком 16 млн рублей
13:58:18 12-04-2024
Так вот где эти автобусы до сих пор! Их раскрашивают:)
14:16:22 12-04-2024
Мамины и папины дизайнеры подзаработают на оформлении.
14:28:37 12-04-2024
Непорядок!!!!!!!!!!! А где величественная надпись про подарок от губернатора, как в свое время на трамвае "Карлинском" красовалась, раздражая народ!?
14:59:28 12-04-2024
Где они,те трамваи??? Уехали с Карлиным?
15:35:22 12-04-2024
Комфортные, вместительные, современные... Такие же, как новые трамваи? И пригодные для наших дорог?
16:10:51 12-04-2024
Барнаул — город трудовой доблести. Должно быть тире. Кол по русскому!
20:17:16 12-04-2024
Граждане! И гражданки! Братья и сестры! Понятно что новые! Это хорошо! Так собираются выпускать на линию автобусы БЕЗ КОНДУКТОРОВ!!!! А теперь подумайте и представьте какой будет БАРДАК если вас будет рассчитывать водитель во время остановки с выходом через переднюю дверь! Утро! Час пик!!!! ПРЕКРАСНО????? И мы же водители ни чего не можем решить! Нас просто не слышат! Они так решили! На ВЕРХУ!!! Хотя им что ли по утру ехать на работу! Или вечером домой уставший с работы! Их то привезут и увезут на машинке! А вы! То есть мы! Да как хотите!
13:01:50 13-04-2024
Валера (20:17:16 12-04-2024) Граждане! И гражданки! Братья и сестры! Понятно что новые! Э... Неужели и впрямь без кондукторов будут ?
18:15:24 13-04-2024
Гость (13:01:50 13-04-2024) Неужели и впрямь без кондукторов будут ?... Да без кондукторов! Так хотят сделать! И о какой безопасности движения и о какой комфортности может идти речь????
18:21:53 13-04-2024
Гость (13:01:50 13-04-2024) Неужели и впрямь без кондукторов будут ?... Водителю и так работы на дороге хватает! А он ещё должен отвлекаться от управления автобусом чтобы рассчитывать пассажиров! И какая тут безопасность для пассажиров????
07:17:46 13-04-2024
то, что транспорт новый, люди увидят и без надписей. деньги девать некуда что ли?! зачем эти раскраски? в городе и так хватает визуального шума.
20:28:15 14-04-2024
Гость (13:44:53 12-04-2024) Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону ... Почему сразу нельзя заделать, нормальный Автобус чтобы унего было больше места например заделать, Автобус гармошка как ходят в Москве
20:36:57 15-04-2024
Может потому, что это не "гармошка". И "гармошки" стоят дороже
09:09:06 15-04-2024
""в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10"
В смысле ищут перевозчиков??? Говорили же, что новые автобусы на базе МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" будут работать, а теперь все же в частные руки опять........
12:42:06 15-04-2024
Ой сколько халявы будет на новых маршрутах вубыток уйдет их маршрут