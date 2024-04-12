Новые автобусы выйдут на маршруты в Барнауле в специальном дизайне с Домом под шпилем

Автобусы украшает надпись "Время нового транспорта"

12 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Новые автобусы, закупленные для Барнаула, выйдут на маршруты в фирменном стиле, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

"Вот так выглядят новые автобусы, закупленные для Барнаула: комфортные, вместительные, современные", – отметили в ведомстве.

Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10. Кадровый резерв водительского состава для работы уже сформирован.

Ранее министр транспорта Алтайского Антон Воронов рассказал, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс".