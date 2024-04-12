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Новые автобусы выйдут на маршруты в Барнауле в специальном дизайне с Домом под шпилем

Автобусы украшает надпись "Время нового транспорта"

12 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Автобусы для Барнаула / Фото: Минтранс Алтайского края

Новые автобусы, закупленные для Барнаула, выйдут на маршруты в фирменном стиле, сообщает в своем Telegram-канале Минтранс Алтайского края.

"Вот так выглядят новые автобусы, закупленные для Барнаула: комфортные, вместительные, современные", – отметили в ведомстве.

Напомним, в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10. Кадровый резерв водительского состава для работы уже сформирован.

Ранее министр транспорта Алтайского Антон Воронов рассказал, что новые автобусы выйдут на улицы Барнаула в конце апреля. Сейчас они находятся на стадии передачи в МУП "Горэлектротранс".

Барнаул общественный транспорт Хорошие новости

Комментарии 25

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Гость

12:20:08 12-04-2024

К черту эти понты, обеспечьте хотя бы минимально необходимое количество.

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Гость

12:20:15 12-04-2024

>комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидячих места и еще 24 на подножках, а все остальное занято поручнями, колесными арками и еще не понятно чем?

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Гость

13:34:53 12-04-2024

Гость (12:20:15 12-04-2024) >комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидя... А расстояния между сидениями как будто для Вьетнама проектировались... Для людей ростом полтора метра в прыжке.

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ворчун

16:12:00 12-04-2024

Гость (12:20:15 12-04-2024) >комфортные, вместительные, современные - это где 24 сидя... Уж явно лучше, чем карбюраторный пазик или газель-маршрутка.

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пассажир

12:24:19 12-04-2024

их нужно на садоводческие маршруты! Бабушки рады будут.

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Гость

13:02:44 12-04-2024

Мы бабушки и дедушки не приучены к комфорту.

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Гость

13:44:53 12-04-2024

Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону центра. Мало того что остановился не доехав до остановки( 41 стоял) мы добежали до него ( пр сегодняшнем гололеде), а он закрыл двери и уехал, потом почти минуту стоял у светофора. Если вы нас( пассажироа) так ненавидете зачем идете работать водителями. Вчера 35 подошел переполненный из первой двери пассажиры выходили так он чуть не стукнул дверями и потом всю дорогу ворчал какое я имею право заходить в первую дверь, она только на выход работает.

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Елена

14:06:13 14-04-2024

Гость (13:44:53 12-04-2024) Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону ... Вы номера запоминайте и звоните в городскую администрацию дежурному.
Я так делаю. Воспитывать надо водителей.

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Гость

13:51:07 12-04-2024

Шпиль, конечно узнаваемый символ Барнаула, но так ли он необходим, может без него еще на один автобус бы денег хватило ))))

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Максим

20:43:25 15-04-2024

Гость (13:51:07 12-04-2024) Шпиль, конечно узнаваемый символ Барнаула, но так ли он необ... 1 Нефаз стоит порядком 16 млн рублей

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Гость

13:58:18 12-04-2024

Так вот где эти автобусы до сих пор! Их раскрашивают:)

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ДВМ

14:16:22 12-04-2024

Мамины и папины дизайнеры подзаработают на оформлении.

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Гость

14:28:37 12-04-2024

Непорядок!!!!!!!!!!! А где величественная надпись про подарок от губернатора, как в свое время на трамвае "Карлинском" красовалась, раздражая народ!?

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Газелист.

14:59:28 12-04-2024

Где они,те трамваи??? Уехали с Карлиным?

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Гость

15:35:22 12-04-2024

Комфортные, вместительные, современные... Такие же, как новые трамваи? И пригодные для наших дорог?

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ворчун

16:10:51 12-04-2024

Барнаул — город трудовой доблести. Должно быть тире. Кол по русскому!

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Валера

20:17:16 12-04-2024

Граждане! И гражданки! Братья и сестры! Понятно что новые! Это хорошо! Так собираются выпускать на линию автобусы БЕЗ КОНДУКТОРОВ!!!! А теперь подумайте и представьте какой будет БАРДАК если вас будет рассчитывать водитель во время остановки с выходом через переднюю дверь! Утро! Час пик!!!! ПРЕКРАСНО????? И мы же водители ни чего не можем решить! Нас просто не слышат! Они так решили! На ВЕРХУ!!! Хотя им что ли по утру ехать на работу! Или вечером домой уставший с работы! Их то привезут и увезут на машинке! А вы! То есть мы! Да как хотите!

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Гость

13:01:50 13-04-2024

Валера (20:17:16 12-04-2024) Граждане! И гражданки! Братья и сестры! Понятно что новые! Э... Неужели и впрямь без кондукторов будут ?

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В

18:15:24 13-04-2024

Гость (13:01:50 13-04-2024) Неужели и впрямь без кондукторов будут ?... Да без кондукторов! Так хотят сделать! И о какой безопасности движения и о какой комфортности может идти речь????

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В

18:21:53 13-04-2024

Гость (13:01:50 13-04-2024) Неужели и впрямь без кондукторов будут ?... Водителю и так работы на дороге хватает! А он ещё должен отвлекаться от управления автобусом чтобы рассчитывать пассажиров! И какая тут безопасность для пассажиров????

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Элен без ребят

07:17:46 13-04-2024

то, что транспорт новый, люди увидят и без надписей. деньги девать некуда что ли?! зачем эти раскраски? в городе и так хватает визуального шума.

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Алексей

20:28:15 14-04-2024

Гость (13:44:53 12-04-2024) Сегодня утром не могла сесть на пл. Октября на 53 в сторону ... Почему сразу нельзя заделать, нормальный Автобус чтобы унего было больше места например заделать, Автобус гармошка как ходят в Москве

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Гость

20:36:57 15-04-2024


Может потому, что это не "гармошка". И "гармошки" стоят дороже

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Гость

09:09:06 15-04-2024

""в Барнауле уже ищут перевозчиков для возобновления маршрутов № 1 и 10"
В смысле ищут перевозчиков??? Говорили же, что новые автобусы на базе МУП "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" будут работать, а теперь все же в частные руки опять........

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ОЛЬГА

12:42:06 15-04-2024

Ой сколько халявы будет на новых маршрутах вубыток уйдет их маршрут

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