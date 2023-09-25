Новые банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей представят в октябре

Как сообщили в ЦБ, они будут в духе мировых трендов

25 сентября 2023, 12:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Банк России намерен представить в октябре модернизированные банкноты номиналом 1 и 5 тысяч рублей, сообщил "Известиям" зампред регулятора Сергей Белов.

По его словам, обновленные купюры "современные – в духе мировых трендов", а еще у них улучшенная степень защиты.

Также он отметил, что банкноты "сохранят свою цветовую палитру".

Ранее сообщали, что на купюрах номиналом одна тысяча рублей появятся достопримечательности Нижнего Новгорода, на 5-тысячных – Екатеринбурга.