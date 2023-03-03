Как будут выглядеть новые купюры 1000 и 5000 рублей

На деньгах могут появиться Нижегородская ярмарка или панорамный вид Екатеринбурга

03 марта 2023, 12:00, ИА Амител





Обновлённые деньги

Центробанк летом 2023 года представит новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Купюры получат улучшенные дизайн, защиту и износоустойчивость. Какие достопримечательности могут появиться на новых деньгах, разбирался amic.ru.

Кстати, как подчеркнули в ЦБ, цветовая гамма новых купюр будет приближена к существующим банкнотам.