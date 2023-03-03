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Как будут выглядеть новые купюры 1000 и 5000 рублей

На деньгах могут появиться Нижегородская ярмарка или панорамный вид Екатеринбурга

03 марта 2023, 12:00, ИА Амител

Центробанк летом 2023 года представит новые банкноты 1000 и 5000 рублей. Купюры получат улучшенные дизайн, защиту и износоустойчивость. Какие достопримечательности могут появиться на новых деньгах, разбирался amic.ru.

Кстати, как подчеркнули в ЦБ, цветовая гамма новых купюр будет приближена к существующим банкнотам.

Комментарии 4

  • Даешь на купюрах барнаульскую улицу Ползунова! Ну или нагорный парк...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Производство денежных купюр радует. Наличное обращение - это материальная связь и взаимодействие людей.
    03 марта, Гость   Ответить
  • А где города сибири?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Города Сибири в Сибире. Там им и быть!
    03 марта, Гость   Ответить
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