Новые белорусские трамваи не приспособлены к барнаульским путям

В день официального запуска один из вагонов не смог проехать первый круг до конца из-за перегрузки пассажирами

05 февраля 2024, 20:40, ИА Амител

Белорусские трамваи в Барнауле / Фото: barnaul.press

Работник барнаульского МУП "Горэлектротрана" рассказал, что новые белорусские трамваи не приспособлены к барнаульской сети путей. Как сообщает "Банкфакс", в день официального запуска один из вагонов не смог проехать и первый круг до конца. Пассажиров в нем оказалось слишком много и системы трамвая не позволяли продолжить поездку с незакрытыми дверями.

Также новые трамваи оказались больше старых – по этой причине они не могут проехать на повороте Челюскинцев – Строителей и на кольце возле депо № 1 на улице Анатолия. Кроме того, существуют некоторые трудности с опорами контактной сети города — на некоторых участках в ней наблюдаются перепады высоты, что не подходит для более габаритных вагонов.

Еще одним препятствием стала низкопольность трамваев. Зимой на путях скапливается снег и трамваи бороздят по нему, что может привести к повреждению тяговых двигателей и редукторов.

Сейчас проблемы возникают по направлениям № 3, 4, 5, 9 и 10. По этой причине власти решили, что безопаснее пустить их по маршрутам № 1, 2 и 7.