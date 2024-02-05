Новые белорусские трамваи не приспособлены к барнаульским путям
В день официального запуска один из вагонов не смог проехать первый круг до конца из-за перегрузки пассажирами
05 февраля 2024, 20:40, ИА Амител
Работник барнаульского МУП "Горэлектротрана" рассказал, что новые белорусские трамваи не приспособлены к барнаульской сети путей. Как сообщает "Банкфакс", в день официального запуска один из вагонов не смог проехать и первый круг до конца. Пассажиров в нем оказалось слишком много и системы трамвая не позволяли продолжить поездку с незакрытыми дверями.
Также новые трамваи оказались больше старых – по этой причине они не могут проехать на повороте Челюскинцев – Строителей и на кольце возле депо № 1 на улице Анатолия. Кроме того, существуют некоторые трудности с опорами контактной сети города — на некоторых участках в ней наблюдаются перепады высоты, что не подходит для более габаритных вагонов.
Еще одним препятствием стала низкопольность трамваев. Зимой на путях скапливается снег и трамваи бороздят по нему, что может привести к повреждению тяговых двигателей и редукторов.
Сейчас проблемы возникают по направлениям № 3, 4, 5, 9 и 10. По этой причине власти решили, что безопаснее пустить их по маршрутам № 1, 2 и 7.
21:50:16 05-02-2024
А до покупки не были известны их габариты???
11:37:32 06-02-2024
Дмитрий (21:50:16 05-02-2024) А до покупки не были известны их габариты???... Так рукожопы покупали. Профи среди них нет, только типа "А славу я люблю".
11:39:31 06-02-2024
Дмитрий (21:50:16 05-02-2024) А до покупки не были известны их габариты???... производители трамваев не будут перестраивать производство под требования Барнаула. А старые трамваи ТАТРА уже не соответствуют требованию времени.
17:03:12 06-02-2024
Дмитрий (21:50:16 05-02-2024) А до покупки не были известны их габариты???... Были известны откаты 😁
12:39:46 07-02-2024
Дмитрий (21:50:16 05-02-2024) А до покупки не были известны их габариты???... Народ в Бийске ещё советские ездят
09:15:54 11-02-2024
Гость (12:39:46 07-02-2024) Народ в Бийске ещё советские ездят ... Тоже про Бийск подумала
17:13:54 07-02-2024
Дмитрий (21:50:16 05-02-2024) А до покупки не были известны их габариты???... Да не, там бабки надо было как то деть
21:54:07 05-02-2024
Позорище! Наберут управленцев по объявлению, да по знакомству ...
21:56:36 05-02-2024
Провальный тендер. Пока не поздно, верните их на родину, и купите за те деньги обычных российских 30 штук. Писали же комментарии, что они не смогут ездить по нашим рельсам, и это еще лета не было с ливнями, утонут или сгорят.
22:04:42 05-02-2024
Ну что тут скажешь... Кто и сколько получил?
22:07:18 05-02-2024
А чем думали когда закупали? К контракту должно быть техзадание в котором указываются все технические характеристики, нужно было правильно его составлять.
08:30:31 06-02-2024
Олег (22:07:18 05-02-2024) А чем думали когда закупали? К контракту должно быть техзада... Для кого составлять? Трамвай серийный. Вы же не думаете, что производитель трамваев уменьшил бы их ширину.
11:45:22 06-02-2024
Гость (08:30:31 06-02-2024) Для кого составлять? Трамвай серийный. Вы же не думаете, что... По Барнаулу ездят несколько старых ТАТР из Германии, так вот, они Уже сантиметров на 15 (прошу прощение за "сантиметры")... так чтоо...
16:43:21 06-02-2024
Гость (11:45:22 06-02-2024) По Барнаулу ездят несколько старых ТАТР из Германии, так вот... ТАТРА - это ЧССР, Чехословакия.
17:01:25 06-02-2024
Гость (16:43:21 06-02-2024) ТАТРА - это ЧССР, Чехословакия. ... и тем не менее, узкие вагоны производились для Дрездена, а Дрезден — в Германии. Так что те Татры «я из германии прибыть тебя по городу возить», сиречь еврохлам.
17:00:16 06-02-2024
Гость (11:45:22 06-02-2024) По Барнаулу ездят несколько старых ТАТР из Германии, так вот... Ну да, это ВСЕГО ЛИШЬ другая серийная модель была. «Татра тэ-четыре». Для СССР выпускались (опять же, СЕРИЙНО) Татры модели T3SU — Soviet Union, модель СПЕЦИАЛЬНО для СССР. Сейчас для поставки 10 (десяти, Карл, успокойся) будут переделывать целый конвейер?
16:32:47 06-02-2024
Гость (08:30:31 06-02-2024) Для кого составлять? Трамвай серийный. Вы же не думаете, что... Вообще-то трамваи должны делать под пути, а не пути под трамваи. Так что кто прописывал стандарты этой серии перед запуском её серийного выпуска ??? Или сейчас и не оружие под калибр патронов/снарядов делают, а любой оружейник под свой калибр оружие выпускает, а патроны к нему ищите где хотите ??? Нет, я слышал про такое на Западе, что производители артиллерии делают её под калибр определённый, но не все снаряды этого калибра подойдут к данной установке. Это якобы для защиты интересов фирм выпускающих снаряды той же страны где выпускается и данная модель артиллерийской установки.
22:16:04 05-02-2024
А когда покупали эти трамваи о чем думали? Наверное о том же, когда покупали гигантские тюльпаны. С ними тоже не знали куда пристроится
22:20:30 05-02-2024
В других городах было ещё ломаче. Это Россия, тут удивляться нечему
22:28:28 05-02-2024
Что и требовалось доказать. Надеюсь прокуратура заинтересуется инициаторами закупок, которые составили грамотное техзадание, и нанесли немалый ущерб бюджету.
23:03:44 05-02-2024
Заголовок должен быть иным: "Барнаульские пути не соответствуют современным стандартам"
16:36:36 06-02-2024
Гость (23:03:44 05-02-2024) Заголовок должен быть иным: "Барнаульские пути не соответств... А каким "новым" стандартам, зачем велосипед заново создавать, или в Барнауле и России стали производить и эксплуатировать сверхскоростные составы на магнитной подушке,как в том же Китае, которые чуть ли не до 400км/ч разгоняются ??? → Нет же ??? Так для чего тогда какие-то "новые" стандарты путей ???
23:14:56 06-02-2024
Гость (23:03:44 05-02-2024) Заголовок должен быть иным: "Барнаульские пути не соответств... Мой комментарий не пропустили (видимо из-за ссылки). Наберите «почему гремит трамвай?» в любом поисковике — статье уже второй десяток лет, а менее интересной она от этого не стала.
23:34:05 05-02-2024
))))))))))))))))))))))))))))))) Просто браво
23:34:15 05-02-2024
Арестанту будут за это предъявлять?
23:52:18 05-02-2024
Надо успеть прокатиться, а то вдруг назад отправят.
23:53:14 05-02-2024
хотели как лучше, а получилось как всегда. профнепригодные людишки на руководящих должностях = очередной фэйспалм и пустые траты бюджета. уже даже смеяться лень над ними.
14:30:23 06-02-2024
Элен без ребят (23:53:14 05-02-2024) хотели как лучше, а получилось как всегда. профнепригодные л... Посмотришь ему и тридцати нету а он уже зам какой-нибудь министра или вообще министр. Откуда у такова опыт и понимание.
00:04:57 07-02-2024
Олег (14:30:23 06-02-2024) Посмотришь ему и тридцати нету а он уже зам какой-нибудь ми... пусть нет опыта, с ним не рождаются, но должно быть профильное образование и умная, работающая на благо города голова.
00:51:33 06-02-2024
Ну собственно варианта всего два: либо трамваи менять, либо рельсы переделывать.
01:00:37 06-02-2024
Вот это да....столько времени ждали этих новых трамваев...итог
03:50:59 06-02-2024
Чистить надо или есть другой вариант, но он дороже - метро.
04:07:44 06-02-2024
Человек покупая обувь в магазине, мериет ее. А почему технические специалисты этого не сделали с трамваями. Я сейчас со смех помру пути не подошли к трамваям , а не наоборот. Я дурею, неужели все хотят быть похожими на старика Байдена.
08:17:32 06-02-2024
Гость (04:07:44 06-02-2024) Человек покупая обувь в магазине, мериет ее. А почему технич... Не "мериет", а примеряет
11:45:46 06-02-2024
Гость (04:07:44 06-02-2024) Человек покупая обувь в магазине, мериет ее. А почему технич... неужели все хотят быть похожими на старика Байдена.----------------Нет, на Обаму, который у тебя в подъезде гадит.
05:34:57 06-02-2024
Может трамваи эти "задрать"? Ставят как как-то прокладки на низкие иномарки и ездят.
06:13:13 06-02-2024
Неграмотные...
06:32:05 06-02-2024
Бездумные действия органов самоуправления... Проводить обкатку зимой! Надо рельсы срочно переделать и от наледи почистить и кольца с поворотами расширить, За неделю справитесь? Или до лета ждать будем? Одни расходы от вас, никаких доходов (с)
06:41:44 06-02-2024
ПТОшникам по ушам уже настучали?
06:54:42 06-02-2024
У нас и автомобили к дорогам Барнаула не приспособлены. Может надо трамвайные линии и автомобильные дороги правильно делать.
07:33:57 06-02-2024
"системы трамвая не позволяли продолжить поездку с незакрытыми дверями" - А почему у нас трамваи с открытыми дверями ездят?
16:46:29 06-02-2024
Гость (07:33:57 06-02-2024) "системы трамвая не позволяли продолжить поездку с незакрыты... раньше вообще дверей не было → видели старые российские фильмы.
07:51:35 06-02-2024
Когда мебель в дом приобретают, то сначала замеры производят, а потом заказывают. Тут на лицо очередное мутево с баблом.
08:09:40 06-02-2024
Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. Вместо того, чтобы апгрейдить инфраструктуру по современным нормами, страдают и придумывают, как исхитриться, чтобы жить не в 21 веке, а в 20м, как 50 лет назад. Предложите ещё вернуть вагоны на конной тяге!))) Во всех городах мира низкопольные трамваи, а Барнаул такой северный олень!)))
08:53:31 06-02-2024
Гость (08:09:40 06-02-2024) Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. В... 50 лет назад эти трамваи поехали бы без проблем.
09:09:42 06-02-2024
Гость (08:53:31 06-02-2024) 50 лет назад эти трамваи поехали бы без проблем. ... Потому что существовали отраслевые стандарты и инженеры были настоящие, умеющие читать чертежи.
09:46:37 06-02-2024
Гость (08:09:40 06-02-2024) Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. В... Не очень-то они низкопольные, тоже зашагнуть прилично надо
09:51:14 06-02-2024
Гость (08:09:40 06-02-2024) Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. В... \me не против конки
16:40:08 06-02-2024
Гость (08:09:40 06-02-2024) Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. В... В каком 21 веке, ты чего чихню несёшь ??? 21век это вон в Китае сверхбыстрые поезда на магнитной подушке которые разгоняются чуть ли не до 400км/ч а в России такого нигде нет, даже в передовой[богатой] Московии.
08:10:05 06-02-2024
надо цены срочно на проезд поднять
08:25:02 06-02-2024
Слишком умные трамваи. Не хотят ездить к открытыми дверями, заботятся о безопасности пассажиров. Помню времена, ещё до татр, вагоны соединялись какими-то резиноподобными трубками, называли их "колбасой". Мальчишки прицеплялись к этой колбасе и ездили бесплатно. Ещё норм было висеть на подножках. Народу утром на работу тьмаснаружи трамвая висели грозди уцепившихся за поручень и одной ногой стоящих на подножке.
09:15:26 06-02-2024
Гость (08:25:02 06-02-2024) Помню времена, ещё до татр, вагоны соединялись... Да, были времена, когда трамваи ходили сцепками по 2-3 вагона... И это были Татры. Потом их раъединили, потом привезли в город несколько ужасных агрегатов Усть-Катавского завода... А потом в оставшиеся Татры засунули ГЛОНАСС и видеонаблюдение, ну, то есть обновили самые важные узлы трамвая...
10:15:46 06-02-2024
Гость (09:15:26 06-02-2024) Да, были времена, когда трамваи ходили сцепками по 2-3 вагон... Нет, не татры. В60е годы ездили отечечтвенные трамваи. Татры появились позже. У нас в домашнем альбоме есть фото советского трамвая на пр. Ленина у остановки клуба Трансмаш. Потом пути убрали и перенесли на Калинина.
11:42:42 06-02-2024
Гость (10:15:46 06-02-2024) Нет, не татры. В60е годы ездили отечечтвенные трамваи. Татры... Я такие тоже застал- у них одна фара посередине была.
08:38:01 06-02-2024
Вот ,вот ,то,о чём предупреждали компетентные люди.Теперь встаёт вопрос об ответственности тех ,кто выбрал данную модель для города.Они чем руководствовались?Почему сидят кругом некомпетентные люди и не за что не отвечают?Я думаю эта работа уже СК центрального аппарата.
08:46:46 06-02-2024
Что, не смешно? Это Россия!
08:52:40 06-02-2024
"Трамвай, ты просто космос". Какие впечатления от белорусских вагонов в Барнауле кто то на прошлой недели писал )))
09:00:25 06-02-2024
Тупое управление даёт результат. Посадить всех кто подписывался под результатом и отобрать личное имущество. Жесткое показательное решение. даст результат в течении 2 лет. Многие подумают прежде чем подсаживать под решением.
09:06:48 06-02-2024
Гость (09:00:25 06-02-2024) Тупое управление даёт результат. Посадить всех кто подписыва... Своих подельников не бросаем/не подставляем
14:44:01 06-02-2024
Гость (08:09:40 06-02-2024) Появились новые трамваи, соответствующие новым стандартам. В... А что конная тяга в свете последних требований довольно экологичность. Экономия ресурсов ,чистый воздух.
09:13:51 06-02-2024
Кто-то из читателей предположил, что положительные отзывы пишут работники Горэлектротранса. Думаю всё наоборот. Как раз отрицательные от них. Не хотят осваивать современную технику, переучиваться, привыкли к татрам вот и топят за них.
09:28:07 06-02-2024
Да там всего 700 миллионов денег то
09:41:22 06-02-2024
Гость (09:28:07 06-02-2024) Да там всего 700 миллионов денег то... на усадьбу хватит
09:38:22 06-02-2024
В прошлом году на Дзене попались заметки блогерши-путешественницы из Петербурга, которая ездит по городам России. Первое её впечатление при движении от ж/д вокзала Барнаула: старые трамваи, таких уже давно нигде не видела(фото татр).
17:04:40 06-02-2024
Гость (09:38:22 06-02-2024) В прошлом году на Дзене попались заметки блогерши-путешестве... Чушь она несёт эта блогерша. Вон в Бийске ещё более убогие трамваи ходят сваренные из такого рефлёного листового металла. А например в Кемерово или Новокузнецке или и там и там где-то одновременно с Барнаулом появилась электронная оплата проезда в транспорте, но в отличии от Барнаула, у них она там была только формально, на деле толком ничего не работало, сейчас может и работает стабильно, но это уже на 1-3 года позже чем в Барнауле. О чём вообще говорить, если я помню про репортаж о каком-то Егорьевском районе где-то около Московской области, так там вначале - середине 2000-ых ещё электроэнергии не было(в домах не было света), в то время как в это же время в Егорьевском или Новоегорьевком районе, не знаю как там правильно, Алтайского края → тот что около Рубцовска т.е. в сторону Казахстана, в то время и то, наверно, уже была электрификация.
22:45:28 06-02-2024
Гость (17:04:40 06-02-2024) Чушь она несёт эта блогерша. Вон в Бийске ещё более убогие т... В Бийске уже 10-15 лет назад везде можно было картой рассчитаться, а в Барнауле до сих пор проблема! А пути надо адаптировать под новые стандарты!
10:21:47 06-02-2024
Почему новые трамваи не обкатывали прошлым летом? Держали технику на приколе почти год! Предлоги какие-то надуманные, не прислали документацию их Белоруссии. Можно подумать, такая проблема съездить из Барнаула в Минск за необходимым. Горэлектротранс просто саботирует новую технику, вот и всё. Несколько лет назад появился более-менее современный трамвай из двух вагонов, ходил в новых районах, даже ни разу им не удалось попользоваться. Говорят, его отдали в Бийск. Зачем?
10:24:09 06-02-2024
Трамваи очень чистенькие, красивые, передвигаться в них приятно! Надо выходить из сложившейся ситуации! Адаптировать пути под них!
10:51:32 06-02-2024
Надо как обычно сделать новье в Москву а нам их старое, подарок от Москвы
10:59:52 06-02-2024
Почему то я не удивлена.
11:01:39 06-02-2024
Кто-то делал предложение пустить ночной трамвай с 24х до 6 утра. По повышенному тарифу. Сделайте в порядке эксперимента хотя бы на пару месяцев!! По маршруту 7ки. Зимой хотя бы до разворота на Старом Базаре, летом садоводы подтянутся, можно до Кордона. Билеты рублей по 80. Только надо заранее оповестить население и ознакомить с графиком.
12:03:53 07-02-2024
Гость (11:01:39 06-02-2024) Кто-то делал предложение пустить ночной трамвай с 24х до 6 у... На лето отличная идея
11:07:04 06-02-2024
Не думаю, что белорусские трамваи отличаются от СОВРЕМЕННЫХ отечественных и зарубежных. Это барнаульские линии безнадежно устарели
16:42:50 06-02-2024
Гость (11:07:04 06-02-2024) Не думаю, что белорусские трамваи отличаются от СОВРЕМЕННЫХ... Что ты чихню несёшь ??? Если бы они устарели по ним бы и Tatra ездить не смогли бы, а они ездят и ничего.
18:14:28 06-02-2024
Гость (16:42:50 06-02-2024) Что ты чихню несёшь ??? Если бы они устарели по ним бы и Tat... Барнаульские Татры старее нас с тобой, вместе взятых)))
11:21:49 06-02-2024
Наверное в Барнаул эти трамваи инопланетяне подкинули?!😩🥺
11:41:26 06-02-2024
Дело кончится тем, что кто-то "умный" накинет мысль, что ОТ не нужен в принципе, потому что дорого содержать, все на машинах, машинам от трамваев некомфортно и бла-бла-бла... Рельсы демонтируют и продадут в Китай, потому что высоколегированная сталь Гатфильда хорошща не только в рельсах, но и в танковых траках, столдбы сдадут в аренду по оптику, а контактный кабель Андрей З. переплавит в чушки и продаст в Японию. Ну а трамваи сдадут в вторчермет, шутка ли, 21 тонна железа, даже по 10 рублей за кг.- уже профит... Ну а смирному барнаульскому народу ходить полезно. Да и куда ему ходить? Театров нет, а пивнуха прямо в доме.
12:08:47 06-02-2024
Вот разнылись стональщики. Сделают всё нормально, и ездить трамваи будут
14:48:41 06-02-2024
Евгентус (12:08:47 06-02-2024) Вот разнылись стональщики. Сделают всё нормально, и ездить т... Делать просто надо все с умом, а ни думать задним местом.
15:04:47 06-02-2024
В чем проблема!? Навести порядок нужно . Два кольца переделать, опоры выровнять. Ну а снег зимой, хоть трамваи теперь вынудят в чистоте держать пути. Может и хорошо что раздолбаи не доглядели и купили такие. Теперь порядок наведем в трамвайном хозяйстве, а то так на дрезинах и тарахтели бы по городу!
18:20:40 06-02-2024
А где можно посмотреть информацию о закупки трамваев., техзадание ,стоимость и др. На официальном сайте информация отсутствует . Следовательно, этой закупки не было?
20:05:57 06-02-2024
Я в первый день утром ехал в этом вагоне. Черт меня дёрнул проехать на нём. Очень долго стояли на каждой остановке. Минуты по 4. Водитель постоянно выходил из кабины и говорил отойдите от дверей!! Вагон был полный. Куда отходить то?! Кроме того микрофон был возможно не совсем нормальный. Когда водитель что то в него говорил то модуляция (разбираемость речи) из 9 баллов можно сказать была на 5 . Возможно микрофон был неисправный , или водитель не выдерживал расстояние до него. Бубнилка была ... Вагоны пускают так что всё даже при желании не попадают... Интервал движения большой. А вы видели пути! Кривые стыки просевшие. Нужно рехтовать, подбивать... Вагоны бросают из стороны в сторону.
17:38:30 07-02-2024
Алексей (20:05:57 06-02-2024) Я в первый день утром ехал в этом вагоне. Черт меня дёрнул п... Вот! Проблема не в новых трамваях, а в том, что большие интервалы движения, люди не могут уехать. Выпустили только 3 штуки из 10. Давайте, ставьте на линии ещё вагоны. Хватит издеваться над пассажирами. Ещё Горэлектротранс халовался, что перевозки убыточны. Если сидите в подсобках, транспорт на маршрут не выпускаете, конечно, не будет прибыли. Работайте как следует!
22:06:26 06-02-2024
Гость (09:38:22 06-02-2024) В прошлом году на Дзене попались заметки блогерши-путешестве... Врёт. В Петербурге трамваи (в основном все) как будто со времён войны: картонные какие-то, скрипучие внутри, широкие, старые, с высокими ступенями и неровным ходом. Не держаться в них за поручни нереально.
22:09:06 06-02-2024
Можно просто построить метротрам в городе и пустить белоруса под землю. Под землей хотя бы брюхо не вспорет от снега. Двойной тест драйв без пасов и с пасами, может дело в пассажирах что как дикие лезут в новинку? Итак всё запито, а новый вагон не рассчитан на такое количество людей, а всем же надо прокатится. Лучше бы власти под землей поработали бы, вон тоннель под жд вокзалом хотят построить и интегрировать трамвайную сеть туда, будет новая линия. Итак мелкими шажками строить под землей тоннели за тоннелями, лишь бы руки росли откуда надо.
21:48:05 07-02-2024
Пора уже конки запускать, это надёжно и экологично
06:36:05 08-02-2024
Информацию передать водителю трамвая в случае поломки. Катушка соленоида соединяется с цепью реостатного торможения на трамвайном моторном вагоне. При реостатном торможении тягового двигателя этого вагона катушка соленоида питается тормозным током и втягивает сердечник со штоком, воздействуя на передачу механического тормоза прицепного вагона