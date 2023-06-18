Новые дорожки и пандусы. Как меняется парк "Центральный" в Барнауле

Реконструкция парка продлится почти до конца этого года

18 июня 2023, 07:00, ИА Амител





















Парк "Центральный" в июне 2023 года / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Центральный" продолжаются строительные работы, начавшиеся в начале мая. Сейчас тут уже почти сделана центральная аллея и несколько дорожек: вместо асфальта в парке укладывают плитку, проведено новое освещение. Также у одного из входов появился пандус.

Напомним, благоустройство парка продлится до декабря 2023 года, всё это время он будет закрыт для посетителей. Помимо дорожек и освещения, в зоне отдыха появятся новые скамейки, урны, видеокамеры, качели, установят малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным изменением в парке станет реконструкция фонтана.