Новые дорожки и пандусы. Как меняется парк "Центральный" в Барнауле
Реконструкция парка продлится почти до конца этого года
18 июня 2023, 07:00, ИА Амител
В барнаульском парке "Центральный" продолжаются строительные работы, начавшиеся в начале мая. Сейчас тут уже почти сделана центральная аллея и несколько дорожек: вместо асфальта в парке укладывают плитку, проведено новое освещение. Также у одного из входов появился пандус.
Напомним, благоустройство парка продлится до декабря 2023 года, всё это время он будет закрыт для посетителей. Помимо дорожек и освещения, в зоне отдыха появятся новые скамейки, урны, видеокамеры, качели, установят малые архитектурные формы, качели и парковые диваны, сделают новую детскую площадку и высадят деревья. Но главным изменением в парке станет реконструкция фонтана.
09:43:56 18-06-2023
Изгадить парк плиткой - кто это придумал? Чтобы не приезжали с детьми в колясках, маленькие ребятишки не могли кататься на велосипедиках и самокатиках. Для больших плитка не помеха. А малышей изгоняют ото всюду. Да и туфлях на шпильках не походишь по плитке. только кроссовки! Из нас, женщин, старательно делают мужиков.
13:54:40 19-06-2023
красивый парк делают, жаль что рядом речка-вонючка, от благоухания которой не деться никуда...