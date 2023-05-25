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Сразу три парка благоустраивают в Барнауле по нацпроекту

Горожане уже могут заметить результаты проводимых работ

25 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в Барнауле продолжают благоустраивать сразу три парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В "Изумрудном" рабочие оформляют вход и ставят забор. Также здесь укладывают плитку, прокладывают кабель, который позволит оборудовать освещение и видеонаблюдение. У будущего амфитеатра заливают фундамент.

Идут работы и в парке "Центральный", где оформляют пешеходные дорожки и готовятся установке освещения.

В "Юбилейном" проводят аналогичные работы, а также готовятся к монтажу велодорожек.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

09:40:49 25-05-2023

"ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ" - лето же начинается!))))))))))

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Гость

14:25:42 25-05-2023

Гость (09:40:49 25-05-2023) "ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ" - лето же начинается!))))))))))... А когда делать то? Зимой, когда снег лежит или осенью, во время дождей? Всё правильно, молодцы!

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