Сразу три парка благоустраивают в Барнауле по нацпроекту
Горожане уже могут заметить результаты проводимых работ
25 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в Барнауле продолжают благоустраивать сразу три парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В "Изумрудном" рабочие оформляют вход и ставят забор. Также здесь укладывают плитку, прокладывают кабель, который позволит оборудовать освещение и видеонаблюдение. У будущего амфитеатра заливают фундамент.
Идут работы и в парке "Центральный", где оформляют пешеходные дорожки и готовятся установке освещения.
В "Юбилейном" проводят аналогичные работы, а также готовятся к монтажу велодорожек.
09:40:49 25-05-2023
"ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ" - лето же начинается!))))))))))
14:25:42 25-05-2023
Гость (09:40:49 25-05-2023) "ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ" - лето же начинается!))))))))))... А когда делать то? Зимой, когда снег лежит или осенью, во время дождей? Всё правильно, молодцы!