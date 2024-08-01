В течение дня ожидается резкий магнитный всплеск

01 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Геомагнитная обстановка на планете продолжает оставаться нестабильной. После затяжной магнитной бури, разразившейся в конце июля, Землю ждут новые геоудары.

О том, что за магнитная буря может обрушиться на нас 1 августа 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 1 августа 2024 года? Такая вероятность есть. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ , есть информация о высокой геомагнитной активности. В течение дня колебания перейдут в "красную" зону, что уже означает начало магнитной бури. Вероятность самой магнитной бури эксперты оценивают в 25%.

2 Когда 1 августа 2024 года начнется магнитная буря? Судя по прогнозу, геомагнитные возмущения усилились уже с самого утра.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 1 августа? На пике мощность колебаний приблизится к 6 баллам. По классификации, которую используют ученые, это равняется показателю G2 – "средняя буря". Но есть и вероятность сильного геомагнитного шторма – ее оценивают в 35%.