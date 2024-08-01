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Новые геоудары. Что известно о магнитной буре, которая накроет Землю 1 августа?

В течение дня ожидается резкий магнитный всплеск

01 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Солнечная активность / Фото: pixabay.com

Геомагнитная обстановка на планете продолжает оставаться нестабильной. После затяжной магнитной бури, разразившейся в конце июля, Землю ждут новые геоудары.

О том, что за магнитная буря может обрушиться на нас 1 августа 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1

Будет ли магнитная буря 1 августа 2024 года?

Такая вероятность есть. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, есть информация о высокой геомагнитной активности. В течение дня колебания перейдут в "красную" зону, что уже означает начало магнитной бури.
Вероятность самой магнитной бури эксперты оценивают в 25%.
2

Когда 1 августа 2024 года начнется магнитная буря?

Судя по прогнозу, геомагнитные возмущения усилились уже с самого утра.
3

Насколько мощной может быть магнитная буря 1 августа?

На пике мощность колебаний приблизится к 6 баллам. По классификации, которую используют ученые, это равняется показателю G2 – "средняя буря".
Но есть и вероятность сильного геомагнитного шторма – ее оценивают в 35%.
4

Когда закончится магнитная буря, которая ожидается 1 августа?

Если прогноз оправдается, то геомагнитная активность снизится к 15:00 по московскому времени. После этого колебания вернутся в "зеленую" зону, и буря утихнет.
Уставший мужчина / Фото: unsplash.com

Врач перечислил способы, как легче перенести магнитную бурю

В частности, нужно высыпаться, отдыхать и проводить время на свежем воздухе
НОВОСТИЗдоровье
магнитные бури

Комментарии 1

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Пипец

19:08:21 01-08-2024

Задолбали ваши магнитные бури

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