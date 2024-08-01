Новые геоудары. Что известно о магнитной буре, которая накроет Землю 1 августа?
В течение дня ожидается резкий магнитный всплеск
01 августа 2024, 11:10, ИА Амител
Солнечная активность / Фото: pixabay.com
Геомагнитная обстановка на планете продолжает оставаться нестабильной. После затяжной магнитной бури, разразившейся в конце июля, Землю ждут новые геоудары.
О том, что за магнитная буря может обрушиться на нас 1 августа 2024 года и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 1 августа 2024 года?
Такая вероятность есть. В прогнозе, опубликованном на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, есть информация о высокой геомагнитной активности. В течение дня колебания перейдут в "красную" зону, что уже означает начало магнитной бури.
Вероятность самой магнитной бури эксперты оценивают в 25%.
2
Когда 1 августа 2024 года начнется магнитная буря?
Судя по прогнозу, геомагнитные возмущения усилились уже с самого утра.
3
Насколько мощной может быть магнитная буря 1 августа?
На пике мощность колебаний приблизится к 6 баллам. По классификации, которую используют ученые, это равняется показателю G2 – "средняя буря".
Но есть и вероятность сильного геомагнитного шторма – ее оценивают в 35%.
4
Когда закончится магнитная буря, которая ожидается 1 августа?
Если прогноз оправдается, то геомагнитная активность снизится к 15:00 по московскому времени. После этого колебания вернутся в "зеленую" зону, и буря утихнет.
19:08:21 01-08-2024
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