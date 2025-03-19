"Новые горожане". Строитель объяснил, почему в Барнаул переезжают люди из деревень
Глава девелоперской компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов провел анализ рынка
19 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Большая часть покупателей частных домов в пригороде Барнаула – те, кто переезжает в краевую столицу из деревень и сел. Они не готовы жить в многоквартирных комплексах, привыкнув к большим площадям и прилегающей территории, поэтому при переезде предпочитают покупать частные дома. Именно благодаря жителям сел растет население Барнаула. Об этом на круглом столе в медиахолдинге "Сибирская медиагруппа" рассказал глава девелоперской компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.
"Город Барнаул у нас прирастает все-таки селом. У нас за счет миграции людей и увеличивается население. В основном это люди 25–30 лет с детьми. Для них переезд из села в Барнаул – очень серьезный шаг. Они перебираются в краевую столицу так же, как жители Барнаула уезжают в Новосибирск, Москву или Санкт-Петербург. Люди приезжают в Барнаул за благами цивилизации. Они хотят доступного образования, медицины, развлечений. Поскольку все-таки эти люди из сел не хотят жить в "муравейниках" или "человейниках", то предпочитают покупать частные дома на земле. Это новые горожане", – заявил Михаил Кочетов.
Бизнесмен уверен, что у этой тенденции есть один большой минус: не развиваются алтайские села.
По словам предпринимателя, еще одна категория покупателей частных домов – жители города, которые хотят проводить выходные на природе.
"Это люди, которые все равно тяготеют к городской инфраструктуре. Зимой они могут пожить в квартире, а летом хочется в загородный дом. Городская квартира становится вторым жильем. Это вот где-то 15−20% покупателей", – уверен Кочетов.
О том, как прошел круглый стол, посвященный малоэтажному строительству в Барнауле, – читайте в нашем материале.
08:05:53 19-03-2025
Может лучше не надо?
08:12:41 19-03-2025
Ага....вы цены на дома видели в пригороде?
И цены на избушке в селах, которые никому не нужны. Как правило в селе продать дом почти невозможно.
И как много людей, могут себе позволить десятки млн из села чтобы купить дом? Бред не несите, статисты.
Я продал 2 квартиры и досихпор строю дом. Знаю как это не дешево и сколько вложений требуется.
А люди из сел бегут, потому , что их выживают. Делать там нечего, вот она реальность, государству не нужны села, они не приносят дохода, и управлять людьми в селах сложно. А вот когда они перебираются в город, они сразу становятся подконтрольными и платят и налоги больше и комунальные и прочее, плюс присмотр и контроль. Боится народа страна, и ей нужен контроль, для этого избавляются от сел.
Никого не интересует, угробленное сельское хозяйство, которое при советах так активно поднималось, все передается в частные руки и на химию и импорт.
А в частные дома пригорода перебираются в основном горожане, которых достали соседи, шум и экология. Которые Накопили средств.
Увы это реальность, а не вот то все, что написано
11:07:42 19-03-2025
Гость (08:12:41 19-03-2025) Ага....вы цены на дома видели в пригороде? И цены на изб...
Всё по делу. Хочу только добавить, что странно слышать подобный анализ рынка от главы девелоперской компании "Фирсова Слобода". Он вообще видел цены на земельные участки в своих Слободах? Не говоря уже о домах. О каких сельских жителях покупателях он говорит? Даже если все дети Председателей и глав КФХ Алтайского края решили построиться у него, то их хватило бы максимум на одну улицу. Остальные жители сёл неплатёжеспособны! А девелопер никак не угомонится, оказывается помимо дома 20% жителей имеют в качестве второго жилья квартиру в Барнауле! Шок для жителей. Нет, я понимаю, человек судит по себе и кругу людей, в котором общается, но зачем говорить такое о жителях сёл края? Если взять среднюю стоимость дома в Фирсовой Слободе и среднюю стоимость квартиры в Барнауле, перевести их в твёрдую валюту, то получается что средний житель алтайских сёл имеет уровень жизни выше среднего уровня в любой другой самой развитой стране мира. Однако...
15:13:53 19-03-2025
Гость (08:12:41 19-03-2025) Ага....вы цены на дома видели в пригороде? И цены на изб... Экож ты разошелся, революционер))
У моего знакомого в одном из сел края 3 пивных магазина уже как лет 8, он за это время заработал на 5 квартир в Барнауле, другой знакомый фермер, держит коров 30-40 голов, 2 раза в год всей семьей 5 человек летают в Тай отдыхать, 3й зерно и подсолнечник выращивает, около 1000 га полей, в прошлом году купил новый Крузер, недвижимость в городе какая-то имеется. Кто хочет зарабатывать тот всегда зарабатывает.
15:28:42 19-03-2025
Гость (15:13:53 19-03-2025) Экож ты разошелся, революционер))У моего знакомого в одн... и да, ни кто из них даже не мечтает о том чтобы в город переехать!
16:33:30 19-03-2025
Гость (15:13:53 19-03-2025) Экож ты разошелся, революционер))У моего знакомого в одн... коров держать невыгодно, если сдавать молоко по закупочным ценам переработчика, а не перерабатывать его самому. Даже выращивать на мясо тоже. Потому коров в деревнях практически уже никто не держит, разоришься на содержании.
07:47:21 20-03-2025
Гость (15:13:53 19-03-2025) Экож ты разошелся, революционер))У моего знакомого в одн... один знакомый, второй знакомый....а что ты за этих знакомых то говоришь, словно знаешь каких трудов им это стоило, если они сущестувют. Ты то полный ноль судя по всему. На съемной поди околачиваешься. А гонору огого...
08:27:30 19-03-2025
Строители привыкли продавать фантастический образ красивой загородной жизни с шашлыками, грибами и т.д. И абсолютно никто не говорит о проблемах. Та же палитра или ботаника, по факту, большие общаги, где доход соседей люто отличается. Инфраструктуры нет, транспорта нет. На перспективу пробки забористей ,чем на проспекте Строителей. А Лесной 2? Затапливаемая территория вообще без ничего. Так же забывают упомянуть качество строительства - дома подрядчики строят на продажу, и если в МКД хоть какие-то нормативы есть, в ИЖС нет их от слова совсем. Поэтому домик вы получите из палок и гумна, лишь бы под ипотеку по стоимости пройти. А самостоятельно строить - нужно гораздо больше финансов и понимание, как строить. Так что вы покупаете картинку счастливого образа жизни в будущем, не думая о множестве проблем, которые хапнете задешево (а с нынешними ценами нет)
09:40:34 19-03-2025
Гость (08:27:30 19-03-2025) Строители привыкли продавать фантастический образ красивой з... тоже верно. в квартире больше уверенности, что крыша не улетит и зимой не замёрзнешь. свой дом - здорово, конечно, но сил, ресурсов и здоровья он требует в несколько раз больше городской квартиры. ну и сообща у жильцов многоквартирника больше шансов отстоять возможные тяжбы по проблемам качества и коммуналке
12:53:34 19-03-2025
Гость (08:27:30 19-03-2025) Строители привыкли продавать фантастический образ красивой з... ага, а еще покупаете вместе с этим соседей, которые будут жарить то самое мясо и горланить до утра песни, и если в квартире можно вызвать ментов,то в частном секторе не действуют нормы.
А еще проблемы с вывозом мусора, где доблесный Экосоюз его не вывозит, а так же соседей, любящих в выходной день с утрица, пока не жарко, тримером травку покосить, и много много всего, чего не упоминается в рекламе.
Это не говоря о том, что в своем доме нужно постоянно работать. Что то подделывать, достраивать, ремонтировать. бороться с травой, с котами соседскими, от меток которых на дверях дышать нечем. И многое многое другое
13:19:12 19-03-2025
Гость (12:53:34 19-03-2025) ага, а еще покупаете вместе с этим соседей, которые будут жа... А как же байка о том, что соседушек нету в частниках? Да там они еще похлеще блин! Все лезут со своими нравоучениями, своими правилами, особенно сельпо понаехвашее, которое распространить хочет свои законы за пределы своего кадастрового участка! В квартире хотя бы все сидят и не рыпаются! В частниках еще хуже. Ооо.. А эта байка про тишину... Все правильно сказали - с апреля по ноябрь вы будете слышать бесконечный вой болгарок, триммеров, бензопил и круглогодичный лай собак - вот она МЕЧТА пригородная.
15:14:32 19-03-2025
Гость (13:19:12 19-03-2025) А как же байка о том, что соседушек нету в частниках? Да там... это временно
08:31:38 19-03-2025
1я причина - работа, 2я - отсутствие на селе любой инфраструктуры.. а так же идеологии. (одна из стандартных фраз - ково делать то на деревне?)
09:35:24 19-03-2025
dok_СФ (08:31:38 19-03-2025) 1я причина - работа, 2я - отсутствие на селе любой инфрастру... Соглашусь. Денег нет, перспектив нет, инфраструктуры нет, возможностей для образования нет, для бизнеса возможности ограничены, работы дофига, но оплата не соразмерная. Жильё своё отстроить дорого, массового строительства профессиональными застройщиками не видно. В крае вообще 90% новостроек - в одном городе, ещё 5% в двух других. В бабкиной избушке-развалюшке прозябать в 21 веке мало желающих.
09:04:14 19-03-2025
Пригородные поселеки - это большая разводка на бабки, как правильно сказали выше, замануха рассказами и красивыми картинками. В итоге вы возьмете ипотеку на 30 лет за дом посреди поля, это что такое вообще?
09:48:23 19-03-2025
Гость (09:04:14 19-03-2025) Пригородные поселеки - это большая разводка на бабки, как пр... да черт бы с ней, с ипотекой на 30 лет, если б дом был под ключ и с коммуникациями. а то купишь 3д рендер и конструктор сделай сам к нему. 5 лет будешь газ подключать. дорогу утаптывать. потом управляйка банкрот и твой дом - неликвид
09:08:26 19-03-2025
Прирастает селом поскольку сёла вымирают...Спасибо ЕдРу за наши сёла...
09:24:45 19-03-2025
теперь понятно почему так себя ведут новоселяне
21:52:03 19-03-2025
гость (09:24:45 19-03-2025) теперь понятно почему так себя ведут новоселяне... белая кость, голубая кровь, барнаульская интеллигенция в третьем поколении?
09:51:20 19-03-2025
коробка из сибита в 100 квм на клочке в 8 соток - 10ка
ремонт мебель, бытовая техника - еще 4-5.
из инфраструктуры максимум дорога и фонари.
шашлыков в первый год наедитесь.
потом чемодан без ручки.
квартира сильно ликвиднее.
10:17:33 19-03-2025
Читаю это! И хочется плакать, именно плакать! Как далеко такие Михаилы от народа!!!! Кто переезжает из сел? Люди которым деваться не куда, нет работы, нет школ и детских садов, нет больниц и много чего, за избушки деревенские дают мало денег, т.к. покупают их у молодых взрослые, пожилые люди, которые решили под старость лет переехать за город. Часто молодые вообще бросают дома свои и едут в города. Берут малогабаритные квартиры, иногда снимают. За город едут жить в частные дома люди, доход которых выше среднего, т.к. вся инфраструктура все ровно остается в городе, а это значит детей возить в школы и детские сады, работа тоже в самом городе. Те у кого доход низкий и начинают жить в пригородах, постепенно просто перебираются в квартиры, потому что в пригороде содержать дом просто дорого! Очень жалко что такие Михаилы вводят людей в заблуждение, рассказывая как квартира становится вторым жильем, дом первым, вы по себе судите и своему окружению? Спуститесь уже к людям то!!!!
10:52:39 19-03-2025
михаил еще лукавит, фирсова слобада не барнаул, это первомайский район со всеми вытекающими
10:57:51 19-03-2025
Ну да продают за копейки свои дома в деревне и едут в город где будут мыкаться по углам
есть и противоположная тенденция. Понятие дача никуда не исчезло. Полноценная дача подальше от города но не в поле это и есть та самая деревня откуда уезжают. И там и покупают деревенские дома молодые городские жители. Чтобы например новый год на природе и с комфортом встречать и летом когда в городе смог, а в городе летом смог, спокойно уехать и переждать в деревне
Это тренд, москвичи, псковичи итд итп так и делают и цены там в деревнях уже сильно подросли
и у нас то же самое будет
13:04:52 19-03-2025
Что за высказывания гарвардских мальчиков. На родине учиться надо, и богатеть вместе с ней! Получили непонятное антинародной образование и пытаются найти глупее себя. Здесь у людей ещё советское образование и соображалка то же!
15:27:48 19-03-2025
Фирсова слобода тот еще колхоз конечно, с леса летом змеи ползут в огород, самолет с утра пораньше летает каждый день с парашютистами, джамшуды толпами ходят бродят в поисках работы, в снегу зимой можно машину оставить пока единственный трактор по всем дорогам пройдет, не надо такого счастья, лучше в городе поживу и на свою дачу в 4 сотки поезжу .