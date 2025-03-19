"Новые горожане". Строитель объяснил, почему в Барнаул переезжают люди из деревень

Глава девелоперской компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов провел анализ рынка

19 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Загородная жизнь в Барнауле / Фото: создано в нейросети Kandinsky

Большая часть покупателей частных домов в пригороде Барнаула – те, кто переезжает в краевую столицу из деревень и сел. Они не готовы жить в многоквартирных комплексах, привыкнув к большим площадям и прилегающей территории, поэтому при переезде предпочитают покупать частные дома. Именно благодаря жителям сел растет население Барнаула. Об этом на круглом столе в медиахолдинге "Сибирская медиагруппа" рассказал глава девелоперской компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

"Город Барнаул у нас прирастает все-таки селом. У нас за счет миграции людей и увеличивается население. В основном это люди 25–30 лет с детьми. Для них переезд из села в Барнаул – очень серьезный шаг. Они перебираются в краевую столицу так же, как жители Барнаула уезжают в Новосибирск, Москву или Санкт-Петербург. Люди приезжают в Барнаул за благами цивилизации. Они хотят доступного образования, медицины, развлечений. Поскольку все-таки эти люди из сел не хотят жить в "муравейниках" или "человейниках", то предпочитают покупать частные дома на земле. Это новые горожане", – заявил Михаил Кочетов.

Бизнесмен уверен, что у этой тенденции есть один большой минус: не развиваются алтайские села.

По словам предпринимателя, еще одна категория покупателей частных домов – жители города, которые хотят проводить выходные на природе.

"Это люди, которые все равно тяготеют к городской инфраструктуре. Зимой они могут пожить в квартире, а летом хочется в загородный дом. Городская квартира становится вторым жильем. Это вот где-то 15−20% покупателей", – уверен Кочетов.

О том, как прошел круглый стол, посвященный малоэтажному строительству в Барнауле, – читайте в нашем материале.