"Придется потерпеть". Малоэтажных застройщиков призвали устраивать скидки и акции на дома
Рынок малоэтажного жилья готовится к сезонному оживлению. Однако оно будет меньше, чем в прошлые годы
19 марта 2025, 09:15, ИА Амител
Спрос на частные дома в Барнауле и пригороде по-прежнему высокий, однако сокращение инструментов для покупки привело к падению продаж. Весной эксперты ожидают небольшую "оттепель", однако к ажиотажу она не приведет. Чтобы поддержать рынок, застройщикам рекомендуют внедрять новые схемы продаж, которые бы привлекали покупателей. О том, как себя чувствует сегмент малоэтажного жилья, вырастут ли цены и сколько стоят коттеджи, говорили на круглом столе в медиахолдинге "Сибирская медиагруппа".
"Думающие" деньги
Рынок частных домов Барнаула и пригорода за последние годы сжался. Банки приводят статистику: в Алтайском крае в 2024 году на покупку коттеджей выдано 6 млрд рублей. Это почти в полтора раза меньше, чем в 2023-м. И пока предпосылок для изменения ситуации нет.
В середине марта состоялось итоговое заседание отделения Банка России по Алтайскому краю, где заявили: в 2025 году, согласно прогнозам ЦБ, ключевая ставка сохранится на уровне 19–22%. Это означает, что все ипотечные продукты (не считая субсидированных программ) будут по-прежнему выдавать по высоким ставкам, а депозиты сохранят свою привлекательность, сообщила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.
"У жителей Алтайского края на счетах лежит 400 млрд рублей. Об этом было заявлено на итоговом заседании. Поэтому мы ожидаем, что в будущем все будет хорошо: отложенный спрос накапливается и сработает. Но пока придется потерпеть. В этом году компаниям нужно придумать какие-то схемы, позволяющие людям покупать дома. Это могут быть рассрочки, скидки, трейд-ин, какие-то иные инструменты", – отметила Марина Ракина.
Ожидая весну
Риелторы уже фиксируют небольшой рост звонков. Кто-то ищет готовый дом, чтобы оценить не только качество объекта, но и участка. Другие семьи планируют строить коттедж, ищут землю и также ждут теплого времени года.
"Дома, которые были введены в эксплуатацию с отоплением, проданы. Такой массовой затоваренности точно нет. Поэтому сейчас наши застройщики, ожидая весеннего сезонного потока клиентов, достраивают дома. Привезти людей в готовый объект всегда приятнее, поэтому в течение полутора месяцев мы увидим подъем в частном домостроении", – говорит Марина Ракина.
При этом стоимость готовых домов вряд ли будет снижаться. Представители строительных компаний отмечают стабильный рост цен на материалы и комплектующие. А продавать объекты по себестоимости девелоперы не планируют.
Риелторы добавляют: средняя стоимость квадратного метра домов в пригороде Барнаула сейчас достигает 100 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость "квадрата" новостройки – 120–140 тыс. рублей. Но вместе с домом семья получает земельный участок, иногда – гараж, а также всю социальную инфраструктуру коттеджных поселков. Эти блага и поддерживают высокий интерес к рынку частного домостроения.
09:27:44 19-03-2025
ну ничего, снег сойдет могут пока картошку засадить на тех полях, которые планировали под застройку
11:25:17 19-03-2025
гость (09:27:44 19-03-2025) ну ничего, снег сойдет могут пока картошку засадить на тех п...
Ну, картоху им придётся сажать пожизненно. Никакие заманухи и самоуспокоительные речи девелоперам не помогут. Мысли о 400 млрд. рублей на ссчетах, тоже не помогут. Эти 400 млрд. рублей лежат у вас же, у девелоперов, а не у жителей. А вы давно имеете не по одному дому и квартире. И главное, про отложенный спрос. Да, есть такое понятие. Но у нас сложилась совсем другая ситуация. Ажиотаж с ипотекой и не только создали у нас ПЕРЕВЫБРАННЫЙ СПРОС на долгие годы, может даже десятилетия. Нет отложенного спроса совсем, на него не стоить рассчитывать даже в перспективе!
09:45:04 19-03-2025
получают "также всю социальную инфраструктуру коттеджных поселков" - там этой инфраструктуры обычно хоть жо..й ешь.
09:48:56 19-03-2025
"Но вместе с домом семья получает земельный участок, иногда – гараж, а также всю социальную инфраструктуру коттеджных поселков." - это анекдот такой? :D
09:55:57 19-03-2025
Подсказываю схему: принудительно награждать ипотекой за заслуги и тяжкие деяния, ещё за социальную принадлежность и по профессиям.
09:59:31 19-03-2025
"Риелторы добавляют: средняя стоимость квадратного метра домов в пригороде Барнаула сейчас достигает 100 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость "квадрата" новостройки – 120–140 тыс. рублей." Если теплое с мягким сравнивать, то и не такие выводы сделаешь. В частном доме на тебе все благоустройство прилегающей территории и еще дороги, как правило, к участку. Забор на 10 соток, ну примерно 700, гараж ну там еще 1,5, плитка - заезды, дорожки, ну 300 там еще, ну сарайку надо ага, ну еще 500 и так далее, а так блин дешевле конечно, копейки в целом для алигаторов сельско-барнаульских.
10:48:09 19-03-2025
Гость (09:59:31 19-03-2025) "Риелторы добавляют: средняя стоимость квадратного метра дом... это за забор то 700 ??? плетень поставь из сухостоя забесплатно и все или проволоку на солбики натяни
10:54:37 19-03-2025
Гость (10:48:09 19-03-2025) это за забор то 700 ??? плетень поставь из сухостоя забеспла... а что в заборе дешево может стоить? металл, дерево, окраска, работа? так и стоит. по факту это стены на фундаменте на участок 10 соток. если ворота откатные какие-то нужны, так ты половину этой стоимости только на калитку для машины отдашь, к своему пентхаусу элитному, но чуть-чуть пригородному конечно.
10:55:53 19-03-2025
Гость (10:48:09 19-03-2025) это за забор то 700 ??? плетень поставь из сухостоя забеспла... Можно просто кушарей из забоки принести и насадить.
12:36:22 19-03-2025
Гость (10:48:09 19-03-2025) это за забор то 700 ??? плетень поставь из сухостоя забесплатно и все или проволоку на солбики натяни видно кто из села приехал
10:00:16 19-03-2025
Банкиры рассказали строителям, что им придётся потерпеть. Ведь деньги -то у населения в карманах есть, мы же видим...
😁
10:00:19 19-03-2025
400 млрд вкладов - серьёзно?! Это примерно по 190 000 на человека с учётом несовершеннолетних (2,1млн население). Что-то мне не верится. Либо мы чего-то не знаем, у нас олигархи, которые в среднем резко поднимают статистику.
10:59:38 19-03-2025
Гость (10:00:19 19-03-2025) 400 млрд вкладов - серьёзно?! Это примерно по 190 000 на чел... Может быть. По 200тр на человека это не густо, на самом деле. Это подушка на несколько месяцев на текущие расходы. У кого-то и этого нет, у кого-то сбережения копятся. Но не след риэлторам на это заглядываться. Да и в среднем получается по 2 квадрата можно купить на человека? Забавная статистика.