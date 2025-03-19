"Придется потерпеть". Малоэтажных застройщиков призвали устраивать скидки и акции на дома

Рынок малоэтажного жилья готовится к сезонному оживлению. Однако оно будет меньше, чем в прошлые годы

19 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Коттеджный поселок в пригороде Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на частные дома в Барнауле и пригороде по-прежнему высокий, однако сокращение инструментов для покупки привело к падению продаж. Весной эксперты ожидают небольшую "оттепель", однако к ажиотажу она не приведет. Чтобы поддержать рынок, застройщикам рекомендуют внедрять новые схемы продаж, которые бы привлекали покупателей. О том, как себя чувствует сегмент малоэтажного жилья, вырастут ли цены и сколько стоят коттеджи, говорили на круглом столе в медиахолдинге "Сибирская медиагруппа".

"Думающие" деньги

Рынок частных домов Барнаула и пригорода за последние годы сжался. Банки приводят статистику: в Алтайском крае в 2024 году на покупку коттеджей выдано 6 млрд рублей. Это почти в полтора раза меньше, чем в 2023-м. И пока предпосылок для изменения ситуации нет.

В середине марта состоялось итоговое заседание отделения Банка России по Алтайскому краю, где заявили: в 2025 году, согласно прогнозам ЦБ, ключевая ставка сохранится на уровне 19–22%. Это означает, что все ипотечные продукты (не считая субсидированных программ) будут по-прежнему выдавать по высоким ставкам, а депозиты сохранят свою привлекательность, сообщила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

"У жителей Алтайского края на счетах лежит 400 млрд рублей. Об этом было заявлено на итоговом заседании. Поэтому мы ожидаем, что в будущем все будет хорошо: отложенный спрос накапливается и сработает. Но пока придется потерпеть. В этом году компаниям нужно придумать какие-то схемы, позволяющие людям покупать дома. Это могут быть рассрочки, скидки, трейд-ин, какие-то иные инструменты", – отметила Марина Ракина.

Ожидая весну

Риелторы уже фиксируют небольшой рост звонков. Кто-то ищет готовый дом, чтобы оценить не только качество объекта, но и участка. Другие семьи планируют строить коттедж, ищут землю и также ждут теплого времени года.

"Дома, которые были введены в эксплуатацию с отоплением, проданы. Такой массовой затоваренности точно нет. Поэтому сейчас наши застройщики, ожидая весеннего сезонного потока клиентов, достраивают дома. Привезти людей в готовый объект всегда приятнее, поэтому в течение полутора месяцев мы увидим подъем в частном домостроении", – говорит Марина Ракина.

При этом стоимость готовых домов вряд ли будет снижаться. Представители строительных компаний отмечают стабильный рост цен на материалы и комплектующие. А продавать объекты по себестоимости девелоперы не планируют.

Риелторы добавляют: средняя стоимость квадратного метра домов в пригороде Барнаула сейчас достигает 100 тыс. рублей. Для сравнения: стоимость "квадрата" новостройки – 120–140 тыс. рублей. Но вместе с домом семья получает земельный участок, иногда – гараж, а также всю социальную инфраструктуру коттеджных поселков. Эти блага и поддерживают высокий интерес к рынку частного домостроения.