Новые купюры 1000 и 5000 рублей представят летом

Купюры будут иметь улучшенный дизайн, существенный защитный комплекс, а также будут более износоустойчивые, отметил зампред ЦБ Сергей Белов

03 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Центробанк летом представит новые банкноты 1000 и 5000 рублей, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

По его словам, купюры будут иметь улучшенный дизайн, существенный защитный комплекс, а ещё они будут более износоустойчивые.

"Цветовая гамма... будет приближена к существующим банкнотам, поэтому здесь никакой интриги точно не будет", – цитирует его РБК.

В августе 2022 года Белов рассказывал, что на новой 1000-рублёвой купюре может появиться Нижний Новгород, а на банкноте 5000 рублей – Екатеринбург, напоминает издание.