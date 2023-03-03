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Новые купюры 1000 и 5000 рублей представят летом

Купюры будут иметь улучшенный дизайн, существенный защитный комплекс, а также будут более износоустойчивые, отметил зампред ЦБ Сергей Белов

03 марта 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Центробанк летом представит новые банкноты 1000 и 5000 рублей, сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

По его словам, купюры будут иметь улучшенный дизайн, существенный защитный комплекс, а ещё они будут более износоустойчивые.

"Цветовая гамма... будет приближена к существующим банкнотам, поэтому здесь никакой интриги точно не будет", – цитирует его РБК.

В августе 2022 года Белов рассказывал, что на новой 1000-рублёвой купюре может появиться Нижний Новгород, а на банкноте 5000 рублей – Екатеринбург, напоминает издание.

Комментарии 10

  • С такими темпами роста цен впору уже 10-ти и 50-ти тысячные купюры выпускать, а не эти обновлять)))
    03 марта, Гость   Ответить
  • Тебе купюра в 50 штук зачем? Ты все равно такие деньги в руках не держал)
    03 марта, Гость   Ответить
  • а зачем? чем старые плохи?
    03 марта, Гость   Ответить
  • С пятирублевками уже разобрались?
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Тебе купюра в 50 штук зачем? === Так вот для того и нужны, чтобы хоть раз подержать))))))) А Вы, молодой человек, невоспитанный, к незнакомцу сразу на "Ты".
    03 марта, Гость   Ответить
  • А Вы, молодой человек, невоспитанный, к незнакомцу сразу на "Ты".================= Когда Гостю не чего сказать по существу, начинает напирать на свою воспитанность. Гость ты к Богу на Ты обращаешься или как?
    03 марта, Гость   Ответить
  • А Вы, молодой человек, невоспитанный, к незнакомцу сразу на "Ты".----- А я и послать могу сразу, ТЕБЯ!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Выкидывают мелкие бумажные номиналы, срок жизни которых невелик. Таким образом, видимо, надеются купировать инфляцию, которая возникнет после этой эмиссии. Все прочие объяснения кажутся детским лепетом.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, А я и послать могу сразу, ТЕБЯ! --- Можете, никто и не спорит.
    03 марта, Гость   Ответить
  • на пустом месте переругались,а если бы что нибудь посерьёзней-и всё,вторая украина!!!!!
    03 марта, Гость   Ответить
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