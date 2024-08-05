Новые льготы для соцработников рассмотрят в Минтруде
В министерстве отметили, что льготы потребуют дополнительных средств из федерального бюджета
05 августа 2024, 08:27, ИА Амител
Минтруд РФ готов рассмотреть законопроект, который предлагает закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выделять соцработникам денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта (кроме такси и маршрутного такси) по работе, а также предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь (либо выплачивать компенсацию за их приобретение).
"Минтруд России готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении в установленном порядке в соответствии с регламентом правительства РФ", – ответили в министерстве, подчеркнув, что льготы потребуют дополнительных средств из федерального бюджета.
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