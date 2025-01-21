"Новые люди" хотят заменить чиновников искусственным интеллектом и защитить вклады законом

Рассказываем об инициативах партии, которые призваны изменить жизнь барнаульцев

21 января 2025, 14:00, ИА Амител

"Новые люди" / Фото предоставлено пресс-службой партии

Январь 2025 года запомнился громкими инициативами депутатов Госдумы от партии "Новые люди". Предложения защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии за помощь в поимке телефонных мошенников и заменить треть чиновников искусственным интеллектом вызвали бурную дискуссию в обществе. Разбираемся, как инициативы могут изменить жизнь на Алтае.

Защита вкладов: от страхов к уверенности

Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Несмотря на неоднократные заверения Центробанка о стабильности финансовой системы, многие россияне, в том числе и жители Алтая, остаются настороженными.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев считает, что для восстановления доверия к банковской системе необходимо законодательно закрепить гарантии сохранности вкладов.

"Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдет. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надежнее", – заявляет Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Борьба с мошенниками: финансовый стимул

Телефонные мошенники – серьезная угроза для людей. По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировали более 350 тысяч случаев телефонного мошенничества.

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев предлагает ввести премии до 100 тысяч рублей за информацию, помогающую задержать телефонных мошенников.

"У людей должен быть стимул не просто бросить трубку, когда они столкнулись с аферистами, но и помочь правоохранительным органам. Мы знаем сотни историй, когда информация от людей помогла задержать телефонных мошенников. И если людей мотивировать дополнительно, это даст хороший результат", – отмечает депутат.

Искусственный интеллект: эффективность или бездушие

Третья инициатива "Новых людей" возникла во время визита заместителя председателя российского парламента Владислава Даванкова в Марий Эл. Там они обсуждали внедрение искусственного интеллекта в региональное управление. Владислав Даванков считает, что в ситуации, когда стране нужны деньги, следует сосредоточиться на сокращении числа чиновников вместо введения новых налогов и штрафов.

"Искусственному интеллекту не придет в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома людей не проведен газ, а очередь к врачу занимают за месяц. Сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи: медицину, образование, благоустройство", – заключает политик.