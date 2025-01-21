"Новые люди" хотят заменить чиновников искусственным интеллектом и защитить вклады законом
Рассказываем об инициативах партии, которые призваны изменить жизнь барнаульцев
21 января 2025, 14:00, ИА Амител
Январь 2025 года запомнился громкими инициативами депутатов Госдумы от партии "Новые люди". Предложения защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии за помощь в поимке телефонных мошенников и заменить треть чиновников искусственным интеллектом вызвали бурную дискуссию в обществе. Разбираемся, как инициативы могут изменить жизнь на Алтае.
Защита вкладов: от страхов к уверенности
Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Несмотря на неоднократные заверения Центробанка о стабильности финансовой системы, многие россияне, в том числе и жители Алтая, остаются настороженными.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев считает, что для восстановления доверия к банковской системе необходимо законодательно закрепить гарантии сохранности вкладов.
"Людям нужно дать уверенность в завтрашнем дне. Поэтому мы предлагаем принять закон, чтобы любые решения по вкладам и накоплениям Центробанк принимал только по согласованию с Госдумой. Это будет дополнительная гарантия, что никакая заморозка не пройдет. У Центробанка есть здравый смысл, но защитить деньги людей законом будет надежнее", – заявляет Алексей Нечаев.
Борьба с мошенниками: финансовый стимул
Телефонные мошенники – серьезная угроза для людей. По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировали более 350 тысяч случаев телефонного мошенничества.
Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев предлагает ввести премии до 100 тысяч рублей за информацию, помогающую задержать телефонных мошенников.
"У людей должен быть стимул не просто бросить трубку, когда они столкнулись с аферистами, но и помочь правоохранительным органам. Мы знаем сотни историй, когда информация от людей помогла задержать телефонных мошенников. И если людей мотивировать дополнительно, это даст хороший результат", – отмечает депутат.
Искусственный интеллект: эффективность или бездушие
Третья инициатива "Новых людей" возникла во время визита заместителя председателя российского парламента Владислава Даванкова в Марий Эл. Там они обсуждали внедрение искусственного интеллекта в региональное управление. Владислав Даванков считает, что в ситуации, когда стране нужны деньги, следует сосредоточиться на сокращении числа чиновников вместо введения новых налогов и штрафов.
"Искусственному интеллекту не придет в голову выплачивать себе огромные премии, когда в дома людей не проведен газ, а очередь к врачу занимают за месяц. Сэкономленные на чиновниках деньги получится направить на действительно важные вещи: медицину, образование, благоустройство", – заключает политик.
14:19:32 21-01-2025
трамп чипов ИИ не даёт.
а разворачивать ИИ на пеньках - то же и будет. только с попилом. и эльбрус кстате фсио.
конфисковывание за коррупционные было б эффективнее.
14:48:42 21-01-2025
- "Заморозка банковских вкладов стала главной страшилкой последних месяцев. Несмотря на неоднократные заверения Центробанка о стабильности финансовой системы, многие россияне, в том числе и жители Алтая, остаются настороженными." Я, так насторожился, что банкам не верю, храню в стеклянной Банке на огороде. С ИИ у нас не получится, для этого нужны высокие технологии, которые находятся у наших врагов, а с каменным топором, к которому мы скатились, ИИ не родишь.
16:02:13 21-01-2025
90% телефонных мошенников сидят за территорией нашей страны. Но ИИ, действительно мог бы помочь в борьбе с ними..
16:38:16 21-01-2025
"Когда стране нужны деньги"- а зачем держали все резервы в сша и европе? Свой народ легче ободрать. А врагам доверили всё.
17:35:26 21-01-2025
Ценность ИИ пока ещё сильно преувеличена. Пытаюсь по работе использовать, но больше вреда, чем пользы пока что. Игрушка для богатых. Для попила бюджета хорошо сгодится - бездонная бочка по вложениям. Автоматизацию внедрять надо, можно снизить нагрузку и человеческий фактор, но автоматизация и ИИ - не одно и то же. ИИ еще отлаживать и отлаживать до готовности...
19:51:10 21-01-2025
Гость (17:35:26 21-01-2025) Ценность ИИ пока ещё сильно преувеличена. Пытаюсь по работе ... ИИ отлаживать говоришь? Алиса и Маруся уже научились быстро мыслить и запоминать, что от них хотят, особенно Алиас.
20:34:03 21-01-2025
Филипп Филиппыч (19:51:10 21-01-2025) ИИ отлаживать говоришь? Алиса и Маруся уже научились быстро ... пойдешь по пешеходному переходу перед беспилотным грузовиком? на велике по дороге с беспилотным транспортом рискнешь передвигаться? доверишь роботу решать логистику продуктов и лекарств? руководить ремонтом водоснабжения? тэц, может быть управлять? а чирикать попугаем много интеллекта не надо. вот давай сейчас Марусю с Алисой в мэрию определим. если от роли чиновника ничего не зависит, так роль можно просто упразднить. я ии постоянно на багах ловлю. это иллюзия, что он что-то там понимает
22:56:16 22-01-2025
Гость (20:34:03 21-01-2025) пойдешь по пешеходному переходу перед беспилотным грузовиком... Тем не менее это будущее.
Со временем обучится ещё лучше.
19:18:39 21-01-2025
Мошенников можно остановить одним законом, обязать банки выплачивать всю переведенную сумму пострадавшему, тогда они быстро найдут решение проблемы.
09:01:25 22-01-2025
...Люди ночами так любят делать новых людей...Что там нового? Очередной проект ЕдРа для оттягивания избирателей...