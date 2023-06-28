"Новые люди" провели День молодежи в барнаульском парке "Изумрудный"

Особой популярностью пользовалась зона проекта по гражданскому контролю "Городской патруль"

28 июня 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: "Новые Люди"





























Фото: "Новые люди"

Более двух тысяч барнаульцев посетили площадку празднования Дня молодежи, организованную партией "Новые люди" 27 июня в парке культуры и отдыха "Изумрудный". Как рассказали в пресс-службе партии, праздник прошел под девизом: "Создавай. Двигайся. Придумывай. Самовыражайся".

В мероприятии приняли участие депутат Барнаульской городской Думы, председатель регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин и руководитель регионального Фонда имущества, управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Со сцены "Изумрудного" гостей радовали молодые музыкальные и танцевальные коллективы города. Все желающие поучаствовали в танцевальном флешмобе под зажигательную музыку. Также там работало несколько интерактивных зон, где гости с удовольствием играли в настольные игры, участвовали в мастер-классах по плетению из атласных лент и росписи на камнях, решали бизнес-задачи, делали креативные фотографии и даже создавали свой Барнаул будущего.

"На празднике в "Изумрудном" собрались барнаульцы всех возрастов. Мы постарались подарить горожанам настоящий праздник и надеемся, что они остались довольны", – прокомментировал депутат Барнаульской думы, председатель регионального отделения партии "Новые люди" в Алтайском крае Никита Федюнин.

Особой популярностью пользовалась зона проекта по гражданскому контролю "Городской патруль". Здесь барнаульцы отмечали улицы, которые больше остальных, по их мнению, нуждаются в благоустройстве. Активисты проекта "Городской патруль" в дальнейшем будут использовать информацию, полученную от жителей, в своей работе.

Для инициативных предпринимателей работала зона "Бизнес для города", где можно было оставить свои контакты, чтобы присоединиться к новому сообществу предпринимателей, которые меняют Барнаул к лучшему.