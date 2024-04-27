"Новые люди" провели в барнаульской "Ласке" зоосубботник

Активисты помогли приюту для бездомных животных

27 апреля 2024, 19:00, ИА Амител

Зоосубботник / Фото: партия "Новые люди"

Активисты партии "Новые люди" вместе с движением "Мы в ответе за них" провели 27 апреля в Барнауле зоосубботник. Это всероссийская акция. В краевой столице участники восстанавливали вольеры и убирали территорию приюта "Ласка".

Зоосубботник собрал почти по всей стране (акция прошла в 50 регионах) свыше 3 000 человек. Среди них депутаты и активисты партии "Новые люди", а также волонтеры. Кстати, участвовать мог любой, достаточно было подать заявку в чат-бот партийного движения.

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев помог приюту в питомнике для бездомных кошек и собак в Бирюлево.

"Зоосубботник должен стать хорошей, доброй традицией. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Поэтому нашу акцию мы сделаем ежегодной. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям", – заявил Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев (справа) / Фото: партия "Новые люди"

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин присоединились к акции в петербургском приюте "Верный друг".

"Сегодня встретились с питерскими сторонниками в хорошем месте за правильным делом. Для "Новых людей" всегда было важно помогать приютам по всей стране, и теперь мы решили сделать эту работу системной. На это есть огромный запрос от сторонников партии и волонтеров", – заявил Владислав Даванков.

В целом же участники акции убирали территории, ремонтировали и красили вольеры, покупали корм и ветеринарные препараты. И, конечно, гуляли с животными, которым так необходимы внимание и любовь.

Среди участников акции нашлись тысячи людей, готовых и дальше помогать приютам. Кроме того, "Новые люди" предложили сделать 4 октября Днем защиты животных. Именно в этот день в 1865 году был утвержден устав Российского общества покровительства животным, основанного дворянами при попечительстве Александра II. Законопроект уже направили в правительство РФ.

Общественное движение "Мы в ответе за них" основано в ноябре 2023 года при поддержке партии "Новые люди". В движение входит более 1000 активистов из 24 регионов России, которые помогают питомникам, заповедникам и приютам для бездомных животных, а также борются с жестоким обращением с животными. Под шефством движения находятся свыше 100 приютов для животных по всей стране.