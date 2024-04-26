Партия "Новые люди" запустила в Алтайском крае зоозащитный проект
Идея создания проекта возникла после многочисленных обращений
26 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
25 апреля в Барнауле прошел круглый стол на тему "Мы в ответе за них: гуманизм в обращении с животными без владельцев и безопасность жителей". На нем "Новые люди" презентовали проект "Мы в ответе за них", призванный сформировать культуру гуманного отношения к животным, рассказали в партии.
Мероприятие прошло в рамках реализации социально значимого проекта "Академия юного кинолога ЮКИС", которое проводит практические и образовательные мероприятия для детей по кинологии на базе Академии спорта "Алтай".
Модератором круглого стола выступила проектный менеджер АНО "Академия спорта "Алтай" Наталья Луконина. Также участниками стали представители исполнительной и законодательной власти Алтайского края, общественники и зоозащитники, активисты действующих приютов для животных, представители родительской и педагогической общественности.
Участники круглого стола обсудили актуальные подходы к профилактике ответственного и гуманного обращения с животными в части законодательных нововведений, предусматривающих право для регионов самостоятельно определять порядок действий в отношении безнадзорных животных.
Депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин обратил внимание присутствующих на то, что сегодня общество раскололось на два лагеря: те, кто поддерживает эвтаназию безнадзорных животных, и те, кто выступает против.
"Те, кто поддерживает усыпление безнадзорных животных, как правило, просто не видят другого выхода", – отметил депутат.
Никита Федюнин уверен, что важный вопрос в работе властей по обращению с безнадзорными животными: где взять деньги?
"Мы каждый год вносим в бюджет города Барнаула поправки с увеличением расходов на обращение с животными без хозяина. Но без повышения ответственности за содержание животных проблему решить не удастся", – считает депутат.
Никита Федюнин представил участникам круглого стола новый зоозащитный проект партии "Мы в ответе за них".
"Наш проект, в первую очередь, направлен на продвижение законопроекта о запрете животных в цирках. К нам уже присоединилось много известных зоозащитников. Будем продвигать инициативу дальше, до логического финала", – сказал депутат.
По словам партийцев, идея создания проекта возникла после многочисленных обращений о содержании животных в цирках. "Новые люди" занялись проблемой основательно: федеральные депутаты направили в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирках, а активисты партии организовали зоозащитное движение в поддержку законопроекта.
В ходе мероприятия присутствующие также обменялись успешными практиками по формированию гуманного отношения к животным.
В заключение встречи "Новые люди" пригласили всех желающих присоединиться к проекту.
14:54:52 26-04-2024
Лучше бы людей от диких собак защитили!
15:23:44 26-04-2024
"Новые люди" против просто людей? Ну, то, что "новые" против старых, это само собой!
15:29:04 26-04-2024
Собрались обсуждать проблему собак, решили бороться с цирками. Цирк.
15:30:24 26-04-2024
Не надо половинчатых мер,кроме цирков нужно запретить держать животных в зоопарках,😁😁
15:32:55 26-04-2024
Ну это же "новые люди". Зачем им "старых людей" от псов защищать?
16:07:47 26-04-2024
"Те, кто поддерживает усыпление безнадзорных животных, как правило, просто не видят другого выхода", – мне интересно а какой вопрос депутат Федюнин предлагает решить альтернативными способами? Видимо явно не проблему безнадзорных животных. А дальше ещё интереснее он говорит что есть проблема с финансированием решения вопроса безнадзорных животных. Может я не понимаю конечно чего-то но ведь явно дешевле будет усыпить псину чем делать операции стерилизации чипирования и тд или тем паче ещё и ее содержания временного. Видимо все таки другие вопросы какие то пытаются решать депутаты ссылаясь на попытки решения проблемы безнадзорных животных. А цирк причем тут вообще, бездомные собаки явно не из цирков сбегают . У нас проблема не бездомных слонов и тигров, они по улицам не бегают
17:12:36 26-04-2024
Ну что сказать,теперь полностью стало понятно на кого подавать многомиллионные иски людям пострадавшим от животных
18:33:16 26-04-2024
Главная проблема - это свободный доступ бездомных животных к пищевым отходам! А так же подкормка их местными жителями! Пока эти два вопроса не будут решены, проблема бродячих стай и покусанных людей ни куда не денется, никогда!
14:48:56 27-04-2024
Гость (18:33:16 26-04-2024) Главная проблема - это свободный доступ бездомных животных к... главная проблема - это нестерилизация своих домашних питомцев, а потом это потомство безжалостно выкидывается на улицу, большая часть гибнет, а оставшаяся часть (и собаки, и кошки) пытаются выжить как могут, и они не виноваты в созданной ситуации. А виноваты жлобы хозяева, которым либо жалко денег на стерелизацию, либо не хотят делать операцию животному, типа не по природе.
06:18:53 27-04-2024
скоро людей от "новых людей защищать придётся"
09:56:58 27-04-2024
Популизм чистой воды