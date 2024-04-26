Партия "Новые люди" запустила в Алтайском крае зоозащитный проект

Идея создания проекта возникла после многочисленных обращений

26 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Круглый стол / Фото: партия "Новые люди"

25 апреля в Барнауле прошел круглый стол на тему "Мы в ответе за них: гуманизм в обращении с животными без владельцев и безопасность жителей". На нем "Новые люди" презентовали проект "Мы в ответе за них", призванный сформировать культуру гуманного отношения к животным, рассказали в партии.

Мероприятие прошло в рамках реализации социально значимого проекта "Академия юного кинолога ЮКИС", которое проводит практические и образовательные мероприятия для детей по кинологии на базе Академии спорта "Алтай".

Модератором круглого стола выступила проектный менеджер АНО "Академия спорта "Алтай" Наталья Луконина. Также участниками стали представители исполнительной и законодательной власти Алтайского края, общественники и зоозащитники, активисты действующих приютов для животных, представители родительской и педагогической общественности.

Участники круглого стола обсудили актуальные подходы к профилактике ответственного и гуманного обращения с животными в части законодательных нововведений, предусматривающих право для регионов самостоятельно определять порядок действий в отношении безнадзорных животных.

Депутат Барнаульской думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин обратил внимание присутствующих на то, что сегодня общество раскололось на два лагеря: те, кто поддерживает эвтаназию безнадзорных животных, и те, кто выступает против.

"Те, кто поддерживает усыпление безнадзорных животных, как правило, просто не видят другого выхода", – отметил депутат.

Никита Федюнин уверен, что важный вопрос в работе властей по обращению с безнадзорными животными: где взять деньги?

"Мы каждый год вносим в бюджет города Барнаула поправки с увеличением расходов на обращение с животными без хозяина. Но без повышения ответственности за содержание животных проблему решить не удастся", – считает депутат.

Никита Федюнин представил участникам круглого стола новый зоозащитный проект партии "Мы в ответе за них".

"Наш проект, в первую очередь, направлен на продвижение законопроекта о запрете животных в цирках. К нам уже присоединилось много известных зоозащитников. Будем продвигать инициативу дальше, до логического финала", – сказал депутат.

По словам партийцев, идея создания проекта возникла после многочисленных обращений о содержании животных в цирках. "Новые люди" занялись проблемой основательно: федеральные депутаты направили в Госдуму законопроект о запрете использования животных в цирках, а активисты партии организовали зоозащитное движение в поддержку законопроекта.

В ходе мероприятия присутствующие также обменялись успешными практиками по формированию гуманного отношения к животным.

В заключение встречи "Новые люди" пригласили всех желающих присоединиться к проекту.