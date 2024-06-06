Команда регионального отделения партии рассказала о работе в последний месяц весны

06 июня 2024, 13:00, ИА Амител

Партия "Новые люди" / Все фото предоставлены amic.ru региональным отделением партии

От разработки стандартов использования гаджетов подростками до благотворительных акций для детей: "Новые люди" в Алтайском крае подвели итоги работы в мае

Депутатская работа

Никита Федюнин, депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди", принял участие в заседании рабочей группы по разработке генплана краевой столицы.

"На заседании обозначили основные шаги по разработке и согласованию документа. В ближайшее время в планах у администрации города уточнение последних замечаний от региональных органов исполнительной власти и выход на общественные обсуждения документа совместно с жителями города. Обновленную версию ждут все: и промышленные предприятия, и жители. Надеемся, что итоговая редакция документа будет максимально соответствовать ожиданиям горожан", – рассказал Никита Федюнин.

Анна Галицкая приняла участие в публичных слушаниях об исполнении бюджета Барнаула за 2023 год. Депутат отметила, что в текущем году важно уделить особое внимание снижению дефицита кадров.

"За 2023 год удалось снизить дефицит бюджета города в два раза, не используя кредитные средства. Это хороший результат и задел на текущий год. Конечно, не все так гладко. Нужно работать над увеличением заработных плат работников бюджетной сферы и снижением дефицита квалифицированных кадров", – считает Анна Галицкая.

Помощь тем, кто нуждается

В мае "Новые люди" совместно с общественным проектом "Городской патруль" организовали сразу две благотворительные акции. Активисты проекта вместе с детьми из реабилитационного центра "Солнышко" нарисовали открытки с изображением животных, которые оцифровали. Вырученные с их продажи средства волонтеры направят на помощь приюту для животных "Ласка".

Для самих подопечных "Солнышка" активисты организовали детский праздник: провели спортивные соревнования, угостили ребят сладкой ватой и устроили мастер-класс по рисованию. Как говорят активисты "Городского патруля", искренние улыбки и сияющие глаза детей – это лучшее вознаграждение за их труд.

Решить проблему гаджетомании

В начале мая депутат Барнаульской гордумы от партии "Новые люди" Анна Галицкая совместно с активистами партии приняла участие в форсайт-сессии, организованной образовательным холдингом "ИнПро" под руководством Игоря Странцова. Темой встречи стало экологичное потребление современных технологий в обществе. Партийцы совместно с врачами, педагогами, родителями, разработчиками мобильных приложений и общественниками обсуждали идеи по снижению зависимости детей от гаджетов и формированию осознанной культуры потребления контента. После встречи эксперты обещали продолжить работу над разработкой стандартов осознанного потребления контента.

Сегодня проблема зависимости современного человека от гаджетов стоит очень остро. Это доказывают исследования и проведенный "Новыми людьми" опрос барнаульцев. Более 60% респондентов заявили, что не смогли бы отказаться от смартфона даже на сутки.

Дорогу молодым предпринимателям

При поддержке партии "Новые люди" состоялось закрытие пятого сезона федеральной образовательной программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле". Участниками программы традиционно являются студенты вузов. На протяжении нескольких недель они обучаются бизнес-компетенциям, формируют сильные команды единомышленников, разрабатывают свои первые стартапы. В рамках закрытия начинающие предприниматели представляют свои бизнес-проекты экспертам. В этом сезоне среди идей начинающих предпринимателей были: выращивание микрозелени, автомат по продаже японской еды, продажа экзотических животных, аренда будок для собак, туристические проекты, игры для смартфонов и другие. Победитель пятого сезона в ближайшее время отправится на федеральную выставку проектов в Москву.

Погружение в мир искусственного интеллекта

В мае "Новые люди" запустили второй поток бесплатного образовательного курса "Нейростарт". В рамках курса все желающие за пять уроков обучаются основам работы с нейросетями: созданию текстов, генерации изображений на любую тему. Для этого партийцы создали бесплатный чат-бот, который использует лучшие российские разработки и подгружает мощности зарубежных нейросетей.

Как отмечают "Новые люди", важно не тормозить процесс развития современных технологий, а сделать их взаимодействие с современным человеком сбалансированным.