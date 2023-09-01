"Новые люди" выступили против повышения возраста призыва

В партии собрали топ-5 самых дискуссионных инициатив Госдумы, затрагивающих жизнь жителей Алтайского края

01 сентября 2023, 16:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Более 500 законов приняли депутаты Госдумы за полгода работы. Многие из них весьма спорные. В партии "Новые люди" собрали пять громких тем, по которым мнения депутатов разделились.

Повышение призывного возраста

Сначала в Госдуме предложили сдвинуть призывной возраст, чтобы в армии служили не с 18 до 27 лет, а с 21 до 30. Потом внесли поправки: нижнюю планку оставили прежней, а верхнюю подняли на три года. Несмотря на это, большинство депутатов ЕР и КПРФ поддержали закон в таком виде. Фракция ЛДПР не голосовала, а "Справедливая Россия" воздержалась. Единственными, кто проголосовал против, стали "Новые люди".

Школьная форма: за и против

За обязательную школьную форму выступают депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Новых людей". Там предлагают перед введением формы посоветоваться с родителями школьников. Депутат партии "Новые люди" Александр Дёмин обратился в Министерство просвещения, чтобы вопрос об обязательной школьной форме решали родительские советы. И всегда могли отменить обязательную форму, если не всем она по карману.

Также "Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на школьную форму и письменные принадлежности, чтобы разгрузить родителей перед 1 сентября. А лидер партии Алексей Нечаев поддержал программу здорового школьного питания на основе полезных продуктов от местных производителей.

Депортация мигрантов

"Новые люди" внесли законопроект о депортации иностранных мигрантов за домогательства к россиянкам. Тема острая: многих шокировал случай с избиением девушки в Подмосковье за якобы слишком короткие шорты.

Впрочем, не все в Госдуме считают, что проблему нужно решать именно так. Депутат Султан Хамзаев из "Единой России" ответил "Новым людям", что такой закон будет лишним. А в России сейчас и так хватает мер, чтобы воспитывать мигрантов-нарушителей.

Запрет электросамокатов

Аварий с электросамокатами становится всё больше. "Новые люди" предложили аккуратное решение: проводить местные голосования и ограничивать движение самокатов только на тех улицах и во дворах, где этого захотят жители. Другие партии – за ограничения на федеральном уровне. Депутат "Единой России" Александр Якубовский предложил запретить самокатчикам ездить по тротуарам и ограничить их скорость, а выдавать самокаты только совершеннолетним. Сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева и вовсе предложила запретить электросамокаты полностью по всей стране.

"Новые люди" / Фото предоставлено партией

Помощь многодетным семьям

Владислав Даванков из "Новых людей" предложил признавать семьи многодетными уже после рождения второго ребёнка. Тогда они смогут получить льготы и задуматься о рождении третьего. Против выступили коммунисты: по их мнению, семью с двумя детьми нельзя называть многодетной. А как думаете вы?