Новые опоры продолжают ставить на мосту у Нового рынка

Всего рабочим предстоит забетонировать 24 стойки

07 марта 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: Мост

В Барнауле продолжаются работы по возведению опор на путепроводе у Нового рынка. Об этом рассказывает телеграм-канал "Мост".

На первой опоре приступили к армированию стоек, на второй продолжали работы по армированию ростверка, на четвёртой рабочие армируют стойки.

Всего предстоит забетонировать 24 стойки опоры, по итогам последних двух недель было сделано 16, на следующей неделе подрядчик планирует забетонировать оставшиеся 8 стоек.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта моста на Новом рынке в Барнауле могут сократиться, этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят во втором квартале 2023 года, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте. Пока же график завершения работ не меняется, мост планируют построить к 30 ноября 2023 года.