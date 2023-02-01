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Ремонт барнаульского моста на Новом рынке может закончиться раньше срока

Вопрос рассмотрят во втором квартале 2023 года

01 февраля 2023, 12:35, ИА Амител

Строительство моста на Новом рынке/ Фото: "Вечерний Барнаул"
Строительство моста на Новом рынке/ Фото: "Вечерний Барнаул"

Сроки ремонта моста на Новом рынке в Барнауле могут сократиться, этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят во втором квартале 2023 года, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте. Пока же график завершения работ не меняется, мост планируют построить к 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как идёт реконструкция?

На путепроводе, который станет однопролётным, строители приступили к возведению опор, их на участке будет две. На первой и четвёртой опорах большого путепровода рабочие провели испытания прочности грунтов и получили положительный результат. Сейчас здесь строят подпорные стенки для будущих опор. На третьей опоре рабочие завершили устройство буронабивных свай; в скором времени субподрядчик начнёт укреплять грунт.

"В апреле мы планируем приступить к монтажу пролётных железобетонных строений на обоих путепроводах. Соответственно, до этого времени все шесть опор будут возведены. В настоящий момент металлоконструкции доставлены в полном объёме и находятся непосредственно на производственной площадке", – отметил руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин.

Сохранить и приумножить

31 января строительную площадку посетил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он поблагодарил жителей Барнаула за понимание и терпение и выразил уверенность, что горожане оценят новый мост по достоинству. Франк отметил, что реконструкция путепровода требовалась давно. Но реализовать проект получилось только благодаря краевому бюджету.

"Губернатор края Виктор Томенко оказал нам неоценимую помощь, поддержав инициативу города по реконструкции путепровода и возложив обязательства на региональный бюджет для предоставления инфраструктурного кредита. И я, и жители глубоко ценим заинтересованность губернатора в развитии нашего города и уверены, что в ближайшем будущем Барнаул приумножится новыми объектами социальной инфраструктуры, коммунального и дорожного хозяйства", – сказал Вячеслав Франк.

Выездное совещание с участием Вячеслава Франка на строительной площадке реконструкции моста / Фото: "Вечерний Барнаул"

Вместе с Вячеславом Франком в совещании участвовал депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он поблагодарил подрядчика за ответственный подход к реконструкции и соблюдение сроков. Также Бессарабов выразил надежду, что темпы работ не только сохранятся, но и ускорятся, и мост смогут открыть с небольшим опережением сроков. Депутат подчеркнул, что он не сомневается в своевременной сдаче объекта.

Отметим, что проезжая часть на мосту расширится до трёх полос в каждом направлении. По словам Николая Данилина, это позволит увеличить пропускную способность транспорта на участке, ширина проспекта Ленина и путепровода будет одинаковой.

Напомним, что путепроводы на Новом рынке полностью перекрыли 21 мая 2022 года, сейчас их снесли, строители начали строить новый мост. По графику работы должны завершиться к 30 ноября 2023 года.

 

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Комментарии 40

  • а может не закончиться
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Конечно с пониманием относимся. К тому что вначале надо мост новый построить а потом старый в разбор пускать. А так весь город понимает когда в пробке стоит на 2 х километрах по. часу. Ещё бы бензинчик за счёт этих наших героев наливали может и с пониманием отнеслись.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "На путепроводе, который станет однопролетным, строители приступили к возведению опор, их на участке будет две. На первой и четвертой опорах большого путепровода рабочие провели испытания прочности грунтов и получили положительный результат. " Так опор 2 или 4???
    01 февраля, Гость   Ответить
  • судя по камерам что-то делают только на однопролетном участке, а на большом участке с прошлой пятницы ничего не делают
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Куда торопятся ещё ж время есть сейчас снег растает будем быстрей ездить.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Может и СВО
    01 февраля, Гость   Ответить
  • э торписа не надо, торписа не надо хороняка
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя бы внешний вид проекта покажите, что же такое будет? И да, с опорами ничего нельзя понять из статьи.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • 3-х пролетный участок(4 опоры) - между Пионером и ул. Кулагина (над ж/д путями), а 1 пролетный (две опоры) от ул. Кулагина в сторону Дома Быта ( там один ж/д путь к Арсеналу идет)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему комиссия во главе с Франком не соблюдает ТБ, где каски?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Если учесть время которое они там реально работают всей командой и по 8ч/ день, то сделать можно было за пару-тройку месяцев. Единственно что требует время - застывание материала.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Данилин месяц назад говорил об отставании,так как металл ушёл на Керченский и грунт не утоптан-теперь график уже опережают? Как такое может быть?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • К тому что вначале надо мост новый построить а потом старый в разбор пускать. ******* Вот ты ухарь) И где ты предлагал "вначале" новый путепровод построить? Ленинский искривить? Ну ладно, это полбеды. А старый сломали бы - на его месте что? Дыра просто? Или еще один мост построить? То есть затраты вдвое увеличить? Из твоего кармана, надеюсь?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Как такое может быть? ****** Из статьи понятно, что никто про опережение графика не говорил. Это просто местный депутат так выражает надежду) Цитирую: Также Бессарабов выразил надежду, что темпы работ не только сохранятся, но и ускорятся, и мост смогут открыть с небольшим опережением сроков
    01 февраля, Гость   Ответить
  • момент металлоконструкции доставлены в полном объёме и находятся непосредственно на производственной площадке", Где это можно рассмотреть? По - моему,с осени не добавилось ни одной!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • "В апреле мы планируем приступить к монтажу пролётных железобетонных строений на обоих путепроводах. Соответственно, до этого времени все шесть опор будут возведены.(С) Так пролёты будут всё-же не железные?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Из твоего кармана, надеюсь?" Естественно, из моих налогов складывается этот карман. Ааа, ты же не платишь налогов!
    01 февраля, Гость   Ответить
  • с Франком не соблюдает ТБ, где каски? - а вам жалко что ли??
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Естественно, из моих налогов складывается этот карман. ***** Ты мне не про свои жалкие копейки налогов рассказывай, с твоих налогов одного голубя на улице не прокормить, ты ответь по сути - где ты хотел новый мост строить "прежде" сноса старого?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ааа, ты же не платишь налогов! - Таких много, они орут больше всех)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Таких много, они орут больше всех) *** Типичный пример, когда сказать по существу нечего, начинают плести бредни против оппонента)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Так пролёты будут всё-же не железные? -- Пролеты металлические, а потом на них зальют ж/б монолитную плиту и сверху уже асфальт
    01 февраля, Гость   Ответить
  • где ты хотел новый мост строить "прежде" сноса старого? Вот и великий человек с "картами" объявился- как там со сроками? Сходятся?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • где ты хотел новый мост строить "прежде" сноса старого?" Т.е. вопрос с "карманом" уже отпал?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ленинский искривить? А почему бы и нет там один мост уже готов обошли бы с двух сторон от старого моста. Всё одно они до основания все сломали и заново строят. Кстати там не особо и криво получилось бы
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Пролеты металлические, " По тексту- монтаж железобетонных пролётов. Про то,что пролёты будут железными и т.д я и так знаю.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • как там со сроками? Сходятся? **** Тебе же ответили - сроки будут выполнены. Конец этого года.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. вопрос с "карманом" уже отпал? *** С каким еще карманом?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Для строительства однопролётного моста (что через пути в сторону заводов) тоже офигенные "окна" от ржд нужны? Его-то уж точно по времени пора заканчивать.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ленинский искривить? А почему бы и нет там один мост уже готов обошли бы с двух сторон от старого моста. Всё одно они до основания все сломали и заново строят. Кстати там не особо и криво получилось бы **** Это просто какой то поток неосознанного, у меня кровь из глаз от прочитанного... Какой там один мост уже готов? Реконструируют оба путепровода. С каких двух сторон обошли? Ты план барбаросса перечитал?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно,встанет вся эта шушера под мост при его испытании? Или испытывать одним камазом будут?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • С каким еще карманом?" Из которого мост строится..
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ты мне не про свои жалкие копейки налогов рассказывай, Вам обязательно платёжку по налогам представить или на слово сумме поверите?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Из которого мост строится.. **** Я ничего про твои карманы сказать не могу. Явно они неглубокие. Как и знания в твоей голове.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Вам обязательно платёжку по налогам представить или на слово сумме поверите? **** Ты владелец бизнеса? Ты Ракшин? Или у тебя с твоей зарплатешки работодатель тупо удерживает НДФЛ? Короче, свободен со своими копейками.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Интересная перепалка. Тут дед строитель какой-то но походу портной по жизни все про худой карман с налогами пишет. У него болезнь какая-то с кровью из глаз и всех укусить хочет. А вообще идея интересная была с двух сторон обойти бывший мост построить новый Кривизна как на павловском с малахова ни кому не мешает. А на старом на время ремонта ограничили движение в одну полосу и пробки были бы поменьше.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да. Ко Дню России надо завершить. Или строителей сами знаете куда отправить. Мосты под ракетными обстрелами ремонтировать.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Дсу уже проклято целым городом
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, надо их отправить в Колымские лагеря....мосты строить
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Соответственно, до этого времени все шесть опор будут возведены."
    04 февраля, Гость   Ответить
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