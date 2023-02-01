Ремонт барнаульского моста на Новом рынке может закончиться раньше срока

Вопрос рассмотрят во втором квартале 2023 года

01 февраля 2023, 12:35, ИА Амител

Строительство моста на Новом рынке/ Фото: "Вечерний Барнаул"

Сроки ремонта моста на Новом рынке в Барнауле могут сократиться, этот вопрос городские власти и подрядчик рассмотрят во втором квартале 2023 года, когда рабочие приступят к устройству пролётов на объекте. Пока же график завершения работ не меняется, мост планируют построить к 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как идёт реконструкция?

На путепроводе, который станет однопролётным, строители приступили к возведению опор, их на участке будет две. На первой и четвёртой опорах большого путепровода рабочие провели испытания прочности грунтов и получили положительный результат. Сейчас здесь строят подпорные стенки для будущих опор. На третьей опоре рабочие завершили устройство буронабивных свай; в скором времени субподрядчик начнёт укреплять грунт.

"В апреле мы планируем приступить к монтажу пролётных железобетонных строений на обоих путепроводах. Соответственно, до этого времени все шесть опор будут возведены. В настоящий момент металлоконструкции доставлены в полном объёме и находятся непосредственно на производственной площадке", – отметил руководитель подрядной организации "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин.

Сохранить и приумножить

31 января строительную площадку посетил мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он поблагодарил жителей Барнаула за понимание и терпение и выразил уверенность, что горожане оценят новый мост по достоинству. Франк отметил, что реконструкция путепровода требовалась давно. Но реализовать проект получилось только благодаря краевому бюджету.

"Губернатор края Виктор Томенко оказал нам неоценимую помощь, поддержав инициативу города по реконструкции путепровода и возложив обязательства на региональный бюджет для предоставления инфраструктурного кредита. И я, и жители глубоко ценим заинтересованность губернатора в развитии нашего города и уверены, что в ближайшем будущем Барнаул приумножится новыми объектами социальной инфраструктуры, коммунального и дорожного хозяйства", – сказал Вячеслав Франк.

Выездное совещание с участием Вячеслава Франка на строительной площадке реконструкции моста / Фото: "Вечерний Барнаул"

Вместе с Вячеславом Франком в совещании участвовал депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он поблагодарил подрядчика за ответственный подход к реконструкции и соблюдение сроков. Также Бессарабов выразил надежду, что темпы работ не только сохранятся, но и ускорятся, и мост смогут открыть с небольшим опережением сроков. Депутат подчеркнул, что он не сомневается в своевременной сдаче объекта.

Отметим, что проезжая часть на мосту расширится до трёх полос в каждом направлении. По словам Николая Данилина, это позволит увеличить пропускную способность транспорта на участке, ширина проспекта Ленина и путепровода будет одинаковой.

Напомним, что путепроводы на Новом рынке полностью перекрыли 21 мая 2022 года, сейчас их снесли, строители начали строить новый мост. По графику работы должны завершиться к 30 ноября 2023 года.