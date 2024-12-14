Новые пескоразбрасыватели начали обрабатывать скользкие тротуары в Барнауле

Техника уже поработала на ряде улиц

14 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Новые пескоразбрасыватели / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле начали обрабатывать скользкие тротуары новыми пескоразбрасывателями, сообщили в мэрии.

МБУ "Автодорстрой" купил семь единиц этого оборудования за счет городского бюджета за 6,7 млн рублей.

Новая техника обладает высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет разбрасывать противогололедные материалы на узких пространствах и участках со сложной геометрией. Кроме того, она позволяет облегчить ручной труд дорожных рабочих.

Новая техника уже обработала тротуары на улицах Лазурной, Германа Титова, Малахова, проспекте Космонавтов и других участках.