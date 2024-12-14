Новые пескоразбрасыватели начали обрабатывать скользкие тротуары в Барнауле
Техника уже поработала на ряде улиц
14 декабря 2024, 11:55, ИА Амител
Новые пескоразбрасыватели / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле начали обрабатывать скользкие тротуары новыми пескоразбрасывателями, сообщили в мэрии.
МБУ "Автодорстрой" купил семь единиц этого оборудования за счет городского бюджета за 6,7 млн рублей.
Новая техника обладает высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет разбрасывать противогололедные материалы на узких пространствах и участках со сложной геометрией. Кроме того, она позволяет облегчить ручной труд дорожных рабочих.
Новая техника уже обработала тротуары на улицах Лазурной, Германа Титова, Малахова, проспекте Космонавтов и других участках.
12:28:07 14-12-2024
Может хватит уже заниматься вредительством и освоением средств. Зачем засыпать солью с песком дороги и тротуары растапливая снег по месту его выпадения. Нужно чистить снег вовремя и соблюдать чистоту. Зима превратилась в сплошную грязь. Асфальт от этой смеси только более скользким становится, особенно в мороз. Прекращайте вредить и набивать кошельки.
20:21:54 14-12-2024
Настоящее вредительство. По Красноармейскому. Партизанской хоть коньки надевай. Спите трактором лёд заглаживаете. Хоть ползком ползи. Как жалко пожилых людей. Им просто невозможно передвигаться по " Очищенным" На ваш взгляд тротуарам. Из года в год одна проблема. Просто какое то безобразие. Одни доклады.
21:46:38 14-12-2024
Как зима начинается, так начинаются сказки про песок, соль, а сугробы, снежную кашу месят и месят из года в год граждане, убивая свою обувь. И на льду - утоптанном снегу, как падали так и падают. А чиновники как ездили в членовозах, наблюдая из окон за кувыркающимися бедолагами, так и ездят, выходя перед своими дверями на чисто вычищенный асфальт. А более ничего и чистить не надо = вот так граждане!
23:47:07 15-12-2024
Зимой асфальт в Сибири должен быть под снегом, тогда не будет льда. Нужно ратраком проходить по тротуарам, рыхлить и ровнять. Столичные стандарты нам не подходят