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Новые пескоразбрасыватели начали обрабатывать скользкие тротуары в Барнауле

Техника уже поработала на ряде улиц

14 декабря 2024, 11:55, ИА Амител

Новые пескоразбрасыватели / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле начали обрабатывать скользкие тротуары новыми пескоразбрасывателями, сообщили в мэрии.

МБУ "Автодорстрой" купил семь единиц этого оборудования за счет городского бюджета за 6,7 млн рублей.

Новая техника обладает высокой мобильностью и маневренностью, что позволяет разбрасывать противогололедные материалы на узких пространствах и участках со сложной геометрией. Кроме того, она позволяет облегчить ручной труд дорожных рабочих.

Новая техника уже обработала тротуары на улицах Лазурной, Германа Титова, Малахова, проспекте Космонавтов и других участках.

Барнаул Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

12:28:07 14-12-2024

Может хватит уже заниматься вредительством и освоением средств. Зачем засыпать солью с песком дороги и тротуары растапливая снег по месту его выпадения. Нужно чистить снег вовремя и соблюдать чистоту. Зима превратилась в сплошную грязь. Асфальт от этой смеси только более скользким становится, особенно в мороз. Прекращайте вредить и набивать кошельки.

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Самое

20:21:54 14-12-2024

Настоящее вредительство. По Красноармейскому. Партизанской хоть коньки надевай. Спите трактором лёд заглаживаете. Хоть ползком ползи. Как жалко пожилых людей. Им просто невозможно передвигаться по " Очищенным" На ваш взгляд тротуарам. Из года в год одна проблема. Просто какое то безобразие. Одни доклады.

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Андрей

21:46:38 14-12-2024

Как зима начинается, так начинаются сказки про песок, соль, а сугробы, снежную кашу месят и месят из года в год граждане, убивая свою обувь. И на льду - утоптанном снегу, как падали так и падают. А чиновники как ездили в членовозах, наблюдая из окон за кувыркающимися бедолагами, так и ездят, выходя перед своими дверями на чисто вычищенный асфальт. А более ничего и чистить не надо = вот так граждане!

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Гость

23:47:07 15-12-2024

Зимой асфальт в Сибири должен быть под снегом, тогда не будет льда. Нужно ратраком проходить по тротуарам, рыхлить и ровнять. Столичные стандарты нам не подходят

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