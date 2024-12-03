Власти Барнаула назвали все дороги, которые перекроют перед новогодними праздниками
Чтобы праздники прошли максимально комфортно и безопасно
03 декабря 2024, 14:22, ИА Амител
Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле на нескольких дорогах ограничат движение транспорта для подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, сообщает мэрия.
"Меры направлены на обеспечение безопасности пребывания горожан в местах проведения мероприятий", – подчеркнули власти.
Ограничения будут действовать на:
- проспекте Социалистическом от улицы Мерзликина до улицы Молодежной – с 9 декабря по 19 января;
- подъездах к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21) – с 15 декабря по 15 января;
- улице Георгия Исакова, от четной проезжей части улицы Островского до нечетной проезжей части улицы Островского – с 14:00 до 19:00 28 декабря. В связи с этим движение автобусов по маршруту № 6 будет изменено. В прямом направлении: улица Георгия Исакова – четная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова, далее – по маршруту. В обратном направлении: улица Антона Петрова – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее – по маршруту;
- проезде от дома № 50 до дома № 50а по улице Первомайской в селе Власиха – с 18:00 до 19:00 20 декабря;
- проезжей части проезда от здания № 14а, к. 2 по улице Новосибирской до дома № 16в по улице Новосибирской в микрорайоне "Новосиликатный" – с 16:30 до 20:00 20 декабря.
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14:29:05 03-12-2024
соц перекрыть надо очень.
сделать пешеходную зону. для туристов.
15:10:03 03-12-2024
Опять одно и тоже. Есть пешеходка на старом базаре, ничего перекрывать не надо. Транспортная доступность туда великолепная. Никто никому не мешает. Парковки в округе есть. Кафешек валом. Ставьте елку, делайте горку - и хоть до марта месяца там празднуйте. Но нет, колхозникам обязательно на Сахарова надо лезть.
16:06:33 03-12-2024
Гость (15:10:03 03-12-2024) Опять одно и тоже. Есть пешеходка на старом базаре, ничего п... Господин или госпожа из комитета по, так называемому, туризму. Я не знаю, в городской вы администрации трудитесь или в краевой обретаете, но ваши жалкие потуги выглядят до глупости смешно... Сделайте для себя горку и катайтесь там хоть до июля, тем более возле администраций снег начинают чистить за пол часа до первой снежинки. И кстати, очень странно, что вы про "лысую гору" умолчали. Это же еще один из ваших любимых туристических крючков. Меняйте срочно текст, старый, с кафешками и парковками, уже не завлекает. Ну и ваше отношение к горожанам, в последнем предложении, очень сильно вас характеризует.
16:30:01 03-12-2024
Гость (16:06:33 03-12-2024) Господин или госпожа из комитета по, так называемому, туризм... Никаким боком к администрации не отношусь, просто живу в центре, и мне надоел этот бардак с елкой на Сахарова. Где и какие «потуги» вы увидели - мне не понятно. Я по фактам излагаю. А в вашем посте только необоснованная подозрительность и какие то неуместные эмоции. Пустырника попейте, авось и ясность ума наступит. Может сможете связать пару слов в защиту своей позиции.
21:55:11 03-12-2024
Гость (16:30:01 03-12-2024) Никаким боком к администрации не отношусь, просто живу в цен... Если вы не из администрации и зовете людей в кафе: "Чебуреево", "У Гарика", "Магия Востока", "Лаваш и шашлык", "Гойя Корея ББК" и аналогичные... У меня для вас плохие новости... Вам только там и питаться... Ну а под пустырник вы это будете кушать или сверху им полировать, это уже ваше право...
p.s. Ну и ваша "неработа" в комитете по "туризьму" доказана + и - под нашими комментариями. Вряд ли бы нормальный барнаулец предложил "Краевую" елку засунуть туда, где ее никто не увидит.
08:32:58 04-12-2024
Гость (16:06:33 03-12-2024) Господин или госпожа из комитета по, так называемому, туризм... Господа из администрации города залогиньтесь. Ваши уши "торчат" из таких сообщений. Не нужно маскировать свое нежелание работать и искать место для елки в другом, не менее удобном для горожан, но без необходимости перекрытия одной из крупнейших автодорог города месте, якобы постами жителей города. Решите уже этот вопрос на благо жителей города, собственно для чего вы и должны работать.
16:11:43 03-12-2024
Гость (15:10:03 03-12-2024) Опять одно и тоже. Есть пешеходка на старом базаре, ничего п... Так то там ставят новогодний городак.
16:53:37 03-12-2024
А што там за треугольный шатер на фотографии? На большой вигвам похоже...
17:06:18 03-12-2024
Лафхак для Администрации города, чтобы праздники прошли максимально комфортно и безопасно ничего перекрывать не нужно.
Вроде очевидно, но почему-то много лет у Администрации города на столь очевидные вещи куриная слепота.
Еще один лайфхак есть: раз уж очень хочется далеко от Сахарова не уходить, поставьте городскую елку напротив Администрации края. Ленин заодно укажет путь где начинается очередь на горку.
17:14:34 03-12-2024
Гость (17:06:18 03-12-2024) Лафхак для Администрации города, чтобы праздники прошли макс...
вот кстати. у соседей в Кемерово так
18:21:45 03-12-2024
Гость (17:06:18 03-12-2024) Лафхак для Администрации города, чтобы праздники прошли макс... Там места мало. Разве что гостиницу снести