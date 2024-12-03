Чтобы праздники прошли максимально комфортно и безопасно

03 декабря 2024, 14:22, ИА Амител

Елка на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на нескольких дорогах ограничат движение транспорта для подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий, сообщает мэрия.

"Меры направлены на обеспечение безопасности пребывания горожан в местах проведения мероприятий", – подчеркнули власти.

Ограничения будут действовать на: