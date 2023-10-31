Новые процессоры, MacBook Pro и iMac. Что представила Apple на новой презентации

Впервые в своей истории компания представила сразу три чипа: M3, M3 Pro и M3 Max

31 октября 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: Apple

Apple провела презентацию Scary Fast ("Пугающе быстро") нового поколения процессоров Silicon. Впервые в своей истории компания представила сразу три чипа: M3, M3 Pro и M3 Max. Кроме того, фанатам "яблочной" продукции показали новый MacBook Pro и обновленный iMac.

Новые процессоры

Теперь для их производства используется техпроцесс 3 нм. Кроме того, Apple удалось на 60% ускорить фирменный 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, а также добавить в медиадвижок чипа поддержку декодирования AV1. GPU в семействе M3 оснащен динамическим кэшированием – это позволяет распределять локальную память в режиме реального времени, – а также трассировкой лучей.

Apple M3 представляет собой 8-ядерный CPU и 10-ядерный GPU, которые быстрее M2 на 20%. При работе на мощности, сопоставимой M1, энергопотребление будет вдвое ниже.

Apple M3 Pro в максимальной конфигурации имеет 12-ядерный CPU и 18-ядерный GPU, а также 36 Гб объединенной памяти. Графический процессор на 40% быстрее, чем M1 Pro, а центральный – на 30%.

Apple M3 Max является наиболее мощным чипом третьего поколения. Он включает в себя 16-ядерный CPU и 40-ядерный GPU. Поддерживает до 128 Гб унифицированной памяти. Прирост огромен – по сравнению с M1 Pro в рядовых вычислениях он мощнее на 80%, а в графических – на 50%.

MacBook Pro теперь в черном

Второй новинкой презентации стал MacBook Pro с ранее оглашенными чипами. Базовая 14-дюймовая модель теперь оснащается чипом M3 и 8 Гб объединенной памяти. До этого использовался чип Pro и 16 Гб. Однако это повлияло и на цену – она упала до 1599 долларов.

Фото: Apple

16-дюймовый MacBook Pro получил два вида чипов – M3 Pro и M3 Max. Он доступен в новом цвете Space Black, в корпусе из на 100% переработанного алюминия. Цена на Pro начинается от 2499 долларов.

Порты устройств почти не изменились. По-прежнему есть USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3, SDXC (для карт памяти) и jack 3,5 мм. Из беспроводных модулей на борту установлены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Обновленный 24-й дюймовый iMac

Последняя новинка – 24-дюймовый iMac. По сути, улучшили лишь производительность, установив чип M3. При этом стоимость также не выросла – 1299 долларов за базовую модель с 8-ядерным процессором, 8 Гб объединенной памяти, а также 256 Гб встроенной. Модель с 10-ядерным процессором будет дороже – 1499 долларов.

Дисплей остался тем же – Retina с разрешением 4,5К. Для беспроводных подключений используется новый модуль Wi-Fi 6E, а также Bluetooth 5.3 До четырех портов USB-C (два с поддержкой Thunderbolt 4). Камера, динамики и микрофоны изменений не претерпели.