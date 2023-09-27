Вышла macOS 14 Sonoma для компьютеров Apple

Обновиться можно уже сейчас

27 сентября 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: Apple

Apple выпустила macOS 14 Sonoma для компьютеров Mac, пишет портал Rozetked.

В новой операционной системе появилась возможность размещать виджеты на рабочем столе, создавать веб-приложения сайтов, устанавливать профили для разграничения рабочего и личного пространств в Safari. Также добавили новые обои, поддержку Windows-игр и игровой режим для М-процессоров.

Обновиться до macOS Sonoma могут владельцы iMac (2019 и новее), iMac Pro (2017), MacBook Air (2018 и новее), MacBook Pro (2018 и новее), Mac Pro (2019 и новее), Mac Studio (2022 и новее) и Mac mini (2018 и новее).

Скачать обновление можно, открыв Системные настройки → Основные → Обновление ПО.

Напомним, на прошлой неделе Apple выпустила iOS 17. В ней переработали интерфейс звонков, улучшили автозамену и прокачали AirDrop.