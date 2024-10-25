Новые пятитысячные купюры появились в Алтайском крае

На обновленных банкнотах изображены достопримечательности Уральского федерального округа

25 октября 2024, 19:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Обновленные банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в Алтайском и Пермском краях, сообщает РИА Новости со ссылкой местные отделения Центробанка.

"Банкноты в пять тысяч рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это небыстрый процесс", – рассказала эксперт барнаульского отделения ЦБ Юлия Лужнова.

На новой пятитысячной купюре изображены достопримечательности Уральского федерального округа: на лицевой стороне – екатеринбургская стела "Европа – Азия", а на оборотной – памятник "Сказ об Урале" в Челябинске.

К 2025 году планируют модернизировать и другие банкноты – номиналом 10, 50, 500 и 1000 рублей. Для них уже разрабатывают новый дизайн.

Эксперты отмечают, что обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Однако банкноты старого образца все равно останутся законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота естественным путем из-за износа и загрязнения.