Новые серии "Футурамы" выйдут в эфир летом 2023 года

Пока создатели планируют выпустить 20 эпизодов

16 апреля 2023, 15:21, ИА Амител

Кадр из мультсериала "Футурама"

Новые серии мультсериала "Футурама" выйдут в эфир летом 2023 года. Об этом в своём пресс-релизе сообщил стриминговый сервис Hulu, пишет Comicbook.

На данный момент создатели планируют выпустить 20 серий. Пока неизвестно, будет ли у них продолжение.

Также неизвестна сюжетная составляющая новых эпизодов.

Напомним, что мультсериал "Футурама" выходил в эфир с 1999 по 2013 год. Всего выпущено семь сезонов.

К озвучке новых серий вернутся почти все актёры из оригинального состава.