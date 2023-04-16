Новые серии "Футурамы" выйдут в эфир летом 2023 года
Пока создатели планируют выпустить 20 эпизодов
16 апреля 2023, 15:21, ИА Амител
Кадр из мультсериала "Футурама"
Новые серии мультсериала "Футурама" выйдут в эфир летом 2023 года. Об этом в своём пресс-релизе сообщил стриминговый сервис Hulu, пишет Comicbook.
На данный момент создатели планируют выпустить 20 серий. Пока неизвестно, будет ли у них продолжение.
Также неизвестна сюжетная составляющая новых эпизодов.
Напомним, что мультсериал "Футурама" выходил в эфир с 1999 по 2013 год. Всего выпущено семь сезонов.
К озвучке новых серий вернутся почти все актёры из оригинального состава.
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