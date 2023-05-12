В городе-курорте это позволит подключить к голубому топливу 140 домов

12 мая 2023, 15:15, ИА Амител

Работы в Белокурихе / Фото: "Газпром газораспределение Барнаул"

В Белокурихе начали строительство 15 км распределительных сетей для догазификации. Об этом amic.ru сообщили в "Газпром газораспределение Барнаул".

Новые сети позволят подключить 140 домов по улицам Осенняя, Грибная, Мичуринцев, Сливовая, Арбузная, Дружная, Жемчужная, Просторная, Восходящая, Радужная, 1-я и 2-я Восточные, Славянская.

"Работы ведутся быстрыми темпами и к настоящему времени уже проложено 5 км газопроводов", – отметил генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.

Всего же в городе-курорте есть ещё 2,3 тыс. домов, которые можно со временем подключить к газу. Жители оформили уже более тысячи заявок, из них 97% переведены в договоры.

Такие же работы ведутся и в Новоалтайске. Там приступили к возведению 49 км распределительных сетей для догазификации. Работы будут идти до конца 2023 года. Это позволит подключить более двух тысяч домов.

От жителей Новоалтайска принято уже 2,9 тыс. заявок на ускоренное подключение к газу, из них 95% переведены в договоры.

Активные работы сейчас проходят и в селе Первомайском Бийского района. Здесь строят 15,7 км сетей распределительных газопроводов. С конца апреля уже проложили 1,5 км газопровода первого объекта догазификации села. Это позволит завести газ в 600 домов. Потенциал догазификации села – 739 домов. От жителей села приняли уже 403 заявки, 98% оформили в договоры.