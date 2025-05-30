Новые сирены установили на площади Победы в Барнауле

В краевой столице регулярно мониторят работу системы оповещения и проверяют оборудование

30 мая 2025, 22:05, ИА Амител

Установка сирен в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле на площади Победы установили новый сиренно-речевой комплекс для информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в администрации города.

Новые сирены позволят информировать жителей и гостей города об опасности на территориях, прилегающих к железнодорожному вокзалу и автовокзалу.

В мэрии подчеркнули, что работоспособность системы оповещения в городе регулярно мониторится. В нее входят электромеханические сирены и сиренно-речевые установки.

"Электромеханические сирены подают только сигнал "Внимание всем!" – при его включении слышен звук сирены. Сиренно-речевые установки, кроме передачи "Внимание всем!", информируют население речевым сообщением о причине включения данного сигнала", – уточнили в администрации Барнаула.

Напомним, в феврале сиренно-речевые установки появились на площади Ветеранов. Они могут информировать горожан об опасности в границах проспектов Комсомольского и Социалистического, а также улиц Молодежной и Димитрова.