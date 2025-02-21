Новые сирены установили на площади Ветеранов в Барнауле

Обновленные системы оповещения позволят информировать горожан об опасности в местах массового скопления людей

21 февраля 2025, 08:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле появилась новая сиренно-речевая установка на площади Ветеранов. Об этом сообщили в мэрии.

Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:

пр. Комсомольский;

пр. Социалистический;

ул. Молодежная;

ул. Димитрова.

"В городскую систему оповещения входят электромеханические сирены и сиренно-речевые установки. Электромеханические сирены подают только сигнал "Внимание всем!" – при его включении слышен звук сирены. Сиренно-речевые установки, кроме передачи "Внимание всем!", информирует население речевым сообщением о причине включения данного сигнала", – уточнили в мэрии.

В городском управлении ГОЧС также напомнили, что в течение февраля горожане могут услышать звуки сирен. Это связано с пусконаладочными работами оборудования системы централизованного оповещения. Жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.