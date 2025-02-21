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Новые сирены установили на площади Ветеранов в Барнауле

Обновленные системы оповещения позволят информировать горожан об опасности в местах массового скопления людей

21 февраля 2025, 08:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле появилась новая сиренно-речевая установка на площади Ветеранов. Об этом сообщили в мэрии.

Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:

  • пр. Комсомольский;
  • пр. Социалистический;
  • ул. Молодежная;
  • ул. Димитрова. 

"В городскую систему оповещения входят электромеханические сирены и сиренно-речевые установки. Электромеханические сирены подают только сигнал "Внимание всем!" – при его включении слышен звук сирены. Сиренно-речевые установки, кроме передачи "Внимание всем!", информирует население речевым сообщением  о причине включения данного сигнала", – уточнили в мэрии.

В городском управлении ГОЧС также напомнили, что в течение февраля горожане могут услышать звуки сирен. Это связано с пусконаладочными работами оборудования системы централизованного оповещения. Жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Барнаул мэрия

Комментарии 6

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Гость

09:04:37 21-02-2025

Всё так плохо ?

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Musik

09:16:02 21-02-2025

Гость (09:04:37 21-02-2025) Всё так плохо ?... «Говорит Москва! Работают все радиостанции! Война окончена! Фашистская ***** полностью разгромлена!» – голосом Юрия Левитана

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Гость

16:37:16 21-02-2025

Musik (09:16:02 21-02-2025) «Говорит Москва! Работают все радиостанции! Война окончена! ...
Мусик, что последнее ты услышишь - Спасайся, кто может! Да поможет вам Бог!

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Гость

12:13:48 21-02-2025

Ага, дождёсься от них...!?
Скорее объявят, что Россия принимает беженцев из Сектора Газа!... Или мигрантов из Африки и Индии, а платит за их приезд Япония...
Песков же открытым текстом сказал, нам нужно больше мигрантов...

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Musik

12:56:14 21-02-2025

Гость (12:13:48 21-02-2025) Ага, дождёсься от них...!?Скорее объявят, что Россия при... а Бастрыкин сказал другое.

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ДМВ

16:35:50 21-02-2025

Помощник работника в люльке не то что без каски, а даже без шапки в феврале.

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