Новые сирены установили на площади Ветеранов в Барнауле
Обновленные системы оповещения позволят информировать горожан об опасности в местах массового скопления людей
21 февраля 2025, 08:55, ИА Амител
В Барнауле появилась новая сиренно-речевая установка на площади Ветеранов. Об этом сообщили в мэрии.
Обновленные системы вместе с ранее установленным комплексом на площади Сахарова позволят информировать горожан об опасности в границах следующих улиц:
- пр. Комсомольский;
- пр. Социалистический;
- ул. Молодежная;
- ул. Димитрова.
"В городскую систему оповещения входят электромеханические сирены и сиренно-речевые установки. Электромеханические сирены подают только сигнал "Внимание всем!" – при его включении слышен звук сирены. Сиренно-речевые установки, кроме передачи "Внимание всем!", информирует население речевым сообщением о причине включения данного сигнала", – уточнили в мэрии.
В городском управлении ГОЧС также напомнили, что в течение февраля горожане могут услышать звуки сирен. Это связано с пусконаладочными работами оборудования системы централизованного оповещения. Жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.
09:04:37 21-02-2025
Всё так плохо ?
09:16:02 21-02-2025
Гость (09:04:37 21-02-2025) Всё так плохо ?... «Говорит Москва! Работают все радиостанции! Война окончена! Фашистская ***** полностью разгромлена!» – голосом Юрия Левитана
16:37:16 21-02-2025
Musik (09:16:02 21-02-2025) «Говорит Москва! Работают все радиостанции! Война окончена! ...
Мусик, что последнее ты услышишь - Спасайся, кто может! Да поможет вам Бог!
12:13:48 21-02-2025
Ага, дождёсься от них...!?
Скорее объявят, что Россия принимает беженцев из Сектора Газа!... Или мигрантов из Африки и Индии, а платит за их приезд Япония...
Песков же открытым текстом сказал, нам нужно больше мигрантов...
12:56:14 21-02-2025
Гость (12:13:48 21-02-2025) Ага, дождёсься от них...!?Скорее объявят, что Россия при... а Бастрыкин сказал другое.
16:35:50 21-02-2025
Помощник работника в люльке не то что без каски, а даже без шапки в феврале.